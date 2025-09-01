Tödliche Auseinandersetzung Russische Soldaten sollen sich gegenseitig beschossen haben

Von t-online Aktualisiert am 01.09.2025 - 13:03 Uhr Lesedauer: 1 Min.

Russischer Soldat in der Region Cherson (Archivfoto): Innerhalb der Armee soll es zu Feuergefechten gekommen sein. (Quelle: Alexei Konovalov/imago-images-bilder)

In der umkämpften Region im Süden der Ukraine sollen sich russische Soldaten gegenseitig angegriffen haben – mit verheerenden Folgen.

In der teilweise von Russland besetzten Region Cherson soll es zu einem tödlichen Feuergefecht zwischen zwei russischen Armee-Einheiten gekommen sein. Wie die ukrainisch unterstützte Partisanengruppe Atesh auf Telegram berichtet, soll es sich um einen schweren Zwischenfall zwischen der 127. Aufklärungsbrigade und dem 24. motorisierten Schützenregiment gehandelt haben. Der Fall soll sich bereits am 19. August ereignet haben.

Demnach eröffneten zunächst Soldaten des 24. Regiments das Feuer auf die Stellungen der 127. Brigade. Offenbar hielten sie die andere Einheit irrtümlich für eine ukrainische Sabotage- und Aufklärungsgruppe. Die 127. Brigade versetzte eine Reserveeinheit in Alarmbereitschaft, woraufhin es zu einem "chaotischen Feuergefecht" kam, wie es in der Stellungnahme von Atesh heißt. Bei den Gefechten sollen 21 Soldaten getötet worden sein, 17 weitere wurden verletzt.

Nach dem Vorfall seien innerhalb der beteiligten Einheiten interne Untersuchungen eingeleitet worden. Es komme vermehrt zu Kontrollen und Verhören unter dem Personal, heißt es weiter. Die Lage innerhalb der Truppen gilt demnach als angespannt: "Das Misstrauen wächst, die Soldaten verdächtigen sich gegenseitig der Provokation und die Kommandeure befürchten neue Konflikte", so die Mitteilung von Atesh.