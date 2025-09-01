Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine plant erneute Angriffe ins russische Hinterland

Von Finn Michalski 01.09.2025 - 08:55 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Der ukrainische Präsident Selenskyj kündigt neue Angriffe gegen Russland an Archivbild). (Quelle: Wiktor Dabkowski)

News folgen Artikel teilen

Die Ukraine plant wohl neue Angriffe auf russisches Territorium. Mit den Philippinen wird über ein gemeinsames Drohnenprogramm verhandelt. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 1. September

Loading...

Selenskyj: Neue Angriffe tief nach Russland geplant

Die Ukraine plant offenbar erneut Angriffe tief im Landesinneren Russlands. Nachdem es in den vergangenen Wochen zu teils heftigen Angriffen auf die russische Energieinfrastruktur gekommen war, kündigte Präsident Selenskyj nun weitere Schläge in das Landesinnere an.

"Wir werden unsere aktiven Operationen genau so fortsetzen, wie es für die Verteidigung der Ukraine notwendig ist. Die Kräfte und Mittel sind vorbereitet. Auch neue tiefe Schläge sind geplant", erklärte Selenskyj auf X nach einem Treffen mit dem ukrainischen Oberbefehlshaber Olexander Syrskyj.

Ukraine: Drohnenprogramm mit den Philippinen geplant

Die Ukraine beabsichtigt, ein gemeinsames Verteidigungsabkommen mit den Philippinen zu unterzeichnen. Gegenstand des Abkommens soll es sein, dass beiden Ländern die gemeinsame Produktion und Nutzung von Drohnen ermöglicht werden soll.

Die ukrainische Botschafterin in Manila, Yuliia Fediv, sagte, dass eine Verteidigungsdelegation aus der Ukraine voraussichtlich im Oktober auf den Philippinen eintreffen wird, um ein Memorandum of Understanding zur Besiegelung des Abkommens zu unterzeichnen.

Spahn und Miersch in Ukraine eingetroffen

Die Chefs der Fraktionen von Union und SPD sind gemeinsam in die Ukraine gereist. Mehr dazu lesen Sie hier.

Mord an ukrainischem Ex-Parlamentspräsidenten: Verdächtiger gefasst

Kurz nach den tödlichen Schüssen auf den ehemaligen ukrainischen Parlamentspräsidenten Andrij Parubij haben die Behörden einen Fahndungserfolg verkündet. Ein Verdächtiger sei gefasst worden und habe bereits "eine erste Aussage" gemacht, erklärte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj Montagfrüh in Online-Netzwerken. Parubij, eine der Leitfiguren der pro-europäischen Bewegungen in der Ukraine, war am Wochenende in der westukrainischen Stadt Lwiw auf offener Straße erschossen worden.

Selenskyj erklärte, Innenminister Ihor Klymenko und Sicherheitsbehörden-Chef Wasyl Malijuk hätten ihn über den Fahndungserfolg informiert. Nach Angaben von Generalstaatsanwalt Ruslan Krawtschenko habe der Verdächtige "eine erste Aussage" gemacht. Innenminister Klymenko erklärte im Onlinedienst Telegram, an dem Einsatz zur Festnahme des Verdächtigen seien Dutzende Polizisten und andere Sicherheitskräfte beteiligt gewesen. Der Zugriff gelang demnach in der westlichen Region Chmelnytsky.