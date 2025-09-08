Newsblog zum Ukraine-Krieg Russischer Verbündeter schießt angeblich Drohnen ab
In der Nacht meldet Polen einen Angriff russischer Drohnen. Auch Belarus soll Drohnen abgeschossen haben. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Mittwoch, 10. September
Belarus schießt angeblich Drohnen in seinem Luftraum ab
Neben Polen hat in der Nacht auch Belarus, ein enger Verbündeter Russlands, nach eigenen Angaben Drohnen in seinem Luftraum abgeschossen. Die belarussische Armee erklärte am Mittwoch, sie habe Drohnen "zerstört", die aufgrund von Stör- oder Abfangmanövern der Ukraine und Russlands von "ihrer Flugbahn abgekommen" seien.
Polen hatte in der Nacht nach eigenen Angaben mehrere russische Drohnen abgeschossen, die bei Angriffen in der Ukraine in den polnischen Luftraum eingedrungen waren.
Belarus machte keine Angaben dazu, ob es sich bei den in Belarus abgeschossenen Drohnen um russische oder ukrainische Drohnen handelte. Die belarussische Armee erklärte aber, sie habe die polnische Luftwaffe über Drohnen informiert, die sich dem Nachbarland genähert hätten.
Ukraine meldet Einschläge an 17 Orten
Die Ukraine hat bei dem massiven russischen Angriff in der Nacht nach eigenen Angaben 386 von 415 Drohnen und 27 von 43 Raketen abgeschossen. An 17 Orten habe es aber Einschläge gegeben, teilt die Luftwaffe mit. Dabei habe es sich um Treffer von 16 Raketen und 21 Drohnen gehandelt. Behörden in der zentralen Region Winnyzja geben bekannt, dass zivile Industrieanlagen getroffen worden seien. In der westlichen Region Wolyn löschen Rettungsdienste nach eigenen Angaben einen Brand auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern.
Selenskyj: Acht Drohnen auf Polen gerichtet
Nach dem Abschuss mehrerer Drohnen im polnischen Luftraum hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine starke Reaktion gefordert. Moskau teste immer die Grenzen des Möglichen und bleibe, wenn es keine starke Reaktion gebe, auf einer neuen Eskalationsstufe, schrieb er in sozialen Medien.
Er sprach von einem "äußerst gefährlichen Präzedenzfall für Europa". Seinen Informationen nach drangen mindestens acht russische Drohnen iranischer Bauart in den polnischen Luftraum ein. Auch nach Angaben der polnischen Regierung stammen die abgeschossenen Drohnen aus Russland.
Selenskyj warnte, wenn Maßnahmen gegen Russland und dessen Verbündete verzögert würden, nähme die Brutalität der Angriffe nur zu. Ausreichend Waffen seien nötig, um Russland abzuschrecken.
Bericht: Mehrere polnische Flughäfen geschlossen
Die polnischen Behörden haben mehrere Flughäfen geschlossen, darunter den in der Hauptstadt Warschau. Das berichteten mehrere Medien unter Berufung auf die US-Luftfahrtbehörde FAA. In einer Mitteilung für Piloten heiße es, der Flughafen Warschau-Chopin sei "aufgrund ungeplanter militärischer Aktivitäten im Zusammenhang mit der Gewährleistung der staatlichen Sicherheit" nicht verfügbar.
Betroffen waren demnach zudem die Flughäfen in Lublin und Rzeszow. Es war zunächst unklar, wie viele Drohnen sich im polnischen Luftraum befanden. Laut ukrainischer Luftwaffe waren Drohnen in der Nähe der polnischen Grenze unterwegs.
Polens Verteidigungsminister: Flugzeuge haben auf "feindliche Objekte" geschossen
Nach "Verletzungen" des polnischen Luftraums während eines russischen Angriffs auf die Westukraine haben Flugzeuge nach den Worten des polnischen Verteidigungsministers auf "feindliche Objekte" geschossen. "Die Flugzeuge haben ihre Waffen gegen feindliche Objekte eingesetzt", erklärte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz am Mittwoch im Onlinedienst X. "Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem Nato-Kommando."
USA zu Ausweitung von Zöllen für Käufer von russischem Öl bereit
Die USA sind nach Angaben eines Regierungsvertreters bereit, die Zölle für Käufer von russischem Öl auszuweiten, wenn die Europäische Union (EU) mitzieht. Bei Gesprächen zwischen US- und EU-Vertretern habe US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit von Zöllen zwischen 50 und 100 Prozent für Ölabnehmer wie China und Indien angesprochen, sagte ein US-Regierungsvertreter am Dienstag.
"Die Geldquelle für die russische Kriegsmaschinerie sind die Öleinkäufe Chinas und Indiens", sagte der US-Regierungsvertreter. "Wenn man nicht an die Geldquelle herankommt, gibt es keine Möglichkeit, die Kriegsmaschinerie zu stoppen." Trump sei zwar bereit, allerdings müsse es eine Zusammenarbeit mit der EU geben.
Zuvor hatten sich die USA im Bemühen um verschärfte Russland-Sanktionen zu "starken Maßnahmen" bereit erklärt. "Alle Optionen bleiben auf dem Tisch", versicherte US-Finanzminister Scott Bessent am Montagabend im Onlinedienst X nach Beratungen mit dem EU-Sanktionsbeauftragten David O'Sullivan in Washington. Trump hatte sich am Wochenende "nicht glücklich" über die neuen russischen Angriffe auf die Ukraine geäußert und sich grundsätzlich offen für schärfere Strafmaßnahmen gezeigt.
Trump kündigt Telefonat mit Putin an
US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben noch in dieser oder Anfang nächster Woche mit Wladimir Putin telefonieren.
Warnung vor russischen Drohnen – Polen sichert Luftraum
Polen und seine Verbündeten sichern wegen einer Warnung vor russischen Drohnen den polnischen Luftraum. "Polnische und verbündete Flugzeuge operieren in unserem Luftraum, während die bodengestützten Luftabwehr- und Radaraufklärungssysteme in höchste Alarmbereitschaft versetzt wurden", teilt das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte auf der Plattform X mit.
