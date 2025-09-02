Bei Einsatz in Kursk Geheimdienst nennt Zahlen zu toten nordkoreanischen Soldaten

Von afp 02.09.2025 - 11:32 Uhr

Nordkoreanische Soldaten bei einer Schulung in Kursk: Die Soldaten wurden zur Unterstützung Russlands entsendet. (Quelle: Tass/dpa)

Dass nordkoreanische Soldaten an der Seite von Russland kämpfen, hat das Regime mittlerweile eingeräumt. Jetzt gibt es eine Schätzung darüber, wie viele Soldaten in Russland gefallen sind.

Rund 2.000 nordkoreanische Soldaten sind mutmaßlich beim Einsatz in Russland ums Leben gekommen. Das erklärte der südkoreanische Abgeordnete Lee Seong-kweun am Dienstag nach einer Unterrichtung durch den Nationalen Geheimdienst (NIS). Die Truppen sollen aufseiten Russlands im Krieg gegen die Ukraine kämpfen.

Nach Einschätzung südkoreanischer und westlicher Geheimdienste hat Nordkorea im Jahr 2024 mehr als 10.000 Soldaten nach Russland entsandt – vor allem in die Region Kursk im Südwesten des Landes. Neben Personal lieferte Pjöngjang demnach auch Artilleriegeschosse, Raketen sowie Langstreckenraketensysteme.

Wie Abgeordneter Lee weiter berichtete, geht der NIS davon aus, dass bereits rund 1.000 nordkoreanische Kampfingenieure in Russland im Einsatz sind. Weitere 6.000 Soldaten und Techniker sollen folgen. Auch Moskau hatte zuvor bestätigt, dass nordkoreanische Bauarbeiter und Minenräumer in der Region Kursk tätig seien.

Pjöngjang hatte im April erstmals öffentlich eingeräumt, Truppen nach Russland geschickt zu haben – und dass einige von ihnen gefallen seien. Seitdem zeigen nordkoreanische Staatsmedien immer wieder Aufnahmen, wie Machthaber Kim Jong Un Hinterbliebene tröstet, heimkehrende Soldaten umarmt und vor Porträts getöteter Soldaten niederkniet.