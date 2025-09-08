t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine: Geheimdienstvize spricht über Russlands Waffen und "Sapad 2025"

Geheimdienst-Vize packt aus
Auf diese Waffen setzt Russland jetzt im Ukraine-Krieg

Von Nilofar Breuer
08.09.2025 - 12:00 UhrLesedauer: 5 Min.
Ein russischer Soldat lässt eine FPV-Drohne starten.Vergrößern des Bildes
Unbemannte Systeme (Archivbild): Ein russischer Soldat lässt eine FPV-Drohne starten. (Quelle: IMAGO/Vitaliy Ankov/imago-images-bilder)
News folgen

Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine in ungeminderter Intensität fort. So steht es um die militärische Stärke des Aggressors.

Es sind vor allem unbemannte Waffen, die derzeit den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine bestimmen. Allein bei der Attacke am Wochenende, nach ukrainischen Angaben dem schwersten Angriff Russlands seit Kriegsbeginn, kamen mehr als 800 Kampfdrohnen zum Einsatz.

Rückt die klassische Kriegsführung mit Panzern und Tausenden Soldaten in den Hintergrund? Im Interview mit der ukrainischen Nachrichtenagentur Ukrinform schätzt der Vizechef des ukrainischen Geheimdienstes HUR, Wadym Skibitsky, ein, welche Strategie Russland aktuell im Krieg gegen die Ukraine verfolgt. Dabei nennt er konkrete Zahlen zur Stärke des russischen Militärs.

Sowohl auf ukrainischer als auch auf russischer Seite liege der Fokus derzeit auf unbemannten Systemen, sagt Skibitsky. Genauer handle es sich um FPV-Drohnen und verschiedene Raketensysteme.

Video | Luftangriff auf Kiew: Regierungsgebäude steht in Flammen
Quelle: t-online

Entsprechend versuche Russland, seine militärische Stärke auf diesem Feld auszubauen. "Im Jahr 2025 plant der Aggressor die Produktion von fast 2.500 sogenannten hochpräzisen Raketen verschiedener Klassen", erklärt der Geheimdienst-Vizechef. Dazu gehörten Marschflugkörper und ballistische Raketen des Typs Iskander, Hyperschallraketen vom Typ "Kinschal" (zu Deutsch "Dolch") und andere.

Unbemannte Waffensysteme im Fokus

Auch einen deutlichen Anstieg der Produktion von unbemannten Luftfahrzeugen beobachtet das ukrainische Militär laut Skibitsky bei seinem Gegner, vor allem von "Geran", "Harpy" und FPV-Drohnen. Aktuellen Erkenntnissen zufolge strebe Russland an, den Anteil unbemannter Systeme auf dem Schlachtfeld in Zukunft auf 40 Prozent zu steigern.

Mit Blick auf Angriffe, die auf die zivile Infrastruktur wie etwa Energieanlagen zielen, spüre die Ukraine ebenfalls, dass Russland seine Raketen und Drohnen modernisiert und verbessert habe. Während früher unbemannte Waffen direkt auf ein Objekt zuflogen, können sie heute mehrere Stunden in wechselnder Höhe um ihr Ziel kreisen, bevor sie final angreifen.

imago images 0445038456Vergrößern des Bildes
Eine Kampfdrohne des iranischen Bautyps Shahed (Archivbild): Für seine Angriffe auf die Ukraine setzt Russland zunehmend auf unbemannte Waffen. (Quelle: IMAGO/Anonymous/imago)

Russland treibt wohl Modernisierung voran

Zudem würden die Waffen nun über neue Funktionen verfügen, "darunter Mittel zur elektronischen Kampfführung, einen Doppelsprengkopf und dementsprechend eine größere Sprengladung". Der Geheimdienst-Vize erklärte, Russland habe auch Navigations- und Kontrollsysteme verbessert, um ukrainische Maßnahmen der elektronischen Kriegsführung zu übertreffen. Russland werde sich kontinuierlich verbessern und seine Schlagkraft durch erhöhte Genauigkeit steigern. "Unsere Aufgabe besteht darin, dem effektiv entgegenzuwirken", so Skibitsky.

Nicht zuletzt habe Russland auch verschiedene Systeme kombiniert. So kämen etwa Drohnen verschiedener Typen zum Einsatz, die aus der See, aus der Luft oder vom Boden gesteuert werden.

«Iskander-M»-RaketeVergrößern des Bildes
Rakete des Typs "Iskander" (Archivbild): Russland setzt unter anderem auf bodengestützte Raketensysteme. (Quelle: Sergei Ilnitsky/epa/dpa/dpa-bilder)

Klassische Kriegsführung bleibe weiter wichtig

Die Annahme, dass Russland im Gegenzug künftig auf Artilleriesysteme und schwere Panzerfahrzeuge verzichte, weist der Vizechef entschieden zurück. "Das gehört zur klassischen Kriegsführung dazu", sagte er in dem Interview. Auch dass Russland seine finanziellen Mittel für schweres Gerät und Waffen reduzieren werde und stattdessen für Raketen und Drohnen verwende, glaubte er nicht.

Skibitsky beruft sich dabei auf Daten zum Rüstungsprogramm der russischen Streitkräfte bis 2037, die dem ukrainischen Geheimdienst vorlägen. Darin lege Russland seine Vorhaben in Bezug auf schwere Waffen, Kriegsschiffe, Flugzeuge und Raketensysteme klar dar. "Wir wissen, dass sie die strategische und Langstreckenluftfahrt durch Modernisierung und die Entwicklung neuer Flugzeuge weiterentwickeln werden", sagte er.

