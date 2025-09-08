Umstrittener US-Militärunternehmer will wohl in der Ukraine einsteigen

Erik Prince, einstiger Chef der berüchtigten, aber mittlerweile aufgelösten Sicherheitsfirma Blackwater und Vertrauter von Donald Trump, versucht laut einem Bericht des britischen "Guardian", in der Ukraine erneut Fuß zu fassen – diesmal im lukrativen Geschäft mit Drohnentechnologie. Mehrere anonyme Quellen berichten, Prince bewege sich derzeit in Kiewer Kreisen, um sich mit führenden Akteuren der ukrainischen Rüstungsindustrie zu treffen. Ziel sei es, Drohnenfirmen zu kaufen oder sich anderweitig in den strategisch wichtigen Sektor einzukaufen.

"Erik ist unterwegs, um Drohnenunternehmen zu kaufen", zitiert die Zeitung einen Insider. Für viele in der Ukraine gelten diese Firmen jedoch als systemrelevant. Ein Verkauf an einen ausländischen Geschäftsmann mit umstrittenem Ruf dürfte schwierig werden.

Prince war demnach bereits 2020 mit einem Milliardenplan an Präsident Wolodymyr Selenskyj herangetreten – vergeblich. Damals wollte er mit seiner privaten Armee den Krieg in der Ostukraine mitmischen. Auch seine Aktivitäten in Haiti, wo er Drohnen für gezielte Tötungen eingesetzt haben soll, werfen Fragen auf. Blackwater-Söldner wurden wegen Massaker im Irakkrieg verurteilt, Trump begnadigte einige von ihnen jedoch in seiner ersten Amtszeit.

Ob die Ukrainer auf seine Angebote eingehen, ist unklar. Ein Drohnen-Manager wird in dem Bericht deutlich: "Prince hat einen schlechten Ruf. Kein seriöses Unternehmen will mit ihm zusammenarbeiten."

Lettland fordert mehr als 800 Russen zur Ausreise auf

Die Migrationsbehörde in Lettland hat 841 russische Staatsbürger aufgefordert, das baltische EU- und Nato-Land bis zum 13. Oktober zu verlassen. Dies sagte Behördenleiterin Maira Roze in einem Bericht des lettischen Fernsehens. Hintergrund sind Änderungen im Ausländerrecht, die im Herbst 2022 als Reaktion auf Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine beschlossen wurden. Sie verschärfen die Aufenthaltsregelungen für Russen.

Lettland mit seinen 1,9 Millionen Einwohnern grenzt an Russland. Rund ein Viertel der Bevölkerung gehört zur großen russischsprachigen Minderheit. Um weiterhin legal in Lettland leben zu können, müssen russische Staatsbürger einen dauerhaften Aufenthaltsstatus beantragen und dafür bei einem Sprachtest alltagstaugliche Lettisch-Kenntnisse nachweisen. Parallel dazu werden sie einer Sicherheitsüberprüfung unterzogen.

Betroffen von der Regelung waren gut 25.000 Menschen, von denen gut 16.000 inzwischen einen unbefristeten und 1.000 einen befristeten Aufenthaltstitel erlangt haben. Personen, die nicht fristgerecht den Nachweis erbracht und die rechtlichen Vorgaben nicht erfüllt haben, müssen das Land verlassen. Nach Behördenangaben haben dies 2.600 Menschen auf eigene Faust bereits getan. In zehn Fällen kam es zu Zwangsausweisungen.

Geheimdienst-Vize packt aus: Auf diese Waffen setzt Russland jetzt

Russland setzt seine Angriffe auf die Ukraine in ungeminderter Intensität fort. So steht es um die militärische Stärke des Aggressors.