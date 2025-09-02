Propaganda an Schulen "Nirgendwo sonst gibt es eine Praxis wie in Russland"

Von David Schafbuch 02.09.2025 - 10:30 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Schüler in Simferopol: Auch auf der besetzten ukrainischen Halbinsel Krim wird der Unterricht von russischen Narrativen geprägt. (Quelle: Konstantin Mihalchevskiy/imago-images-bilder)

In Russland hat die Schule wieder angefangen. Seit dem Krieg in der Ukraine werden dort auch Narrative des Kreml intensiv verbreitet – und Menschen mit Migrationshintergrund weitestgehend ausgeschlossen.

Wie in Deutschland kehren in diesen Tagen auch die Kinder in Russland zurück an ihre Schulen. Am gestrigen Montag, dem "Tag des Wissens", hat dort bereits der Unterricht für alle Schüler wieder begonnen.

Unter dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wurde bereits länger daran gearbeitet, seine Ideologie und Weltanschauung in die Lehrpläne einzubauen. Diese Tendenzen haben sich seit Beginn der Vollinvasion auf die Ukraine noch verstärkt. Mit dem neuen Schuljahr versucht der russische Staat jetzt, auch Schüler mit Migrationshintergrund weitestgehend aus dem Unterricht auszuschließen.

Hintergrund ist ein neues Gesetz, das seit April neue Anforderungen an Schüler mit Migrationshintergrund stellt: Um am Unterricht teilzunehmen, müssen die Kinder unter anderem erfolgreich einen Sprachtest absolvieren und einen festen Wohnsitz nachweisen. Zudem sind die Schulen auch angehalten, die Kinder genauer zu beobachten und zu prüfen, ob es "Tendenzen zu illegalem Verhalten" gebe.

Zusätzlich hat das Bildungsministerium eine Liste mit 37 "patriotischen Liedern" veröffentlicht, die im Unterricht verwendet werden können. Ferner sind Eltern, Lehrer und Schüler angehalten, hauptsächlich über die App "Max" zu kommunizieren. Der Messengerdienst wurde von dem regimetreuen Unternehmen VK entwickelt und ist dafür bekannt, Daten an die russischen Sicherheitsbehörden weiterzugeben.

"Nirgendwo sonst auf der Welt"

Kritiker vermuten, dass die Sprachtests weniger dazu dienen sollen, das tatsächliche Sprachniveau der Kinder festzustellen. Vielmehr seien sie so angelegt, dass möglichst wenige Migranten sie erfolgreich bestehen, um sie aus dem Unterricht fernzuhalten. Olga Abramenko, Expertin beim Memorial Anti-Discrimination Center, erklärte der unabhängigen russischen Zeitung "Nowaja gaseta", dass zwar viele andere Länder Aufnahmetests für Migrantenkinder verlangen, dies jedoch "keineswegs dazu dient, Kinder, die einer Ausbildung nicht würdig sind, auszusortieren‘".

Laut Abramenko würden in anderen Ländern die Tests dazu dienen, das Sprachniveau zu erkennen und anschließend entsprechende Förderprogramme für die Kinder festzulegen. Das sei in Russland dagegen nicht der Fall: "Nirgendwo sonst auf der Welt gibt es eine Praxis (der Segregation, Anm. d. Red.), wie sie derzeit in Russland angewendet wird", so Abramenko.

Erste Zahlen zeigen, dass die meisten Kinder mit Migrationshintergrund die Anforderungen offenbar nicht erfüllen können. Der Sprecher der Duma, Wjatscheslaw Wolodin, sagte im Mai, dass 81 Prozent der Bewerber den Test nicht bestanden hatten.

Angriffe auf Vielvölkerregionen