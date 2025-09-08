Newsblog zum Ukraine-Krieg Ex-US-General: Putin prüft Europa
Ein Ex-General erklärt, was Putin mit den Drohnen im polnischen Luftraum bezweckt. Merz sieht den Frieden in Europa in Gefahr. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Donnerstag, 11. September
Russischer Gouverneur warnt vor ukrainischem Angriff
In der russischen Oblast Belgorod ordnen die Behörden wegen eines ukrainischen Angriffs an, dass Schulkinder zu Hause bleiben sollen. Einkaufszentren müssten geschlossen werden, teilt Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow mit. Er spricht von einem "massiven" ukrainischen Drohnenangriff. Belgorod grenzt direkt an die Ukraine und war wiederholt Ziel von Angriffen der ukrainischen Streitkräfte.
Ex-US-General: Putin prüft Europa
Der frühere US-General Ben Hodges sieht in den russischen Drohnen, die in der Nacht zu Mittwoch in den polnischen Luftraum eingedrungen sind, einen Test für Europa. Im Gespräch mit "Bild" sagte er, Russlands Präsident Wladimir Putin probe damit den Ernstfall und teste die Verteidigungskapazitäten der Nato. "Sie prüfen, wie schnell wir reagieren können, wie gut unser Radar ist. Und ja, das ist ein Test, um zu sehen, ob wir tatsächlich etwas unternehmen würden", zitiert das Medium den Ex-US-General.
Hodges zufolge bedeute das nicht, dass definitiv ein größerer Angriff aus Russland bevorstehe. Die Aktion gebe Russland vielmehr "Informationen über unsere Fähigkeiten, während sie über mögliche Angriffe nachdenken oder sich darauf vorbereiten".
Reste von 16 Drohnen in Polen gefunden
Nach dem Eindringen russischer Kampfdrohnen in den Luftraum über Polen sind nach Angaben des Innenministeriums bis zum Abend die Trümmer von 16 unbemannten Flugobjekten gefunden worden. Dies sei der Stand von 20.00 Uhr Ortszeit, teilte das Ministerium in Warschau mit.
Dazu zählt ein Fund bei Korytnica östlich der Hauptstadt, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. In Nowe Miasto an der Pilica südwestlich von Warschau sei eine Drohne nahe einer Kaserne der polnischen Territorialverteidigung abgestürzt, berichtete der Radiosender RMF24.
Später kamen zwei weitere Fundstellen in der zentralpolnischen Woiwodschaft Heiligkreuz dazu. Andere Funde hatte es zuvor in der Woiwodschaft Lublin im Osten sowie in den Woiwodschaften Lodz und Ermland-Masuren gegeben.
Merz sieht "Gefährdung des Friedens in ganz Europa"
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht den Frieden in Europa gefährdet. Er teile die Einschätzung des polnischen Regierungschefs Donald Tusk, "dass dies eine ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa ist", so Merz am Mittwochabend in Berlin. Es teile auch Tusks Einschätzung, dass "die russische Darstellung, dies sei ein Zufall oder ein Versehen gewesen, nicht glaubhaft ist", betonte Merz. Innerhalb der Nato und der EU müssten nun die Konsequenzen des Vorfalls besprochen werden.
Merz sprach von einer "neuen Qualität von Angriffen, die wir aus Russland sehen". Die Nato-Luftabwehr habe zwar funktioniert, aber nicht so gut, wie sie hätte funktionieren müssen. "Das wird Diskussionen in der Nato auslösen. Das wird Diskussionen natürlich auch in der Europäischen Union auslösen."
Deutschland und die Nato blieben entschlossen, "die Verteidigungsbereitschaft und die Verteidigungsfähigkeit des europäischen Teils der Nato signifikant zu erhöhen".
Tusk: Verbündete bieten Hilfe bei Luftverteidigung an
Polen hat nach Angaben von Ministerpräsident Donald Tusk von den europäischen Verbündeten konkrete Hilfsangebote zur Luftverteidigung erhalten. Tusk schrieb auf dem Portal X, er habe mit Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, dem britischen Premier Keir Starmer, Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni sowie Nato-Generalsekretär Mark Rutte gesprochen.
Nach dem Eindringen russischer Kampfdrohnen in den polnischen Luftraum habe es mehr als nur Solidaritätsbekundungen gegeben, erklärte Tusk. Er nannte aber keine Details zu der angebotenen Unterstützung. Erstmals in mehr als dreieinhalb Jahren des russischen Angriffskrieges hatten die polnische Luftwaffe und in Polen stationierte Nato-Kräfte russische Drohnen abgeschossen.
In dem Bemühen, internationale Unterstützung zu mobilisieren, telefonierte der polnische Staatschef Karol Nawrocki mit US-Präsident Donald Trump, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. Für Donnerstagnachmittag berief Nawrocki den polnischen Rat für nationale Sicherheit ein.
ORF-Kameramann in der Ukraine festgenommen
Ein Kameramann des Österreichischen Rundfunks (ORF) ist nach Angaben der Rundfunkanstalt ohne erkennbaren Grund festgenommen worden. Der 53-jährige Ukrainer habe sich auf dem Weg zu Dreharbeiten in der Region Ternopil im Westen des Landes befunden, als er bei einer Verkehrskontrolle festgenommen und anschließend auf die Wache gebracht worden sei, erklärte der öffentlich-rechtliche Sender am Mittwoch. Dort werde er seit vier Tagen "ohne Angabe von Gründen" festgehalten.
Der Sender forderte die sofortige Freilassung seines Mitarbeiters sowie eine Begründung für dessen Festnahme. Dem Sender zufolge hatte der Mann 2022 als Freiwilliger in der ukrainischen Armee gekämpft und war dabei verletzt worden.
Der österreichischen Nachrichtenagentur APA zufolge bat die österreichische Botschaft in Kiew das ukrainische Außenministerium um eine Klärung des Vorfalls. Österreich dringe auf "die Einhaltung der rechtsstaatlichen Ordnung". Da es sich bei dem Mann um einen Ukrainer handele, seien "die Unterstützungsmöglichkeiten der Botschaft allerdings sehr beschränkt".
