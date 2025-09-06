t-online - Nachrichten für Deutschland
Russland sieht Panzer um Pokrowsk zusammen

Panzerschlacht um Podrowsk
"Es wird für beide Seiten sehr blutig werden"

Von t-online, wan
Aktualisiert am 07.09.2025 - 01:09 UhrLesedauer: 2 Min.
Ein ukrainischer Panzer schießt: Russland steht in der Ostukraine kurz vor der Eroberung eines großen Lithiumfelds.Vergrößern des Bildes
Ein ukrainischer Panzer schießt: Russland hat viele Panzer um die Stadt Pokrowsk stationiert. (Quelle: IMAGO/Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA)
Russland zieht Panzereinheiten um die Stadt Pokrowsk zusammen. Die Ukraine erwartet einen entscheidenden Durchbruch.

Um die Stadt Pokrowsk könnte es eine erbitterte Panzerschlacht geben. Mit dem verstärkten Einsatz von Panzern und gepanzerten Fahrzeugen versucht das russische Militär zudem, die Stadt Pokrowsk und ihre Verteidiger vollständig einzukesseln. Nach Berichten von Beobachtern hat Russland unzählige Panzer und gepanzerte Fahrzeuge rund um die Stadt positioniert.

"Sie haben viele Kräfte vorbereitet und sind bereit für die letzte, endgültige Schlacht um den Rest des Gebiets Donezk", schrieb der Blogger "Kriegsforscher", der auch Drohnen zur Unterstützung der ukrainischen Brigaden fliegt, die Lyman, 50 Meilen (ca. 80 km) nördlich von Pokrowsk, verteidigen. "Wir werden wieder den Einsatz von AFV-Kolonnen sehen. Und es wird für beide Seiten sehr blutig werden."

Die Stadt wird seit über einem Jahr belagert, Russland konnte sie aber bislang nicht komplett einnehmen. Pokrowsk hat eine strategisch wichtige Bedeutung: Es ist ein Verkehrsknotenpunkt sowohl für Transporte auf Straßen als auch auf Schienen. Eine Einnahme durch Russland würde ukrainische Truppen an einigen Frontabschnitten von der Versorgung abschneiden.

Ein ukrainischer Soldat nahe Pokrowsk: Er und seine Kamerraden versuchen, die Stadt zu halten. (Archivbild)Vergrößern des Bildes
Ein ukrainischer Soldat nahe Pokrowsk: Er und seine Kameraden versuchen, die Stadt zu halten. (Archivbild) (Quelle: IMAGO/Smoliyenko Dmytro/Ukrinform/ABACA/imago)

Mehrere Brigaden um die Stadt stationiert

Insgesamt sollen fünf russische Brigaden der Infanterie und Marine in der Region bereits stationiert oder auf dem Weg dorthin sein. Darunter soll auch die 70. motorisierte Schützendivision sein, die T-72 und T-90-Panzer besitzt, schreibt der Kriegsreporter David Axe in seinem Newsletter.

"Russland ist dabei, seine strategische Umgruppierung abzuschließen", so der Blogger "Unit Observer" auf der Plattform X. "Nachdem es seine Truppen aus Sumy und Cherson verlegt hat, wird seine Offensive wahrscheinlich bald in eine neue Phase eintreten." Der Blogger "Kriegsforscher" geht davon aus, dass die Offensive trotz der massiven Panzerkolonnen ein Jahr dauern könnte.

Russland könnte Entscheidungsdurchbruch versuchen

Allerdings versucht Russland offenbar nicht, die Stadt aus der Ferne in Trümmern zu schießen. Nach Erkenntnissen der ukrainischen Streitkräfte hat die russische Armee ihre Taktik geändert. Eine vor kurzem in das Gebiet verlegte Einheit russischer Marineinfanterie versuche nunmehr, in kleinen Gruppen so tief wie möglich in die Stadt einzudringen, teilte die für das Gebiet zuständige ukrainische Luftlande-Einheit mit. Deren vorrangiges Ziel sei, sich den Positionen der ukrainischen Artillerie und Drohnenkontrolleure zu nähern.

Meistgelesen

Daneben versuchten die russischen Truppen, die ukrainischen Verteidigungslinien aufzusplittern und sich in neuen Stellungen festzusetzen. "Nach vorliegenden Informationen plant Russland, seine Truppen in der Region Donezk für einen sogenannten "Entscheidungsdurchbruch" einzusetzen", heißt es in der auf Facebook veröffentlichten Mitteilung.

Es gibt keine aktuelle, unabhängige Einschätzung der tatsächlichen Lage bei Pokrowsk. Zuletzt hieß es vom Institut für Kriegsstudien in Washington (ISW) am Freitag, Russland rücke bei Pokrowsk vor und russische Soldaten hätten auch in der Nähe von Pokrowsk selbst angegriffen. Im Verlauf der für beide Seiten verlustreichen Kämpfe ist die Stadt bereits weitgehend zerstört worden.

Verwendete Quellen
  • reuters.com: "Why is Russia seeking to capture strategic city Pokrovsk in eastern Ukraine?" (Englisch)
  • Mit Material der Nachrichtenagentur dpa

Quellen anzeigenSymbolbild nach unten

DonezkMilitärRusslandUkraine
