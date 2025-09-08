Newsblog zum Ukraine-Krieg USA werfen Russland Rechtsbruch vor

Freitag, 12. September

USA werfen Russland Rechtsbruch vor

Die USA und westliche Verbündete werfen Russland nach dem Einflug russischer Drohnen nach Polen einen Bruch des Völkerrechts und der UN-Charta vor. In der gemeinsamen Erklärung, die von einem polnischen Regierungsvertreter vor einer Sitzung des Sicherheitsrates verlesen wird, wird die Regierung in Moskau zudem aufgefordert, ihren Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und weitere Provokationen zu unterlassen. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag erklärt, möglicherweise sei der Drohnenvorstoß ein Versehen gewesen.

Trump sagt, seine Geduld mit Putin sei am Ende

US-Präsident Donald Trump hat erklärt, seine Geduld mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sei am Ende. In einem Interview mit Fox News erklärte Trump: "Meine Geduld läuft aus – und das aber schnell". Er habe lange Zeit ein gutes Verhältnis zu Putin gehabt, doch nun sei er frustriert, dass dieser den Krieg nicht beenden würde.

Der US-Präsident erklärte zudem: "Wir müssen sehr hart durchgreifen." Er gab zwar an, dass Sanktionen gegen Banken und Ölfirmen ebenso wie Zölle eine Option wären, doch er kündigte keine neuen Maßnahmen an. "Ich habe bereits viel getan", so Trump mit Blick auf die Zölle gegen Indien. Wegen Indiens Importe russischen Öls hat Trump 50-Prozent-Zölle gegen den vormals engen Handelspartner verhängt. Das habe zu einer Kluft mit Indien geführt, räumte Trump ein.

Zum Abschluss betonte der US-Präsident, dass der Krieg in der Ukraine an erster Stelle nicht sein Problem sei. "Denken Sie daran, dass dies viel mehr ein Problem für Europa ist als für uns", so Trump.

Selenskyj: China "keine Bestrebungen" Krieg zu beenden

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat China mangelndes Interesse an einem Frieden in der Ukraine vorgeworfen. "Sicherlich hat China die Möglichkeit, die Russen dazu zu bringen, mit dem Töten aufzuhören. Jedoch hat die Welt keine Bestrebungen Chinas gesehen, das bezüglich Russlands umzusetzen", sagte der Staatschef bei einem Auftritt in Kiew. Zwar habe Peking zu einem Ende des Krieges aufgerufen und vor einer Ausweitung gewarnt, nur habe der russische Präsident Wladimir Putin nichts getan.