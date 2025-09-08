Newsblog zum Ukraine-Krieg Russischer Verbündeter schießt angeblich Drohnen ab

Aljaksandr Lukaschenka (Archivbild): Der belarussische Präsident gilt als einer von Putins engsten Verbündeten. (Quelle: IMAGO/Sergey Bobylev/imago-images-bilder)

In der Nacht meldet Polen einen Angriff russischer Drohnen. Auch Belarus soll Drohnen abgeschossen haben. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 10. September

Belarus schießt angeblich Drohnen in seinem Luftraum ab

Neben Polen hat in der Nacht auch Belarus, ein enger Verbündeter Russlands, nach eigenen Angaben Drohnen in seinem Luftraum abgeschossen. Die belarussische Armee erklärte am Mittwoch, sie habe Drohnen "zerstört", die aufgrund von Stör- oder Abfangmanövern der Ukraine und Russlands von "ihrer Flugbahn abgekommen" seien.

Polen hatte in der Nacht nach eigenen Angaben mehrere russische Drohnen abgeschossen, die bei Angriffen in der Ukraine in den polnischen Luftraum eingedrungen waren.

Belarus machte keine Angaben dazu, ob es sich bei den in Belarus abgeschossenen Drohnen um russische oder ukrainische Drohnen handelte. Die belarussische Armee erklärte aber, sie habe die polnische Luftwaffe über Drohnen informiert, die sich dem Nachbarland genähert hätten.

Ukraine meldet Einschläge an 17 Orten

Die Ukraine hat bei dem massiven russischen Angriff in der Nacht nach eigenen Angaben 386 von 415 Drohnen und 27 von 43 Raketen abgeschossen. An 17 Orten habe es aber Einschläge gegeben, teilt die Luftwaffe mit. Dabei habe es sich um Treffer von 16 Raketen und 21 Drohnen gehandelt. Behörden in der zentralen Region Winnyzja geben bekannt, dass zivile Industrieanlagen getroffen worden seien. In der westlichen Region Wolyn löschen Rettungsdienste nach eigenen Angaben einen Brand auf einer Fläche von 1000 Quadratmetern.

Selenskyj: Acht Drohnen auf Polen gerichtet

Nach dem Abschuss mehrerer Drohnen im polnischen Luftraum hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine starke Reaktion gefordert. Moskau teste immer die Grenzen des Möglichen und bleibe, wenn es keine starke Reaktion gebe, auf einer neuen Eskalationsstufe, schrieb er in sozialen Medien.

Er sprach von einem "äußerst gefährlichen Präzedenzfall für Europa". Seinen Informationen nach drangen mindestens acht russische Drohnen iranischer Bauart in den polnischen Luftraum ein. Auch nach Angaben der polnischen Regierung stammen die abgeschossenen Drohnen aus Russland.

Selenskyj warnte, wenn Maßnahmen gegen Russland und dessen Verbündete verzögert würden, nähme die Brutalität der Angriffe nur zu. Ausreichend Waffen seien nötig, um Russland abzuschrecken.

Bericht: Mehrere polnische Flughäfen geschlossen