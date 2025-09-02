Neue Gesetze ab September Putin baut den Überwachungsstaat aus

Von t-online , FIN 02.09.2025 - 12:41 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wladimir Putin: Unter ihm schrumpfen die Freiheiten der russischen Bevölkerung immer weiter zusammen. (Quelle: Mikhail Sinitsyn/imago-images-bilder)

In Russland sind seit diesem Monat strengere Gesetze in Kraft. Diese schränken die Freiheiten der Bürger immer weiter ein.

Mit dem Monatsanfang sind in Russland eine Reihe neuer Gesetze in Kraft getreten, mit denen der Kreml die russische Gesellschaft immer stärker versucht zu regulieren. Das russische Exilmedium "Meduza" berichtet über die drastischen Änderungen, die der Kreml als eine Initiative tarnt, um Internetbetrügern das Leben zu erschweren. Eigentlich setzt Putin damit jedoch massive Einschränkungen auf die Freiheitsrechte der russischen Bevölkerung durch.

Seit diesem Monat ist es in Russland eine Ordnungswidrigkeit, wenn man bewusst "extremistisches Material" im Internet gesucht und oder darauf zugegriffen hat. Ersttätern droht hier eine Geldstrafe zwischen 30 und 50 Euro. Wie das neue Gesetz umgesetzt werden soll, ist derweil noch unklar, so "Meduza".

Handy weitergeben verboten

Überarbeitet wurde auch Kommunikationsvorgaben. Bürgern ist es ab diesem Monat verboten, ihr Telefon oder ihre SIM-Karte an Dritte weiterzugeben. Verstöße können je nach den Umständen als Vergehen oder Verbrechen geahndet werden. Einzeltäter müssen mit Geldstrafen von 300 bis 500 Euro rechnen, "Organisatoren" solcher Straftaten können mit bis zu drei Jahren Gefängnis rechnen. Für Personen aus dem unmittelbaren Umfeld und Familie soll die Regelung nicht gelten.

Auch wer künftig in Russland seine Internetverbindung per VPN verschlüsselt, muss aufpassen. Die generelle Nutzung des Internet-Tools, mit dem man unter anderem die IP-Adresse, sprich den Standort der Internetleitung verschleiern kann, ist zwar weiterhin nicht strafbar. Sollte eine Person jedoch in einem anderen Verfahren für schuldig befunden werden, kann die "Nutzung eines VPN" als erschwerender Tatbestandteil angeführt werden.

Hohe Geldstrafen für VPN-Werbung

Weitaus höhere Geldstrafen können verhängt werden für Einzelpersonen oder Organisationen, die Werbung für VPNs machen. Verstöße gegen das Verbot stellen eine Ordnungswidrigkeit dar und werden mit Geldstrafen von 850 Euro für Einzelpersonen und 5.300 Euro für Organisationen sanktioniert.