Ukraine-Krieg: Trump spricht über Luftunterstützung für Ukraine

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Trump spricht über Luftunterstützung für Ukraine

  • Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von F. Michalski, J. Zielezinski, J. Hartung, C. Cöln
Aktualisiert am 02.09.2025 - 03:49 UhrLesedauer: 8 Min.
Video lädt
Player wird geladen
Im Video: Drohnenangriff auf russischen Stützpunkt auf der Krim – mehrere Helikopter zerstört, Schiff beschädigt. (Quelle: t-online)
News folgen

Trump spricht über Luftunterstützung für Ukraine. Russlands Ambitionen in der Ukraine reichen weiter als gedacht. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Dienstag, 2. September

Garantien für Ukraine: Trump spricht erneut über Lufthilfe

Im Ringen um ein Ende des Ukraine-Kriegs sind schon länger sogenannte Sicherheitsgarantien für das Land als Schutz vor künftigen Angriffen Russlands im Gespräch. US-Präsident Donald Trump schloss zwar eine Unterstützung mit US-Soldaten am Boden aus, brachte aber die Option einer Unterstützung in der Luft auf. Dies bekräftigte er nun in einem Gespräch mit dem erzkonservativen Portal "Daily Caller", das sich als Sprachrohr der Trump-Wähler sieht.

Laut Transkript der Unterhaltung, die am Freitag stattfand, sagte der Republikaner auf die Frage nach Sicherheitsgarantien in der Luft: "Vielleicht werden wir etwas tun." Er wolle eine Lösung. Wenn er das Sterben beenden könnte und "ab und zu ein Flugzeug in der Luft fliegen würde, wären das hauptsächlich die Europäer, aber wir würden ihnen helfen". Näher ging der Präsident nicht darauf ein.

Mit sogenannten Sicherheitsgarantien können Staaten oder internationale Organisationen einem Land verbindliche Zusagen geben, um dessen Schutz zu gewährleisten und es vor externen Bedrohungen zu schützen. Sicherheitsgarantien sind ein Baustein in den Verhandlungen für ein Ende des russischen Angriffskriegs. Der Krieg dauert nun schon mehr als dreieinhalb Jahre an.

Montag, 1. September

Dreiertreffen mit Selenskyj? Moskau widerspricht Trump

Der US-Präsident behauptete, er werde sich bald mit Putin und dem ukrainischen Präsidenten Selenskyj treffen. Dem widerspricht der Kreml nun deutlich. Lesen Sie den ganzen Artikel hier.

Fico will Putin und Selenskyj treffen

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico will in dieser Woche sowohl Kremlchef Wladimir Putin als auch den ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj treffen. Am Dienstagabend wolle er Putin in Peking im Rahmen einer China-Reise treffen, am Freitag dann Selenskyj in der Ostslowakei, sagte Fico in einer Videobotschaft.

imago images 0787721232Vergrößern des Bildes
Robert Fico, der slowakische Ministerpräsident. (Quelle: IMAGO/Artyom Geodakyan/imago)

Fico reist nach China, um dort an Gedenkveranstaltungen zum Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs teilzunehmen, darunter am Mittwoch einer Militärparade. Am Donnerstag werde ihn Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping empfangen, sagte der Regierungschef. Die EU-Partner seien über seine Reise informiert. Fico will sich als Friedensstifter zwischen der Ukraine und Russland anbieten. Das gelang ihm bisher aber nicht, weil ihm Selenskyj und führende EU-Politiker einen zu russlandfreundlichen Kurs vorwerfen.

Die Slowakei und die Ukraine streiten zudem darüber, dass Kiew den Transit von russischem Gas und Erdöl in die Slowakei behindert. Die Slowakei ist von russischen Energielieferungen so abhängig wie kaum ein anderes EU-Land. Die Ukraine hingegen will mit dem Stopp des Transits eine Finanzierungsquelle für Russlands Angriffskrieg blockieren.

Koalition der Willigen berät am Donnerstag in Paris mit Selenskyj

Vor dem Hintergrund der Bemühungen um ein Kriegsende berät die sogenannte Koalition der Willigen am Donnerstag mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj über Sicherheitsgarantien für Kiew im Fall eines Waffenstillstands mit Russland. Selenskyj werde dazu in Paris erwartet, weitere Teilnehmer der insgesamt rund 30 Länder würden per Video zugeschaltet, teilte der Elysée-Palast am Montag mit. Präsident Emmanuel Macron leite die Sitzung gemeinsam mit dem britischen Premierminister Keir Starmer, hieß es weiter.

Wolodymyr SelenskyjVergrößern des Bildes
Wolodymyr Selenskyj: Der ukrainische Präsident wird am Donnerstag in Paris erwartet. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

US-Präsident Donald Trump wird nach Angaben aus Diplomatenkreisen nicht dazu erwartet. Ob und in welcher Form Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) an dem Treffen teilnimmt, stand zunächst noch nicht fest.

"Niemand redet über Bodentruppen in der Ukraine zum jetzigen Zeitpunkt", hatte Merz am Sonntag im ZDF-"Sommerinterview" betont. "Wir versuchen, den Krieg so schnell wie möglich zu beenden. Aber ganz sicher nicht um den Preis der Kapitulation der Ukraine", sagte Merz. Die Folge wäre: "Dann ist übermorgen das nächste Land dran. Und dann sind überübermorgen wir dran", warnte Merz. Er sei darauf eingestellt, dass der Krieg in der Ukraine noch lange dauern könnte, sagte Merz. Daher habe die Verteidigungsfähigkeit der Ukraine "absolute Priorität".

Ukraine benennt Vertreter für Investmentfonds mit USA

Die Ukraine hat ihre Vertreter für das Kontrollgremium eines neuen gemeinsamen Investmentfonds mit den USA benannt. Die drei Vertreter der Ukraine werden Wirtschaftsminister Olexij Sobolew, sein Stellvertreter Jehor Perelyhin und Olexandr Karasewytsch, ein hoher Beamter des Außenministeriums, sein. "Das erste Treffen des Rates ist für den 3. September geplant", teilt Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko auf Telegram mit.

Bei diesem Treffen werde der Rat des Fonds die Grundsätze für die Auswahl von Projekten und andere operative Verfahren festlegen. Die Vereinbarung zur Erschließung der ukrainischen Bodenschätze war von Swyrydenko im April in Washington unterzeichnet worden. Das von US-Präsident Donald Trump maßgeblich vorangetriebene Abkommen soll die wirtschaftliche Entwicklung der Ukraine unterstützen.

Ukrainische Luftangriffe zeigen Wirkung

Die Zahl russischer Drohnenangriffe auf die Ukraine ist im August deutlich zurückgegangen. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe startete Moskau rund 4.100 Drohnen – etwa ein Drittel weniger als im Rekordmonat Juli (rund 6.300 Drohnen). Auch die Zahl der Raketenangriffe ging zurück. Dennoch kamen bei den Attacken Dutzende Zivilisten ums Leben.

Ukrainische Medien führen den Rückgang auf gezielte Schläge gegen russische Produktions- und Logistikzentren zurück. So seien Drohnenfabriken in Ischewsk und im Gebiet Moskau beschädigt sowie ein Schiff mit Drohnenkomponenten im Kaspischen Meer versenkt worden. Zudem habe der Geheimdienst SBU mehrere Lagerstätten von Shahed-Kamikazedrohnen in Tatarstan zerstört.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
Themen
