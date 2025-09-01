Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump spricht über Luftunterstützung für Ukraine

Player wird geladen Im Video: Drohnenangriff auf russischen Stützpunkt auf der Krim – mehrere Helikopter zerstört, Schiff beschädigt. (Quelle: t-online)

News folgen Artikel teilen

Trump spricht über Luftunterstützung für Ukraine. Russlands Ambitionen in der Ukraine reichen weiter als gedacht. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 2. September

Loading...

Garantien für Ukraine: Trump spricht erneut über Lufthilfe

Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sind schon länger sogenannte Sicherheitsgarantien für das Land als Schutz vor künftigen Angriffen Russlands im Gespräch. US-Präsident Donald Trump schloss zwar eine Unterstützung mit US-Soldaten am Boden aus, brachte aber die Option einer Unterstützung in der Luft auf. Dies bekräftigte er nun in einem Gespräch mit dem erzkonservativen Portal "Daily Caller", das sich als Sprachrohr der Trump-Wähler sieht.

Laut Transkript der Unterhaltung, die am Freitag stattfand, sagte der Republikaner auf die Frage nach Sicherheitsgarantien in der Luft: "Vielleicht werden wir etwas tun." Er wolle eine Lösung. Wenn er das Sterben beenden könnte und "ab und zu ein Flugzeug in der Luft fliegen würde, wären das hauptsächlich die Europäer, aber wir würden ihnen helfen". Näher ging der Präsident nicht darauf ein.

Mit sogenannten Sicherheitsgarantien können Staaten oder internationale Organisationen einem Land verbindliche Zusagen geben, um dessen Schutz zu gewährleisten und es vor externen Bedrohungen zu schützen. Sicherheitsgarantien sind ein Baustein in den Verhandlungen für ein Ende des russischen Angriffskriegs. Der Krieg dauert nun schon mehr als dreieinhalb Jahre an.

Montag, 1. September

Dreiertreffen mit Selenskyj? Moskau widerspricht Trump

Der US-Präsident behauptete, er werde sich bald mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen. Dem widerspricht der Kreml nun deutlich. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Fico will Putin und Selenskyj treffen

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico will in dieser Woche sowohl Kremlchef Wladimir Putin als auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Am Dienstagabend wolle er Putin in Peking im Rahmen einer China-Reise treffen, am Freitag dann Selenskyj in der Ostslowakei, sagte Fico in einer Videobotschaft.