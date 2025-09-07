Chemiewaffen im Ukraine-Krieg "Russland verstößt gegen alle internationalen Abkommen"

07.09.2025

Ukrainischer Soldat bei einer Übung: Die Armee soll von Russland auch mit Gasgranaten attackiert werden. (Archivfoto) (Quelle: Jose Colon/imago-images-bilder)

Russland hat sich verpflichtet, keine chemischen Waffen herzustellen oder einzusetzen. Allerdings soll die Armee in der Ukraine dagegen massiv verstoßen.

Sie werden mit Drohnen abgeworfen und sollen dazu dienen, ukrainische Soldaten "auszuräuchern": Seit Ende 2023 wird an der ukrainischen Front vermehrt der mutmaßliche Einsatz von neuartigen russischen Granaten des Typs RG-Vo registriert. Die Granaten sollen verschiedene Tränengase enthalten, die mitunter auch tödlich sein können.

Öffentlich hat der Kreml dementiert, dass die russische Armee Chemiewaffen nutzt. Schließlich hat Russland offiziell die Chemiewaffenkonvention unterzeichnet, die einen solchen Einsatz verbietet. Allerdings offenbart eine neue Recherche von Radio Free Europe/Radio Liberty, dass das russische Militär nicht nur gezielt Chemiewaffen in der Ukraine einsetzen soll, sondern auch, wie das Land die Kampfstoffe trotz etlicher Sanktionen in großen Mengen herstellen kann.

Laut der Recherche werden die verbotenen Waffen in einem Chemielabor außerhalb von Moskau gefertigt. Es soll sich dabei um das Forschungsinstitut für angewandte Chemie in dem Ort Sergijew Possad handeln, der nordöstlich der russischen Hauptstadt liegt. Offiziell gibt das Labor an, nur zivile Produkte herzustellen. Der Bericht offenbart allerdings verschiedene Querverbindungen zu anderen Unternehmen, die diese Angabe infrage stellen.

Das Gebäude der OPCW, die die Chemiewaffenkonvention überwacht. (Quelle: OPCW) Chemiewaffenverbot Die Chemiewaffenkonvention verbietet seit 1997 Entwicklung, Herstellung, Lagerung, Besitz und Weitergabe von chemischen Kampfstoffen. Die Überwachung überliegt der unabhängigen Behörde OPCW (Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons – Organisation für das Verbot von Chemiewaffen) in Den Haag. In Deutschland hatte die US-Armee C-Waffen im Depot Clausen in Rheinland-Pfalz gelagert, sie wurden 1990 in der Operation "Lindwurm" abgezogen und vernichtet. Erstmals eingesetzt wurden C-Waffen im Ersten Weltkrieg von Deutschland. Als "Vater des Gaskriegs" gilt der Chemiker Fritz Haber, der später für die Entwicklung der Ammoniaksynthese am BASF-Standort in Ludwigshafen den Chemie-Nobelpreis erhielt.

Das Labor soll dem staatlichen Konzern Rostec gehören, der unter anderem in der Rüstungsindustrie aktiv ist und seit 2022 auf der Sanktionsliste der Europäischen Union steht. Das Labor soll für die Herstellung der Granaten größtenteils Produkte aus Russland beziehen, die bislang nicht auf Sanktionslisten stehen.

Die Granaten sollen laut ukrainischen Angaben an der gesamten Front zum Einsatz kommen. Auch wenn der Kreml offiziell den Einsatz chemischer Waffen weiter dementiert, scheint es selbst in Russland wenig Mühen zu geben, den Gebrauch der Waffen zu vertuschen: Der staatliche russische Fernsehsender Russia Today hatte etwa im Mai 2024 trotz der offiziellen Dementis über die Granaten berichtet.

"Russland verstößt gegen alle internationalen Abkommen, die UN-Konventionen zum Verbot chemischer Waffen. Das heißt, es hat sie nicht nur nicht vernichtet, sondern produziert sie weiterhin" heißt es vom Oberst der Unterstützungstruppen der Streitkräfte der Ukraine, Artem Vlasyuk.

