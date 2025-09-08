Man beobachte Übungen wie diese jedoch genau. Der Vizechef wies jedoch auch darauf hin, dass Russland nicht über genug Reserven verfüge, um bei solchen Übungen eine derart große Schlagkraft zu demonstrieren wie vorher. Die Soldaten seien zu sehr in den Krieg in der Ukraine verwickelt. Im Herbst 2021 nutzte Russland das Manöver, um seine Vollinvasion in die Ukraine vorzubereiten.

Nach Angaben von Skibitsky rekrutiere Russland jeden Monat mindestens 35.000 Soldaten. "Unseren Daten zufolge hat der Kreml bis zum 1. September 2025 rund 280.000 Soldaten unter Vertrag genommen."

Der Vizechef des Militärgeheimdiensts erinnerte in diesem Kontext daran, dass Russland eine Vertragsunterzeichnung derzeit mit zwei Millionen Rubel (umgerechnet rund 20.900 Euro) vergütet. Deshalb rechnet er damit, dass Russland bis Ende des Jahres keine Probleme mit der Mobilisierung haben werde.

So gut sind Russlands Lager gefüllt

Zur gesamten Menge an Ausrüstung und Waffen, über die Russland aktuell verfügt, ließen sich laut Skibitsky nur schwer Aussagen treffen. Der Grund: Die Angaben gehen auseinander. Einerseits heißt es, Russland habe bereits 50 bis 75 Prozent der Bestände verschiedener Waffen aus den vorherigen Lagerbeständen verbraucht.

Andererseits habe Russland durchaus neue Waffen hergestellt. Die meisten Rüstungsunternehmen der Sowjetunion seien nicht geschlossen worden, sie hätten nur ihre Kapazitäten reduziert. So betont Skibitsky: "Russland war und ist einer der größten Waffenexporteure ins Ausland."

Im Detail plane Russland für dieses Jahr, 57 Flugzeugeinheiten freizugeben. Dabei handle es sich um die Modelle Su-57, Su-35, Su-34 und Su-30. Zudem verfüge Russland über fast 250 T-90M-Panzer. Gleichzeitig würde Russland Tausende Waffen modernisieren.

Gemeinsames Interesse

Die Zusammenarbeit zwischen dem ukrainischen Geheimdienst und internationalen Partnern bezeichnet Skibitsky als konstruktiv. Man habe ein gemeinsames Interesse an den Informationen. "Wir hoffen, dass die Zusammenarbeit in die gleiche Richtung weitergeht", sagt er.

Zu Drohungen, dass die USA sich beispielsweise weigern könnten, der Ukraine Geheimdienstinformationen zu liefern, erklärt der HUR-Vizechef: "Es gibt viele unterschiedliche Aussagen, aber die praktische Arbeit geht weiter und ist für beide Seiten von Vorteil."