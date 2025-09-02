ARD und ZDF erhalten Ansage von oben

Die größte der Ukraine Kiew leitet Verbot von moskautreuer Kirche ein

Von dpa 02.09.2025 - 20:20 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Onufrij (M.), Metropolit von Kiew und der ganzen Ukraine und Oberhaupt der Ukrainisch-Orthodoxen Kirche: Der Präsident entzog ihm im Juli bereits die Staatsbürgerschaft. (Quelle: -)

Die ukrainisch-orthodoxe Kirche gilt als verlängerter Arm des Kremls in der Ukraine. Nun soll das Oberste Verwaltungsgericht die Religionsgemeinschaft verbieten.

In der kriegsgeplagten Ukraine hat das Amt für Nationalitäten- und Religionsfragen mit einer Klage vor Gericht das Verbot der größten orthodoxen Kirche wegen Verbindungen nach Moskau eingeleitet. Die Klage gegen die ukrainisch-orthodoxe Kirche sei bereits am Freitag vergangener Woche beim Obersten Verwaltungsgericht eingereicht worden, sagte Behördenchef Viktor Jelenskyj der Nachrichtenagentur Interfax-Ukraine zufolge. Er hoffe auf ein schnelles Verfahren.

Erst im Juli hatte Präsident Wolodymyr Selenskyj Kirchenvorsteher Onufrij die ukrainische Staatsbürgerschaft entzogen. Der Westukrainer soll eine russische Staatsangehörigkeit verheimlicht haben, was der 80-Jährige jedoch bestreitet. Vom Staat bevorzugt wird dabei die erst 2019 mit Hilfe von Ex-Präsident Petro Poroschenko gegründete Orthodoxe Kirche der Ukraine.

Kirche gehörte vor dem Krieg zum Moskauer Patriarchat

Mit rund 10.000 Pfarreien ist die ukrainisch-orthodoxe Kirche statistisch gesehen weiterhin die größte der ukrainischen Religionsgemeinschaften. Die lange Zeit dem Moskauer Patriarchat unterstehende Kirche hat sich nach dem russischen Einmarsch von diesem gelöst – auch weil Moskaus Patriarch Kirill als glühender Befürworter des Krieges gilt.

Die tatsächliche Unabhängigkeit wird jedoch vom ukrainischen Staat bezweifelt. Dieser strebt daher ein Verbot der Religionsgemeinschaft an. Basis dafür ist ein erst im August 2024 beschlossenes Gesetz, welches ein Verbot von religiösen Organisationen mit Verbindungen nach Russland ermöglicht.