Newsblog zum Ukraine-Krieg Ex-US-General: Putin prüft Europa

Wladimir Putin (Archivbild): Russlands Präsident teste die Verteidigungskapazitäten der Nato, davon ist Ex-US-General Hodges überzeugt. (Quelle: Maxim Shemetov/Pool Reuters/AP/dpa/dpa-bilder)

News folgen Artikel teilen

Ein Ex-General erklärt, was Putin mit den Drohnen im polnischen Luftraum bezweckt. Merz sieht den Frieden in Europa in Gefahr. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Donnerstag, 11. September

Loading...

Russischer Gouverneur warnt vor ukrainischem Angriff

In der russischen Oblast Belgorod ordnen die Behörden wegen eines ukrainischen Angriffs an, dass Schulkinder zu Hause bleiben sollen. Einkaufszentren müssten geschlossen werden, teilt Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow mit. Er spricht von einem "massiven" ukrainischen Drohnenangriff. Belgorod grenzt direkt an die Ukraine und war wiederholt Ziel von Angriffen der ukrainischen Streitkräfte.

Ex-US-General: Putin prüft Europa

Der frühere US-General Ben Hodges sieht in den russischen Drohnen, die in der Nacht zu Mittwoch in den polnischen Luftraum eingedrungen sind, einen Test für Europa. Im Gespräch mit "Bild" sagte er, Russlands Präsident Wladimir Putin probe damit den Ernstfall und teste die Verteidigungskapazitäten der Nato. "Sie prüfen, wie schnell wir reagieren können, wie gut unser Radar ist. Und ja, das ist ein Test, um zu sehen, ob wir tatsächlich etwas unternehmen würden", zitiert das Medium den Ex-US-General.

Hodges zufolge bedeute das nicht, dass definitiv ein größerer Angriff aus Russland bevorstehe. Die Aktion gebe Russland vielmehr "Informationen über unsere Fähigkeiten, während sie über mögliche Angriffe nachdenken oder sich darauf vorbereiten".

Reste von 16 Drohnen in Polen gefunden

Nach dem Eindringen russischer Kampfdrohnen in den Luftraum über Polen sind nach Angaben des Innenministeriums bis zum Abend die Trümmer von 16 unbemannten Flugobjekten gefunden worden. Dies sei der Stand von 20.00 Uhr Ortszeit, teilte das Ministerium in Warschau mit.

Dazu zählt ein Fund bei Korytnica östlich der Hauptstadt, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. In Nowe Miasto an der Pilica südwestlich von Warschau sei eine Drohne nahe einer Kaserne der polnischen Territorialverteidigung abgestürzt, berichtete der Radiosender RMF24.

Später kamen zwei weitere Fundstellen in der zentralpolnischen Woiwodschaft Heiligkreuz dazu. Andere Funde hatte es zuvor in der Woiwodschaft Lublin im Osten sowie in den Woiwodschaften Lodz und Ermland-Masuren gegeben.

Merz sieht "Gefährdung des Friedens in ganz Europa"