Newsblog zum Ukraine-Krieg Umstrittener Militärunternehmer will wohl in der Ukraine einsteigen
Der Gründer von Blackwater will offenbar ukrainische Firmen kaufen. Trump will erneut mit Putin über den Ukraine-Krieg sprechen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
Montag, 8. September
Ex-Kremlchef Medwedew wirft Finnland Kriegsvorbereitung vor
Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew hat dem benachbarten Finnland einen Kriegskurs gegen Russland vorgeworfen und Reparationsforderungen aus dem Zweiten Weltkrieg geltend gemacht. "Nach dem Nato-Beitritt fährt Helsinki unter dem Vorwand von Abwehrmaßnahmen einen Konfrontationskurs in Vorbereitung auf einen Krieg mit Russland und bereitet scheinbar einen Brückenkopf für einen Angriff auf uns vor", schrieb der als Vizechef des nationalen Sicherheitsrats immer noch einflussreiche Medwedew in einer Kolumne für die staatliche Nachrichtenagentur Tass.
Medwedew beklagte, dass in "unmittelbarer Nähe zur russischen Grenze" Stabsstrukturen für Heereseinheiten in Lappland geschaffen würden. Es sei klar, gegen wen sich diese Strukturen richteten, da die Nato Russland zum Feind erklärt habe, schrieb er. Die Kolumne selbst trägt die Überschrift: "Finnlands neue Doktrin: Dummheit, Lüge, Undankbarkeit".
Bundesregierung begrüßt US-Andeutungen zu schärferen Russland-Sanktionen
Die Bundesregierung hat die Andeutungen von US-Präsident Donald Trump begrüßt, eventuell die US-Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. "Wir wissen alle, dass die USA den Schlüssel zu einem erhöhten Druck auf Russland in ihren Händen halten", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin. "Insofern nehmen wir diese Äußerung des amerikanischen Präsidenten positiv auf", fügte er hinzu. Die Europäer bemühten sich seit Wochen, dass auch die USA ihren Aktionsdruck auf Russland erhöhten. Kornelius betonte, dass es derzeit keine Reiseplanungen für einen erneuten Besuch von Kanzler Friedrich Merz nach Washington gebe.
Er warf zugleich dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, keinen Frieden mit der Ukraine zu wollen. Die Bundesregierung sei empört über den fortgesetzten "Terrorkrieg auf die ukrainische Zivilbevölkerung", fügte Kornelius hinzu. "Die Angriffe von gestern und der letzten Tage zeigen erneut, dass Russland weiter bereit ist, zu eskalieren." Der Charakter des Terrorkrieges habe am Wochenende noch einmal eine neue Qualität bekommen. "Diese fortdauernde Kriegseskalation zeigt, dass Putin nicht verhandeln will." Er wolle Fakten schaffen. Man könne ihn nur aufhalten, indem man die Ukraine befähige, die Verteidigung aufrechtzuerhalten, und Putin keinen Erfolg habe.
Umstrittener US-Militärunternehmer will wohl in der Ukraine einsteigen
Erik Prince, einstiger Chef der berüchtigten, aber mittlerweile aufgelösten Sicherheitsfirma Blackwater und Vertrauter von Donald Trump, versucht laut einem Bericht des britischen "Guardian", in der Ukraine erneut Fuß zu fassen – diesmal im lukrativen Geschäft mit Drohnentechnologie. Mehrere anonyme Quellen berichten, Prince bewege sich derzeit in Kiewer Kreisen, um sich mit führenden Akteuren der ukrainischen Rüstungsindustrie zu treffen. Ziel sei es, Drohnenfirmen zu kaufen oder sich anderweitig in den strategisch wichtigen Sektor einzukaufen.
"Erik ist unterwegs, um Drohnenunternehmen zu kaufen", zitiert die Zeitung einen Insider. Für viele in der Ukraine gelten diese Firmen jedoch als systemrelevant. Ein Verkauf an einen ausländischen Geschäftsmann mit umstrittenem Ruf dürfte schwierig werden.
Prince war demnach bereits 2020 mit einem Milliardenplan an Präsident Wolodymyr Selenskyj herangetreten – vergeblich. Damals wollte er mit seiner privaten Armee den Krieg in der Ostukraine mitmischen. Auch seine Aktivitäten in Haiti, wo er Drohnen für gezielte Tötungen eingesetzt haben soll, werfen Fragen auf. Blackwater-Söldner wurden wegen Massaker im Irakkrieg verurteilt, Trump begnadigte einige von ihnen jedoch in seiner ersten Amtszeit.
Ob die Ukrainer auf seine Angebote eingehen, ist unklar. Ein Drohnen-Manager wird in dem Bericht deutlich: "Prince hat einen schlechten Ruf. Kein seriöses Unternehmen will mit ihm zusammenarbeiten."
Lettland fordert mehr als 800 Russen zur Ausreise auf
Die Migrationsbehörde in Lettland hat 841 russische Staatsbürger aufgefordert, das baltische EU- und Nato-Land bis zum 13. Oktober zu verlassen. Dies sagte Behördenleiterin Maira Roze in einem Bericht des lettischen Fernsehens. Hintergrund sind Änderungen im Ausländerrecht, die im Herbst 2022 als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine beschlossen wurden. Sie verschärfen die Aufenthaltsregelungen für Russen.
Lettland mit seinen 1,9 Millionen Einwohnern grenzt an Russland. Rund ein Viertel der Bevölkerung gehört zur großen russischsprachigen Minderheit. Um weiterhin legal in Lettland leben zu können, müssen russische Staatsbürger einen dauerhaften Aufenthaltsstatus beantragen und dafür bei einem Sprachtest alltagstaugliche Lettisch-Kenntnisse nachweisen. Parallel dazu werden sie einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen.
Betroffen von der Regelung waren gut 25.000 Menschen, von denen gut 16.000 inzwischen einen unbefristeten und 1.000 einen befristeten Aufenthaltstitel erlangt haben. Personen, die nicht fristgerecht den Nachweis erbracht und die rechtlichen Vorgaben nicht erfüllt haben, müssen das Land verlassen. Nach Behördenangaben haben dies 2.600 Menschen auf eigene Faust bereits getan. In zehn Fällen kam es zu Zwangsausweisungen.
Geheimdienst-Vize packt aus: Auf diese Waffen setzt Russland jetzt
Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine in ungeminderter Intensität fort. So steht es um die militärische Stärke des Aggressors.
Wadephul bekennt sich zu Ukraine-Sicherheitsgarantien
Der Außenminister betont Deutschlands Rolle bei einem Waffenstillstand in der Ukraine. CSU-Chef Söder bleibt skeptisch.
Ukraine: Russische Herstellung von Treibstoff und Waffen geschwächt
Die Ukraine hat nach eigenen Angaben im August 60 Ziele auf russischem Territorium angegriffen. Dadurch seien die Herstellung von Treibstoff und Waffen sowie auch die Luftabwehr geschwächt worden, schreibt der ukrainische Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj in sozialen Medien. Auch die Transport-Infrastruktur des russischen Militärs sei erfolgreich angegriffen worden.
Trump kündigt Gespräche mit Putin und Europäern an
US-Präsident Donald Trump hat ein erneutes Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin angekündigt. Er wolle "sehr bald, in den nächsten paar Tagen" mit Putin sprechen, erklärte der Republikaner laut dem Sender CNN am Sonntagabend vor Reportern. "Hören Sie, wir werden das hinbekommen. Die Situation zwischen Russland und der Ukraine. Wir werden das hinbekommen", so Trump.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters