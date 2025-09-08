Newsblog zum Ukraine-Krieg Merz: Russische Angriffe haben "eine neue Qualität"

Friedrich Merz: Er warnt vor Russland. (Quelle: Annegret Hilse)

News folgen Artikel teilen

In der Nacht meldet Polen einen Angriff russischer Drohnen. Der Bundeskanzler ist alarmiert. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 10. September

Loading...

Merz: Wir erleben neue Qualität russischer Angriffe

Kanzler Friedrich Merz hat nach eigenen Angaben mit dem polnischen Ministerpräsident Donald Tusk telefoniert. Er teile die Einschätzung von Tusk, dass die russischen Drohnen nicht aus Versehen in den polnischen Luftraum eingedrungen sind. "Wir sind und bleiben verteidigungsbereit", sagt Merz. Man erlebe eine neue Qualität russischer Angriffe.

Russland: Keinen Angriff auf Ziele in Polen geplant

Das russische Verteidigungsministerium erklärt, es habe nicht geplant, Ziele in Polen zu treffen. Es habe einen erfolgreichen Großangriff mit Drohnen auf militärische Einrichtungen in der Westukraine gegeben, so das Ministerium. Es verweist zudem darauf, dass die russischen Drohnen, "die angeblich die Grenze zu Polen überquert haben", eine Reichweite von nicht mehr als 700 Kilometern hätten. Dennoch sei man zu Konsultationen mit dem polnischen Verteidigungsministerium zu diesem Thema bereit, hieß es weiter. Details werden zunächst nicht bekannt.

Von der Leyen: Flugobjekte in Polen als Shahed-Drohnen identifiziert

In den polnischen Luftraum eingedrungene Flugobjekte aus Russland sind nach EU-Angaben als Drohnen vom iranischen Bautyp Shahed identifiziert worden. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen sprach in einer Rede vor dem Europäischen Parlament von mehr als zehn solcher Drohnen und bezeichnete die Luftraumverletzung als rücksichtslos und beispiellos.

Aus Nato-Militärkreisen hieß es, dass es mindestens 19 Luftraumverletzungen gegeben habe und vermutlich nicht nur Shahed-Drohnen, sondern auch andere Flugobjekte verantwortlich gewesen seien. Drei Flugobjekte seien sicher abgeschossen worden. Erstmals seien Drohnen nicht nur über die Ukraine, sondern auch aus Belarus heraus in den polnischen Luftraum gelangt.

Belarus schießt angeblich Drohnen in seinem Luftraum ab

Neben Polen hat in der Nacht auch Belarus, ein enger Verbündeter Russlands, nach eigenen Angaben Drohnen in seinem Luftraum abgeschossen. Die belarussische Armee erklärte am Mittwoch, sie habe Drohnen "zerstört", die aufgrund von Stör- oder Abfangmanövern der Ukraine und Russlands von "ihrer Flugbahn abgekommen" seien.

Polen hatte in der Nacht nach eigenen Angaben mehrere russische Drohnen abgeschossen, die bei Angriffen in der Ukraine in den polnischen Luftraum eingedrungen waren.