Die Ukraine plant wohl neue Angriffe auf russisches Territorium. Mit den Philippinen wird über ein gemeinsames Drohnenprogramm verhandelt. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 1. September
Selenskyj: Neue Angriffe tief nach Russland geplant
Die Ukraine plant offenbar erneut Angriffe tief im Landesinneren Russlands. Nachdem es in den vergangenen Wochen zu teils heftigen Angriffen auf die russische Energieinfrastruktur gekommen war, kündigte Präsident Selenskyj nun weitere Schläge in das Landesinnere an.
"Wir werden unsere aktiven Operationen genau so fortsetzen, wie es für die Verteidigung der Ukraine notwendig ist. Die Kräfte und Mittel sind vorbereitet. Auch neue tiefe Schläge sind geplant", erklärte Selenskyj auf X nach einem Treffen mit dem ukrainischen Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj.
Ukraine: Drohnenprogramm mit den Philippinen geplant
Die Ukraine beabsichtigt, ein gemeinsames Verteidigungsabkommen mit den Philippinen zu unterzeichnen. Gegenstand des Abkommens soll es sein, dass beiden Ländern die gemeinsame Produktion und Nutzung von Drohnen ermöglicht werden soll.
Die ukrainische Botschafterin in Manila, Yuliia Fediv, sagte, dass eine Verteidigungsdelegation aus der Ukraine voraussichtlich im Oktober auf den Philippinen eintreffen wird, um ein Memorandum of Understanding zur Besiegelung des Abkommens zu unterzeichnen.
Spahn und Miersch in Ukraine eingetroffen
Mord an ukrainischem Ex-Parlamentspräsidenten: Verdächtiger gefasst
Kurz nach den tödlichen Schüssen auf den ehemaligen ukrainischen Parlamentspräsidenten Andrij Parubij haben die Behörden einen Fahndungserfolg verkündet. Ein Verdächtiger sei gefasst worden und habe bereits "eine erste Aussage" gemacht, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Montagfrüh in Online-Netzwerken. Parubij, eine der Leitfiguren der pro-europäischen Bewegungen in der Ukraine, war am Wochenende in der westukrainischen Stadt Lwiw auf offener Straße erschossen worden.
Selenskyj erklärte, Innenminister Ihor Klymenko und Sicherheitsbehörden-Chef Wasyl Malijuk hätten ihn über den Fahndungserfolg informiert. Nach Angaben von Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko habe der Verdächtige "eine erste Aussage" gemacht. Innenminister Klymenko erklärte im Onlinedienst Telegram, an dem Einsatz zur Festnahme des Verdächtigen seien Dutzende Polizisten und andere Sicherheitskräfte beteiligt gewesen. Der Zugriff gelang demnach in der westlichen Region Chmelnytsky.
Zum gegenwärtigen Zeitpunkt könne er "nicht viele Details" dazu nennen, führte Klymenko aus. "Ich werde nur sagen, dass das Verbrechen sorgfältig vorbereitet wurde: Der Zeitablauf der Bewegungen des Verstorbenen wurde erforscht, die Route wurde festgelegt und ein Fluchtplan wurde entworfen."
Sonntag, 31. August
Mehrheit der Ukrainer ist für ein Ende der Kämpfe
Eine große Mehrheit der Ukrainer hat sich bei einer Umfrage für eine Waffenruhe lediglich bei klaren Sicherheitsgarantien ausgesprochen. 75 Prozent der befragten Ukrainer sahen entsprechende Sicherheitsgarantien Europas und der USA als Vorbedingung für ein Ende der Kampfhandlungen, wie die Befragung der ukrainischen Rating Group ergab. Mehr dazu lesen Sie hier.
Ukraine greift russische Positionen auf der Krim an
Das ukrainische Militär hat nach eigener Darstellung eine Reihe von Angriffen gegen russische Einheiten auf der besetzten Halbinsel Krim geführt. Bei einem Angriff von Kampfdrohnen gegen einen Stützpunkt in der Nähe von Simferopol seien mindestens drei Hubschrauber getroffen und zerstört worden, berichteten Militärs in einem Telegram-Kanal. Zudem seien mehrere Raketen auf einen russischen Stützpunkt bei Woloschino an der Küste abgefeuert worden. Dabei seien mindestens sechs Luftkissenboote zerstört worden. Die Auswirkungen eines Raketeneinschlags in einer Kaserne seien vorerst nicht bekannt.
Von russischer Seite gab es dazu keine Berichte. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite nicht geprüft werden.
Der ukrainische Militärgeheimdienst HUR berichtete von einem erfolgreichen Einsatz gegen eine russische Radarstation auf der Krim. Mit Kampfdrohnen seien die Radarführung sowie andere Komponenten eines russischen Flugabwehrsystems S-400 zerstört worden, berichtete die Agentur Ukrinform unter Berufung auf HUR-Quellen. Eine kurze Videosequenz, die unabhängig nicht zugeordnet werden kann, zeigt den Anflug einer Drohne auf eine Radarkuppel.