Drei Panzer im Fokus

In puncto Panzer wolle sich Russland künftig stärker auf drei Modelle in der Produktion konzentrieren. Während das Land bisher eine große Bandbreite – darunter teils jahrzehntealte – Panzer einsetzte, fokussiere man sich nun auf die Modelle T-90, Armata und T-80. Hinzu kämen neue Artilleriesysteme, unter anderem "Msta", "Malwa", "Hyazinth" und "Magnolia".

Russischer T-90 Panzer bei einer Übung für den Ukrainekrieg: Ein russischer Oppositioneller kritisiert Putins Kriegsführung und will sich als neuer Präsident zur Wahl stellen.Vergrößern des Bildes
T-90 Panzer (Archivbild): Das Modell bleibt für Russlands Kriegsführung offenbar wichtig. (Quelle: Stanislav Krasilnikov/imago-images-bilder)

Mit Raketen bleibe Russland breit aufgestellt, erklärte Skibitsky. So plane Moskau neue Langstreckenraketen sowie auch moderne, hyperschnelle Anti-Schiffs-Raketen. Dabei wolle das russische Militär vor allem die Reichweite seiner Raketen erhöhen, ihre Genauigkeit verbessern und auch Sprengköpfe weiterentwickeln.

Vizechef warnt Nato-Staaten

Nach Einschätzung von Skibitsky sollten westliche Staaten bei diesen Vorhaben aufhorchen. "Um sich auf einen Krieg mit den Nato-Staaten bis 2030 vorzubereiten, muss der Kampfradius der Waffen größer sein. Genau das plant Russland in seinen Waffenprogrammen", sagte er.

Die Nachrichtenagentur Ukrinform befragte Skibitsky zudem zur russisch-belarussischen Übung "Sapad 2025" und ob die Ukraine in diesem Zuge mit weiteren Provokationen rechne. Darauf entgegnete er: "Die Bedrohungslage im Kontext des möglichen Einsatzes beliebiger Gruppen aus Belarus ist derzeit nach wie vor gering."

Man beobachte Übungen wie diese jedoch genau. Der Vizechef wies jedoch auch darauf hin, dass Russland nicht über genug Reserven verfüge, um bei solchen Übungen eine derart große Schlagkraft zu demonstrieren wie vorher. Die Soldaten seien zu sehr in den Krieg in der Ukraine verwickelt. Im Herbst 2021 nutzte Russland das Manöver, um seine Vollinvasion in die Ukraine vorzubereiten.

Nach Angaben von Skibitsky rekrutiere Russland jeden Monat mindestens 35.000 Soldaten. "Unseren Daten zufolge hat der Kreml bis zum 1. September 2025 rund 280.000 Soldaten unter Vertrag genommen."

Der Vizechef des Militärgeheimdiensts erinnerte in diesem Kontext daran, dass Russland eine Vertragsunterzeichnung derzeit mit zwei Millionen Rubel (umgerechnet rund 20.900 Euro) vergütet. Deshalb rechnet er damit, dass Russland bis Ende des Jahres keine Probleme mit der Mobilisierung haben werde.

Russischer Soldat in der Region Saporischschja (Symbolbild): Die russischen Pläne scheinen noch mehr ukrainische Regionen zu umfassen, als bislang bekannt war.Vergrößern des Bildes
Russischer Soldat in der Region Saporischschja (Symbolbild): Putin lockt Tausende Männer mit Geld in den Kriegsdienst. (Quelle: IMAGO/Sergey Mirniy/imago-images-bilder)

So gut sind Russlands Lager gefüllt

Zur gesamten Menge an Ausrüstung und Waffen, über die Russland aktuell verfügt, ließen sich laut Skibitsky nur schwer Aussagen treffen. Der Grund: Die Angaben gehen auseinander. Einerseits heißt es, Russland habe bereits 50 bis 75 Prozent der Bestände verschiedener Waffen aus den vorherigen Lagerbeständen verbraucht.

Andererseits habe Russland durchaus neue Waffen hergestellt. Die meisten Rüstungsunternehmen der Sowjetunion seien nicht geschlossen worden, sie hätten nur ihre Kapazitäten reduziert. So betont Skibitsky: "Russland war und ist einer der größten Waffenexporteure ins Ausland."

Im Detail plane Russland für dieses Jahr, 57 Flugzeugeinheiten freizugeben. Dabei handle es sich um die Modelle Su-57, Su-35, Su-34 und Su-30. Zudem verfüge Russland über fast 250 T-90M-Panzer. Gleichzeitig würde Russland Tausende Waffen modernisieren.

Gemeinsames Interesse

Die Zusammenarbeit zwischen dem ukrainischen Geheimdienst und internationalen Partnern bezeichnet Skibitsky als konstruktiv. Man habe ein gemeinsames Interesse an den Informationen. "Wir hoffen, dass die Zusammenarbeit in die gleiche Richtung weitergeht", sagt er.

Zu Drohungen, dass die USA sich beispielsweise weigern könnten, der Ukraine Geheimdienstinformationen zu liefern, erklärt der HUR-Vizechef: "Es gibt viele unterschiedliche Aussagen, aber die praktische Arbeit geht weiter und ist für beide Seiten von Vorteil."

Hinweis: Das Gespräch fand nach Angaben von Ukrinform am Samstagabend statt – unmittelbar danach, in der Nacht zu Sonntag, ereignete sich der massive russische Drohnenangriff auf die Ukraine.

