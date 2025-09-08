Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump: "Meine Geduld läuft aus – und das aber schnell"

Donald Trump: Der US-Präsident äußert sich frustriert über die Friedensverhandlungen. (Quelle: Evelyn Hockstein)

Der US-Präsident zeigt sich enttäuscht über den russischen Präsidenten. Kurz nach seiner Freilassung wird Mikola Statkewitsch in Belarus vermisst. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 12. September

Trump sagt, seine Geduld mit Putin sei am Ende

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, seine Geduld mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sei am Ende. In einem Interview mit Fox News erklärte Trump: "Meine Geduld läuft aus – und das aber schnell". Er habe lange Zeit ein gutes Verhältnis zu Putin gehabt, doch nun sei er frustriert, dass dieser den Krieg nicht beenden würde.

Der US-Präsident erklärte zudem: "Wir müssen sehr hart durchgreifen." Er gab zwar an, dass Sanktionen gegen Banken und Ölfirmen ebenso wie Zölle eine Option wären, doch er kündigte keine neuen Maßnahmen an. "Ich habe bereits viel getan", so Trump mit Blick auf die Zölle gegen Indien. Wegen Indiens Importe russischen Öls hat Trump 50-Prozent-Zölle gegen den vormals engen Handelspartner verhängt. Das habe zu einer Kluft mit Indien geführt, räumte Trump ein.

Zum Abschluss betonte der US-Präsident, dass der Krieg in der Ukraine an erster Stelle nicht sein Problem sei. "Denken Sie daran, dass dies viel mehr ein Problem für Europa ist als für uns", so Trump.

Selenskyj: China "keine Bestrebungen" Krieg zu beenden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat China mangelndes Interesse an einem Frieden in der Ukraine vorgeworfen. "Sicherlich hat China die Möglichkeit, die Russen dazu zu bringen, mit dem Töten aufzuhören. Jedoch hat die Welt keine Bestrebungen Chinas gesehen, das bezüglich Russlands umzusetzen", sagte der Staatschef bei einem Auftritt in Kiew. Zwar habe Peking zu einem Ende des Krieges aufgerufen und vor einer Ausweitung gewarnt, nur habe der russische Präsident Wladimir Putin nichts getan.

"Und das hält China nicht davon ab, Putin gastfreundlich zu empfangen und mit ihm über das Wichtigste zu sprechen: Langlebigkeit", warf er Peking im Hinblick auf den kürzlichen viertägigen Staatsbesuch Putins in China vor. Dabei war zufällig ein Gespräch zwischen Putin und Staatschef Xi Jinping über das Altern mitgeschnitten worden.

Sowohl Russland als auch China sind bei der Drohnenproduktion auf die Lieferung chinesischer Einzelteile angewiesen. China ist inzwischen einer der Hauptabnehmer von russischem Erdöl- und Erdgas.

Ehemaliger Präsidentschaftskandidat in Belarus nach Freilassung vermisst