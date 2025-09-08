Newsblog zum Ukraine-Krieg "Bin nicht glücklich": Trump kündigt Gespräch mit Putin an

Von Simon Cleven , Nilofar Breuer 08.09.2025 - 08:31 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Wladimir Putin und Donald Trump beim Gipfel in Alaska (Archivbild): Der US-Präsident will erneut mit dem Kremlchef sprechen. (Quelle: Sergey Bobylev/imago-images-bilder)

Artikel teilen

Der US-Präsident will erneut mit Wladimir Putin über den Ukraine-Krieg sprechen. Russland greift Energieanlagen im Nachbarland an. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Montag, 8. September

Ukraine: Russische Herstellung von Treibstoff und Waffen geschwächt

Die Ukraine hat nach eigenen Angaben im August 60 Ziele auf russischem Territorium angegriffen. Dadurch seien die Herstellung von Treibstoff und Waffen sowie auch die Luftabwehr geschwächt worden, schreibt der ukrainische Oberbefehlshaber Oleksandr Syrskyj in sozialen Medien. Auch die Transport-Infrastruktur des russischen Militärs sei erfolgreich angegriffen worden.

Trump kündigt Gespräche mit Putin und Europäern an

US-Präsident Donald Trump hat ein erneutes Gespräch mit Kremlchef Wladimir Putin angekündigt. Er wolle "sehr bald, in den nächsten paar Tagen" mit Putin sprechen, erklärte der Republikaner laut dem Sender CNN am Sonntagabend vor Reportern. "Hören Sie, wir werden das hinbekommen. Die Situation zwischen Russland und der Ukraine. Wir werden das hinbekommen", so Trump.

Mit Blick auf den bisher größten Drohnenangriff Russlands auf die Ukraine in der Nacht von Samstag auf Sonntag sagte der US-Präsident, er sei "nicht begeistert" von dem, was dort geschieht. "Ich glaube, wir werden das klären können. Aber ich bin nicht glücklich darüber. Ich bin mit nichts glücklich, was mit diesem Krieg zu tun hat." Auf die Frage, ob er bereit sei, weitere Sanktionen gegen Russland zu verhängen, antwortete er: "Ja, das bin ich." Weitere Angaben machte er nicht.

Außerdem kündigte Trump Besuche europäischer Staatschefs zum Wochenbeginn an. "Einige europäische Staats- und Regierungschefs kommen am Montag oder Dienstag einzeln in unser Land, und ich denke, wir werden das klären können", zitiere CNN den US-Präsidenten.

Video | Luftangriff auf Kiew: Regierungsgebäude steht in Flammen Player wird geladen Quelle: t-online

Russland greift Energieanlage in Region Kiew an

Das russische Militär hat ukrainischen Angaben zufolge bei neuen Luftangriffen ein Wärmekraftwerk in der Region Kiew attackiert. Das Ziel sei offensichtlich, der Zivilbevölkerung der Ukraine weiteres Leid zuzufügen, teilt das ukrainische Energieministerium auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit. Wohnhäuser, Krankenhäuser und Schulen sollten ohne Licht und Wärme bleiben. Rettungskräfte und Energiespezialisten seien vor Ort.