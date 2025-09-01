Auf in sozialen Netzwerken veröffentlichten Bildern und Videos war ein größerer Brand zu sehen. Der Gouverneur der Region Rjasan, Pawel Malkow, sprach von acht abgeschossenen Drohnen. Trümmerteile seien auf ein nicht näher benanntes Industrieobjekt gefallen. Es habe keine Verletzten und keine Schäden an Wohngebäuden oder der Infrastruktur gegeben, so Malkow. Seine Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Die Bilder des Großbrandes in der Raffinerie lassen aber zumindest darauf schließen, dass nicht nur Drohnenteile auf die Ölraffinerie fielen, sondern mindestens eine ukrainische Drohne ihr Ziel erreichte.

Auch in der von Russland besetzten Region Luhansk in der Ostukraine wurde ein Angriff gemeldet. Medienberichten zufolge soll dort ein Öldepot nach 21 Uhr Ortszeit in Brand geraten sein.

Kreml: Keine Gespräche mit Trump geplant

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge finden gegenwärtig keine Vorbereitungen für Gespräche zwischen Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump statt. Wie er der russischen Nachrichtenagentur Interfax weiter erklärte, könnte ein Gespräch jedoch schnell organisiert werden. Trump hatte am Donnerstag gesagt, dass er in naher Zukunft mit Putin sprechen werde.

Tote bei russischem Angriff in Charkiw

Bei einem russischen Angriff auf die ostukrainische Region Charkiw sind nach ukrainischen Angaben drei Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen seien bei dem Angriff am Donnerstagabend verletzt worden, erklärte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Oleh Synehubow, im Onlinedienst Telegram.

Bereits am Donnerstag waren bei einem russischen Raketenangriff im Norden der Ukraine nach ukrainischen Angaben zwei Minenräumer des Dänischen Flüchtlingsrats getötet worden.

Russland will über Brennstoffe in Saporischschja sprechen

Russland zeigt sich zu Gesprächen mit dem US-Konzern Westinghouse über Nuklearbrennstoffe im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja bereit. Wie der Chef des russischen Staatskonzerns Rosatom, Alexej Lichatschow, der russischen Nachrichtenagentur RIA erklärte, ist Russland offen für Diskussionen über die Frage des dort gelagerten US-Atombrennstoffs.

Im Juni hatte Russland die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) gebeten, in dieser Frage zwischen Moskau und Washington zu vermitteln. Westinghouse und US-Energievertreter hatten zuvor Bedenken hinsichtlich des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit dem Brennstoff geäußert, wie Lichatschow mitteilte. Das Kraftwerk wird seit 2022 von russischen Truppen kontrolliert.