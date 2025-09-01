Schwere Verluste in der Ukraine Russlands tödlichstes Jahr des Krieges

Aktualisiert am 01.09.2025

Russische Truppen in Kursk: Das russische Militär hatte im Jahr 2024 hohe Verluste zu verzeichnen. (Quelle: Verteidigungsministerium Russland/ap)

Russlands Krieg gegen die Ukraine fordert laut russischen Exilmedien drastische Verluste: Über 220.000 Soldaten sind gefallen. Der Krieg wird immer tödlicher.

Russland hat nach Recherchen der russischen Exilmedien "Meduza" und "Mediazona" inzwischen mehr als 220.000 Soldaten im Krieg gegen die Ukraine verloren. Allein im Jahr 2024 seien rund 93.000 Soldaten ums Leben gekommen – ein neuer Höchststand und fast doppelt so viele wie im Jahr zuvor, als etwa 50.000 Russen auf den Schlachtfeldern der Ukraine starben. Nun scheint die Zahl der gefallenen Soldaten nochmals deutlich angestiegen zu sein. In einzelnen Wochen des Krieges seien mehr als 2.000 Tote verzeichnet worden, in den letzten Monaten des Jahres 2024 möglicherweise sogar bis zu 3.000.

Für die Recherche wurde das nationale russische Nachlassregister genutzt. Im Jahr zuvor hatte Russlands Statistikbehörde Rosstat die Veröffentlichung der allgemeinen Sterbezahlen eingestellt, die zuvor als Informationsquelle genutzt werden konnten. Das Register gilt damit als einzige verlässliche Quelle für Schätzungen zu den tatsächlichen Verlusten. Ergänzt werden die Auswertungen um Namenslisten gefallener Soldaten, die von "Mediazona" und "BBC News Russian" anhand von Nachrufen, Social-Media-Einträgen und lokalen Berichten erstellt werden.