Ukraine: Selenskyj rechnet mit Entsendung tausender westlicher Soldaten

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Selenskyj rechnet mit Entsendung Tausender westlicher Soldaten

  • Jakob Hartung: Redakteur für Politik und Wirtschaft
Von F. Michalski, J. Zielezinski, J. Hartung, C. Cöln, D. Schafbuch, T. Schibilla, J. Seiferth, K. Hitscher
Aktualisiert am 05.09.2025 - 15:07 UhrLesedauer: 22 Min.
Im Video: Meterhohe Flammen nach Explosionen in Luhansk – ein Öldepot steht in Brand. (Quelle: t-online)
News folgen

Selenskyj glaubt an die Entsendung Tausender westlicher Soldaten in die Ukraine. Putin droht westlichen Staaten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Freitag, 5. September

Selenskyj rechnet mit Entsendung tausender Soldaten

Im Rahmen der vom Westen zugesagten Sicherheitsgarantien könnten nach Einschätzung des ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj tausende Soldaten in seinem Land stationiert werden. Ihre Zahl werde "definitiv" im Tausender-Bereich liegen, sagte Selenskyj am Freitag bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit EU-Ratspräsident António Costa im Westen der Ukraine.

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte nach den Beratungen der "Koalition der Willigen" am Donnerstag gesagt, dass 26 Länder sich verpflichtet hätten, "Soldaten im Rahmen einer Absicherungstruppe zu entsenden oder auf dem Boden, im Meer oder in der Luft präsent zu sein". Auf die möglichen Beiträge einzelner Länder ging er nicht näher ein. Unklar blieb auch, in welcher Form sich die USA beteiligen werden.

Putin: Westliche Soldaten in der Ukraine sind legitime Ziele

Nach den erneuten Beratungen der sogenannten Koalition der Willigen hat Kremlchef Wladimir Putin entschieden vor der Entsendung westlicher Truppen in die Ukraine gewarnt. "Wenn dort irgendwelche Truppen auftauchen, insbesondere jetzt während der Kämpfe, gehen wir von der Prämisse aus, dass sie ein legitimes Ziel sind", sagte der russische Staatschef am Freitag bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok.

Putin hob hervor, dass eine Entsendung von Soldaten aus dem Westen für einen langfristigen Frieden nicht förderlich sei. Der Kremlchef äußerte sich einen Tag nach den Gesprächen von mehr als 30 Staats- und Regierungschefs der "Koalition der Willigen" über Sicherheitsgarantien für die Ukraine. Nach Angaben Frankreichs zeigten sich dabei 26 Länder bereit, sich im Fall eines Waffenstillstands mit Russland an einem möglichen Einsatz in der Ukraine zu beteiligen.

Putin spricht auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Für den russischen Präsidenten wäre die Entsendung von westlichen Truppen nicht förderlich, um den Frieden in der Ukraine zu sichern.Vergrößern des Bildes
Putin spricht auf dem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Für den russischen Präsidenten wäre die Entsendung von westlichen Truppen für eine Friedenssicherung in der Ukraine nicht förderlich. (Quelle: IMAGO/Kristina Kormilitsyna/imago-images-bilder)

Putin sagte, falls Entscheidungen über einen dauerhaften Frieden getroffen würden, sehe er "einfach keinen Sinn" in der Präsenz westlicher Truppen in der Ukraine. Er versicherte, dass Russland ein mögliches Abkommen "vollständig einhalten" werde.

Ukraine attackiert russische Ölinfrastruktur erneut

In der Nacht hat die Ukraine erneut russische Ölraffinerien angegriffen. Wie Augenzeugen und mehrere russische Telegram-Kanäle berichten, schlugen gegen 1.30 Uhr Ortszeit Drohnen in der Ölverarbeitungsanlage in der russischen Großstadt Rjasan ein.

Eine Ölraffinerie im russischen Rjasan brennt: Die Ukraine hat erneut die Ölinfrastruktur des Kreml angegriffen.Vergrößern des Bildes
Eine Ölraffinerie im russischen Rjasan brennt: Die Ukraine hat erneut die Ölinfrastruktur des Kreml angegriffen. (Quelle: Exilenova_plus/Telegram)
Auf in sozialen Netzwerken veröffentlichten Bildern und Videos war ein größerer Brand zu sehen. Der Gouverneur der Region Rjasan, Pawel Malkow, sprach von acht abgeschossenen Drohnen. Trümmerteile seien auf ein nicht näher benanntes Industrieobjekt gefallen. Es habe keine Verletzten und keine Schäden an Wohngebäuden oder der Infrastruktur gegeben, so Malkow. Seine Angaben können nicht unabhängig überprüft werden. Die Bilder des Großbrandes in der Raffinerie lassen aber zumindest darauf schließen, dass nicht nur Drohnenteile auf die Ölraffinerie fielen, sondern mindestens eine ukrainische Drohne ihr Ziel erreichte.

Auch in der von Russland besetzten Region Luhansk in der Ostukraine wurde ein Angriff gemeldet. Medienberichten zufolge soll dort ein Öldepot nach 21 Uhr Ortszeit in Brand geraten sein.

Kreml: Keine Gespräche mit Trump geplant

Kreml-Sprecher Dmitri Peskow zufolge finden gegenwärtig keine Vorbereitungen für Gespräche zwischen Präsident Wladimir Putin und US-Präsident Donald Trump statt. Wie er der russischen Nachrichtenagentur Interfax weiter erklärte, könnte ein Gespräch jedoch schnell organisiert werden. Trump hatte am Donnerstag gesagt, dass er in naher Zukunft mit Putin sprechen werde.

Kremlchef Putin geht über Leichen.Vergrößern des Bildes
Kremlchef Wladimir Putin. (Quelle: Vyacheslav Prokofyev/Pool Sputnik/Kreml/AP/dpa)

Tote bei russischem Angriff in Charkiw

Bei einem russischen Angriff auf die ostukrainische Region Charkiw sind nach ukrainischen Angaben drei Menschen getötet worden. Zwei weitere Menschen seien bei dem Angriff am Donnerstagabend verletzt worden, erklärte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Oleh Synehubow, im Onlinedienst Telegram.

Bereits am Donnerstag waren bei einem russischen Raketenangriff im Norden der Ukraine nach ukrainischen Angaben zwei Minenräumer des Dänischen Flüchtlingsrats getötet worden.

Russland will über Brennstoffe in Saporischschja sprechen

Russland zeigt sich zu Gesprächen mit dem US-Konzern Westinghouse über Nuklearbrennstoffe im ukrainischen Atomkraftwerk Saporischschja bereit. Wie der Chef des russischen Staatskonzerns Rosatom, Alexej Lichatschow, der russischen Nachrichtenagentur RIA erklärte, ist Russland offen für Diskussionen über die Frage des dort gelagerten US-Atombrennstoffs.

Im Juni hatte Russland die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) gebeten, in dieser Frage zwischen Moskau und Washington zu vermitteln. Westinghouse und US-Energievertreter hatten zuvor Bedenken hinsichtlich des geistigen Eigentums im Zusammenhang mit dem Brennstoff geäußert, wie Lichatschow mitteilte. Das Kraftwerk wird seit 2022 von russischen Truppen kontrolliert.

Trump kündigt Gespräch mit Putin an

US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben in naher Zukunft mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sprechen. Er sagte vor Reportern zudem, er habe viele Kriege beigelegt. Der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine sei jedoch bislang der schwierigste gewesen. Trump äußerte sich bislang nicht zu der Zusage von 26 Ländern, sich nach einer Waffenruhe an einer Sicherungstruppe für die Ukraine beteiligen zu wollen. Die Mitglieder der "Koalition der Willigen" hatten dies nach einem Treffen in Paris vereinbart. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hatte nach dem Treffen angekündigt, die US-Unterstützung für Sicherheitsgarantien werde in den kommenden Tagen endgültig festgelegt.

Minenräumer bei russischem Angriff getötet

Bei einem russischen Angriff sind nach ukrainischen Angaben mindestens zwei Mitarbeiter einer Minenräummission getötet worden. Laut dem Gebietsgouverneur von Tschernihiw, Wjatscheslaw Tschaus, wurden außerdem fünf Personen verletzt.

Verwendete Quellen
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters und AFP
