Nicht zuletzt habe Russland auch verschiedene Systeme kombiniert. So kämen etwa Drohnen verschiedener Typen zum Einsatz, die aus der See, aus der Luft oder vom Boden gesteuert werden.

Klassische Kriegsführung bleibe weiter wichtig

Die Annahme, dass Russland im Gegenzug künftig auf Artilleriesysteme und schwere Panzerfahrzeuge verzichte, weist der Vizechef entschieden zurück. "Das gehört zur klassischen Kriegsführung dazu", sagte er in dem Interview. Auch dass Russland seine finanziellen Mittel für schweres Gerät und Waffen reduzieren werde und stattdessen für Raketen und Drohnen verwende, glaubte er nicht.

Skibitsky beruft sich dabei auf Daten zum Rüstungsprogramm der russischen Streitkräfte bis 2037, die dem ukrainischen Geheimdienst vorlägen. Darin lege Russland seine Vorhaben in Bezug auf schwere Waffen, Kriegsschiffe, Flugzeuge und Raketensysteme klar dar. "Wir wissen, dass sie die strategische und Langstreckenluftfahrt durch Modernisierung und die Entwicklung neuer Flugzeuge weiterentwickeln werden", sagte er.

Drei Panzer im Fokus

In puncto Panzer wolle sich Russland künftig stärker auf drei Modelle in der Produktion konzentrieren. Während das Land bisher eine große Bandbreite – darunter teils jahrzehntealte – Panzer einsetzte, fokussiere man sich nun auf die Modelle T-90, Armata und T-80. Hinzu kämen neue Artilleriesysteme, unter anderem "Msta", "Malwa", "Hyazinth" und "Magnolia".

Mit Raketen bleibe Russland breit aufgestellt, erklärte Skibitsky. So plane Moskau neue Langstreckenraketen sowie auch moderne, hyperschnelle Anti-Schiffs-Raketen. Dabei wolle das russische Militär vor allem die Reichweite seiner Raketen erhöhen, ihre Genauigkeit verbessern und auch Sprengköpfe weiterentwickeln.

Vizechef warnt Nato-Staaten

Nach Einschätzung von Skibitsky sollten westliche Staaten bei diesen Vorhaben aufhorchen. "Um sich auf einen Krieg mit den Nato-Staaten bis 2030 vorzubereiten, muss der Kampfradius der Waffen größer sein. Genau das plant Russland in seinen Waffenprogrammen", sagte er.

Die Nachrichtenagentur Ukrinform befragte Skibitsky zudem zur russisch-belarussischen Übung "Sapad 2025" und ob die Ukraine in diesem Zuge mit weiteren Provokationen rechne. Darauf entgegnete er: "Die Bedrohungslage im Kontext des möglichen Einsatzes beliebiger Gruppen aus Belarus ist derzeit nach wie vor gering."