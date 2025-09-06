Verwundete Ukrainer Drei Jahre im Versteck: Spezialeinheit befreit Kameraden

Von t-online , wan 06.09.2025 - 03:14 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Die geretteten Soldaten jubeln nach ihrer Ankunft in der Heimat. (Quelle: Screenshot/Facebook)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Verwundete ukrainische Soldaten haben sich jahrelang in russisch besetztem Gebiet versteckt. Jetzt gelang ihre Rettung.

Ukrainische Spezialeinheiten haben Kameraden aus einem russisch besetzten Gebiet gerettet, die sich dort drei Jahre lang versteckt hielten. Wie Oleksii Neischpapa, der Kommandeur der ukrainischen Marine, bekanntgab, seien die Soldaten im Kampf verletzt worden und hätten nicht fliehen können.

Loading...

Sie hätten sich vor den russischen Soldaten verstecken müssen. Hilfe kam allerdings von einem Krankenhaus. Dort hätten "sympathisierende Ärzte" die vier Soldaten behandelt, ohne die russische Armee oder den Geheimdienst zu informieren. Sie konnten in dem Krankenhaus bis zu ihrer Rettung verweilen.

Nach Angaben der ukrainischen Marine seien bei der Befreiung eigene Soldaten, Spezialkräfte und Mitglieder der Nationalgarde eingesetzt worden. Auch ein Betreuer mit medizinischen Kenntnissen sei bei der Aktion dabeigewesen. Die Marine machte keine Angaben darüber, wo genau die Soldaten sich versteckt gehalten haben.

Hinweis kam vom Zwillingsbruder

"Die Operation wurde geplant und in mehrere Etappen unterteilt, wobei der Status aller Beteiligten und die hohe Intensität der Kampfhandlungen berücksichtigt wurden. Die Planung wurde auch durch verstärkte Aufklärung seitens der russischen Spezialdienste erschwert", schrieb Neischpapa. Die Soldaten hätten in einer schwierigen Lage überlebt, die eigentlich aussichtslos gewesen sei.

Die Marine sei von einem ukrainischen Ombudsmann für Soldatenrechte über die vermissten Männer informiert worden. Ein Marinesoldat, der bei einem Gefangenenaustausch frei kam, hätte ihm über seinen verletzten Zwillingsbruder berichtet, der schwer verwundet worden sei. Er war einer der Soldaten, die sich im Krankenhaus versteckten. In einem Video, das der Marinechef teilte, ist zu sehen, wie sich die Brüder nach der Rettung in die Arme fallen. Die geretteten Soldaten wurden mit ihren Familien zusammengeführt. Die Gesichter der Soldaten wurden in dem Video unkenntlich gemacht.