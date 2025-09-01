t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

Russland: Exilmedien berichten über 220.000 Gefallene in der Ukraine

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextErneute Transfer-Wende beim FC Bayern?
TextKühe trampeln Pärchen in Österreich nieder
VideoUkraine zerstört Helikopter für Millionen
TextKakao-Krise: Schokoladenpreis explodiert
TextErstes Alzheimer-Medikament zugelassen

Das tödlichste Jahr des Krieges
Über 220.000 russische Soldaten in der Ukraine getötet

Von t-online, FIN
01.09.2025 - 13:33 UhrLesedauer: 1 Min.
Russia UkraineVergrößern des Bildes
Russische Truppen in Kursk: Das russische Militär hatte im Jahr 2024 hohe Verluste zu verzeichnen. (Quelle: Verteidigungsministerium Russland/ap)
News folgen

Russlands Krieg gegen die Ukraine fordert laut russischen Exilmedien drastische Verluste: Über 220.000 Soldaten sind gefallen. Der Krieg wird immer tödlicher.

Russland hat nach Recherchen der russischen Exilmedien "Meduza" und "Mediazona" inzwischen mehr als 220.000 Soldaten im Krieg gegen die Ukraine verloren. Allein im Jahr 2024 seien rund 93.000 Soldaten ums Leben gekommen – ein neuer Höchststand und fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor, als etwa 50.000 Russen auf den Schlachtfeldern der Ukraine starben. Nun scheint die Zahl der gefallenen Soldaten nochmal deutlich angestiegen zu sein. In einzelnen Wochen des Krieges seien mehr als 2.000 Tote verzeichnet worden, in den letzten Monaten von 2024 möglicherweise sogar bis zu 3.000.

Loading...

Für die Recherche wurde das nationale russische Nachlassregister genutzt. Im Jahr zuvor hatte Russlands Statistikbehörde Rosstat die Veröffentlichung der allgemeinen Sterbezahlen eingestellt, die zuvor als Informationsquelle genutzt werden konnten. Das Register gilt damit als einzige verlässliche Quelle für Schätzungen zu den tatsächlichen Verlusten. Ergänzt werden die Auswertungen durch Namenslisten gefallener Soldaten, die von "Mediazona" und "BBC News Russian" anhand von Nachrufen, Social-Media-Einträgen und lokalen Berichten erstellt werden.

Neu ist, dass Gerichte inzwischen verstärkt vermisste Soldaten offiziell für tot erklären. Diese Beschlüsse fließen in die Statistik ein und lassen die Gesamtzahl weiter steigen. Zwar sei noch unklar, wie stark diese Fälle die Schätzungen künftig beeinflussen, doch die Tendenz ist eindeutig: Die Zahl der russischen Gefallenen hat in den vergangenen Monaten einen neuen Höchststand erreicht.

Verwendete Quellen
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
KurskMilitärRusslandUkraine
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom