Newsblog zum Ukraine-Krieg Ukraine plant mit 120 Milliarden Euro für Verteidigungshaushalt

Der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal (Archivbild): Nach seinen Angaben braucht die Ukraine 120 Milliarden Euro für weiteres Kriegsjahr.

In Polen und Rumänien steigen kurzzeitig Kampfjets auf. In Russland brennt eine Ölanlage. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Sonntag, 14. September

Ukraine warnt vor steigenden Kosten im Krieg gegen Russland

Die Ukraine benötigt 2026 mindestens 120 Milliarden Dollar für ihre Verteidigung, sollte der Krieg mit Russland in sein viertes Jahr gehen. Das sagte Verteidigungsminister Denys Schmyhal am Samstagabend (Ortszeit) auf einer Konferenz in Kiew. Die Mittel seien unerlässlich, um die Linien zu halten, mehr Drohnen und andere Waffen zu produzieren, den Luftraum zu schützen und jede weitere russische Aggression abzuschrecken. "Die Ökonomie des Krieges zeigt: Wenn wir weniger Geld ausgeben als Russland, bezahlen wir mit unseren Gebieten – und, was am wichtigsten ist, mit unserem Leben", sagte Schmyhal.

Die Kosten des Krieges würden stetig steigen, sagte auch die Vorsitzende des parlamentarischen Haushaltsausschusses, Roksolana Pidlassa. In diesem Jahr koste ein Kriegstag im Schnitt 172 Millionen Dollar, verglichen mit etwa 140 Millionen Dollar im vergangenen Jahr. Darin seien Soldatengehälter, Waffen und Zahlungen an auf dem Schlachtfeld Verletzte oder Getötete enthalten. "Wir müssen alle notwendigen Quellen und das gesamte benötigte Geld auftreiben", sagte Pidlassa.

Die Verteidigungsausgaben der Ukraine machen bereits mehr als 31 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts aus. Für das laufende Jahr sind mindestens 63 Milliarden Dollar im Staatshaushalt vorgesehen, hinzu kommen Waffenlieferungen der westlichen Verbündeten. Ukrainische Regierungsvertreter haben an die Verbündeten appelliert, Wege zu finden, eingefrorene russische Vermögenswerte zur Finanzierung zu nutzen.

Kampf gegen Drohnen: Ukraine will Mobilfunk bei Angriffen einschränken

Die Ukraine erwägt wegen der fortwährenden russischen Drohnenangriffe eine Drosselung ihres Mobilfunknetzes. "Dies ist keine Unterbrechung der mobilen Kommunikation, sondern eine Einschränkung der Qualität in bestimmten Gebieten", sagte der Chef des Generalstabs, Andrij Hnatow, am Sonntag dem ukrainischen Online-Videosender Novyny Live. So könne die 4G- und 5G-Kommunikation beschränkt werden, die besonders schnelle Datenübertragungen ermöglichen. Dadurch solle verhindert werden, dass die in den Drohnen verwendeten Modems auf das Internet der ukrainischen Kommunikationsanbieter zugreifen können.

Russland hat in den vergangenen Monaten seine Angriffe auf die Ukraine verstärkt, seine Technologie verbessert und die Zahl der eingesetzten Drohnen erhöht, um den Schaden an strategischen Zielen und wichtiger Infrastruktur zu maximieren. Lokalen Medienberichten zufolge ist die Abschaltung des schnellen mobilen Internets sinnvoll, um Drohnen zu bekämpfen, die mit Kameras ausgestattet sind und für die Übertragung von Bildern eine 4G-Verbindung benötigen. Russland hat seinerseits während des Krieges wiederholt die Abschaltung des mobilen Internets angeordnet, um ukrainische Drohnenangriffe zu stören.

Russland hat Hyperschallrakete bei "Sapad"-Manöver getestet