Panzerschlacht um Podrowsk "Es wird für beide Seiten sehr blutig werden"

Von t-online , wan Aktualisiert am 07.09.2025 - 01:09 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein ukrainischer Panzer schießt: Russland hat viele Panzer um die Stadt Pokrowsk stationiert. (Quelle: IMAGO/Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Russland zieht Panzereinheiten um die Stadt Pokrowsk zusammen. Die Ukraine erwartet einen entscheidenden Durchbruch.

Um die Stadt Pokrowsk könnte es eine erbitterte Panzerschlacht geben. Mit dem verstärkten Einsatz von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen versucht das russische Militär zudem, die Stadt Pokrowsk und ihre Verteidiger vollständig einzukesseln. Nach Berichten von Beobachtern hat Russland unzählige Panzer und gepanzerte Fahrzeuge rund um die Stadt positioniert.

Loading...

"Sie haben viele Kräfte vorbereitet und sind bereit für die letzte, endgültige Schlacht um den Rest des Gebiets Donezk", schrieb der Blogger "Kriegsforscher", der auch Drohnen zur Unterstützung der ukrainischen Brigaden fliegt, die Lyman, 50 Meilen (ca. 80 km) nördlich von Pokrowsk, verteidigen. "Wir werden wieder den Einsatz von AFV-Kolonnen sehen. Und es wird für beide Seiten sehr blutig werden."

Loading... Embed

Die Stadt wird seit über einem Jahr belagert, Russland konnte sie aber bislang nicht komplett einnehmen. Pokrowsk hat eine strategisch wichtige Bedeutung: Es ist ein Verkehrsknotenpunkt sowohl für Transporte auf Straßen als auch auf Schienen. Eine Einnahme durch Russland würde ukrainische Truppen an einigen Frontabschnitten von der Versorgung abschneiden.

Mehrere Brigaden um die Stadt stationiert

Insgesamt sollen fünf russische Brigaden der Infanterie und Marine in der Region bereits stationiert oder auf dem Weg dorthin sein. Darunter soll auch die 70. motorisierte Schützendivision sein, die T-72 und T-90-Panzer besitzt, schreibt der Kriegsreporter David Axe in seinem Newsletter.

"Russland ist dabei, seine strategische Umgruppierung abzuschließen", so der Blogger "Unit Observer" auf der Plattform X. "Nachdem es seine Truppen aus Sumy und Cherson verlegt hat, wird seine Offensive wahrscheinlich bald in eine neue Phase eintreten." Der Blogger "Kriegsforscher" geht davon aus, dass die Offensive trotz der massiven Panzerkolonnen ein Jahr dauern könnte.

Russland könnte Entscheidungsdurchbruch versuchen