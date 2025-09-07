Teil der Nato-Abschreckung Vermisster kanadischer Soldat in Lettland tot aufgefunden
Seit mehreren Tagen wurde ein kanadischer Soldat in Lettland vermisst. Jetzt wurde er tot aufgefunden.
Ein seit mehreren Tagen in Lettland vermisster kanadischer Soldat ist tot aufgefunden worden. Der Soldat, der als Teil der Einsatzes "Reassurance" der kanadischen Armee in dem baltischen Land stationiert gewesen war, sei am 2. September verschwunden und am 5. September tot aufgefunden worden, teilten die kanadischen Streitkräfte am Samstag mit.
Der kanadische Premierminister Mark Carney drückte seinen Angehörigen sein Beileid aus. Die kanadische Militärpolizei unterstützt die lettischen Behörden bei den Ermittlungen zu den Umständen seines Todes. Zunächst wurde keine Todesursache bekannt gegeben.
"Reassurance" ist Kanadas größter Militäreinsatz im Ausland und Teil der Nato-Abschreckung in Mittel- und Osteuropa. Insgesamt sind in Lettland rund 1.500 kanadische Soldaten stationiert.
