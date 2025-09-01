Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump: Haben "Phase 2 und 3" gegen Putin in der Hinterhand

Donald Trump spricht von weiteren Mitteln gegen Russland. Putin spricht über Friedensgespräche – oder weiteren Krieg. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 3. September

Trump: Haben "Phase 2 und 3" gegen Putin in der Hinterhand

US-Präsident Donald Trump hat sich gegen den Eindruck gewehrt, er würde in den Bemühungen um ein Ende des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine Kremlchef Wladimir Putin nicht stark genug unter Druck setzen. Der Republikaner deutete an, dass es neben der bereits erfolgten Zollstrafe, die die USA gegen Indien wegen Geschäften mit Russland erhoben hat, weitere Pläne in der Hinterhand gebe – eine "Phase 2" und eine "Phase 3". Näher ging er nicht darauf ein.

Auslöser war die Konfrontation durch einen polnischen Journalisten im Weißen Haus in Washington beim Besuch von Polens Staatschef Karol Nawrocki. Trump habe mehrfach seine Enttäuschung über Putin zum Ausdruck gebracht, aber "es gibt keine Handlung, seit Sie ihr Amt angetreten haben", sagte der Journalist zum US-Präsidenten. Trump reagierte darauf konfrontativ und verwies auf die Zölle gegen Indien: "Sie bezeichnen das als 'keine Handlung'? Und ich habe noch nicht einmal Phase 2 oder Phase 3 eingeleitet."

Er verschärfte dann den Ton: "Aber wenn Sie sagen, 'es gibt keine Handlung', sollten Sie sich meiner Meinung nach einen neuen Job suchen."

Putin: Friedensgespräche – oder längerer Krieg

Der russische Präsident Wladimir Putin hat für den Fall eines Scheiterns möglicher Ukraine-Friedensgespräche eine Fortsetzung der Kämpfe angekündigt. "Ich denke, da ist ein Licht am Ende des Tunnels", sagte Putin am Mittwoch bei seinem Besuch in Peking zu Journalisten. Er fügte an: "Wir werden sehen, wie sich die Lage entwickelt." Sollten die Gespräche scheitern, "werden wir unsere Aufgaben militärisch erledigen müssen", betonte Putin.

Zur Lage auf dem Schlachtfeld in der Ukraine sagte Putin, alle "Verbände der russischen Streitkräfte" befänden sich "an allen Frontabschnitten in der Offensive". Zuvor hatte er erklärt, dass er zu Gesprächen mit Wolodymyr Selenskyj bereit sei – aber nur in Moskau.