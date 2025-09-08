Newsblog zum Ukraine-Krieg Drohne dringt in rumänischen Luftraum ein
In Polen und Rumänien steigen kurzzeitig Kampfjets auf. In Russland brennt eine Ölanlage. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 13. September
Rubio zweifelt, ob Russland Drohnen absichtlich nach Polen gelenkt hat
US-Außenminister Marco Rubio bezeichnet das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum als inakzeptabel. Es sei jedoch unklar, ob Russland die Drohnen absichtlich in polnisches Gebiet gesteuert habe, sagt Rubio. In der Nacht zum Mittwoch waren mehrere russische Drohnen in den polnischen Luftraum geflogen.
Drohne in rumänischem Luftraum gesichtet
Rumänien hat wegen einer Drohne im Luftraum des Landes Kampfflugzeuge aufsteigen lassen. Die Drohne sei während eines russischen Angriffs auf die ukrainische Infrastruktur nahe der Grenze eingedrungen, teilt das Verteidigungsministerium mit. Zwei F-16-Jets hätten das Flugobjekt verfolgt, bis es vom Radar verschwunden sei. Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.
Polen lässt Kampfjets aufsteigen
Wegen der Gefahr eines russischen Drohnenangriffs auf die Ukraine hat Polen Kampfjets aufsteigen lassen. Der Start der Abfangjäger gilt als Vorsichtsmaßnahme. Mehr dazu lesen Sie hier.
Russische Ölanlage brennt nach Drohnenangriff
Ein Drohnenangriff hat russischen Angaben zufolge ein Feuer in einer Anlage eines Ölkonzerns in der russischen Region Baschkortostan ausgelöst. Dies teilte der Gouverneur der Region, Radij Chabirow, auf Telegram mit. Eine Drohne sei über dem Produktionsgelände abgeschossen worden und habe das Feuer entfacht, das nun gelöscht werde.
Der Schaden an der Anlage sei begrenzt, Verletzte habe es nicht gegeben. Eine zweite Drohne sei ebenfalls abgeschossen worden. Die Ukraine erwähnte er in seinem Beitrag nicht.
Auf lokalen Telegram-Kanälen veröffentlichte, nicht verifizierte Videos zeigen, wie ein Objekt in die Anlage fliegt, gefolgt von einem großen Feuerball. Die Stadt Ufa, in der sich die Ölanlage befindet, liegt rund 1.400 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.
Trump fordert Nato-Staaten zum Einkaufsstopp für russisches Öl auf
US-Präsident Donald Trump ist bereit zu US-Sanktionen gegen Russland, wenn alle Nato-Staaten den Kauf von russischem Öl einstellten, wie er in einem Brief an die Nato-Staaten forderte. "Wenn die Nato tut, was ich sage, wird der Krieg schnell enden", schrieb er in einem Beitrag in den sozialen Medien. Mehr Trumps Forderungen lesen Sie hier.
Offenbar mindestens 130.000 Russen in der Ukraine gestorben
Beim Krieg in der Ukraine sind nach Recherchen mindestens 130.000 russische Soldaten gestorben. Untersuchungen des unabhängigen russischen Medienunternehmens Mediazona haben 130.150 gestorbene russische Militärangehörige vom 24. Februar 2022 bis zum 11. September 2025 identifiziert.
Vermutlich liegen die Opferzahlen aber noch deutlich höher, da die Recherche nur auf öffentliche Quellen wie Todesanzeigen, Social-Media-Posts von Verwandten, Presseberichte oder offizielle Mitteilungen zurückgriff. Nicht enthalten sind Verluste in den bereits zuvor besetzten Gebieten Donezk und Luhansk.
Offizielle Angaben über Verluste gibt es selten. Nach Aussagen der ukrainischen Armee hat Russland seit Kriegsbeginn insgesamt 1.092.780 Soldaten verloren – dazu zählen aber sowohl Tote als auch Verletzte.
Russland meldet Einnahme von Dorf in Südostukraine
Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau die Ortschaft Nowomykolajiwka in der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk eingenommen. Zudem sei die ukrainische Infrastruktur für Langstreckendrohnen angegriffen worden, meldeten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Ministerium. Auch seien innerhalb des vergangenen Tages 340 ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite zunächst nicht überprüft werden.
Russische Truppen schleichen durch Tunnel nach Kupjansk
Die Kämpfe um die Frontstadt Kupjansk im Osten der ukrainischen Region Charkiw nehmen nach Angaben von Militärbeobachtern an Schärfe zu. Russischen Soldaten sei es gelungen, in kleinen Gruppen durch eine unterirdische Röhre in die Stadt einzudringen, berichten die Experten des militärnahen Blogs "Deepstate". Es ist nicht das erste Mal, dass Moskau diese Taktik für seine Vorstöße einsetzt.
Kupjansk ist ein strategisch wichtiger Verkehrsknotenpunkt, der am Fluss Oskil liegt. Der Fluss selbst dient als Barriere gegen das Vordringen russischer Truppen. Allerdings ist es dem russischen Militär an einigen Stellen bereits gelungen, ihn zu überwinden. Mithilfe der Röhre, die einen Eingang am Ostufer des Flusses besitzt, verstärkt das Militär nun seinen Brückenkopf am Westufer. Lesen Sie hier mehr dazu.
Prinz Harry besucht Ukraine
Der britische Prinz Harry hat am Freitag die Ukraine besucht. Dies teilt sein Büro mit. Prinz Harry sei mit einem Team seiner Invictus-Games-Stiftung nach Kiew gereist, um Pläne für die Rehabilitation verwundeter Soldaten vorzustellen. Harry sei von Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko und der Leiterin des Rehabilitationszentrums Superhumans, Olga Rudnewa, eingeladen worden. Er habe sich privat mit Veteranenministerin Natalja Kalmykowa sowie der Regierungschefin getroffen und auf dem Maidan-Platz einen Kranz niedergelegt.
Ukraine: Kooperation mit Gepard-Firma gewünscht
Kiew hat Interesse am deutschen Luftabwehrpanzer Gepard. Der bei der Bundeswehr ausrangierte Panzer wird bereits in der Ukraine eingesetzt. Verteidigungsminister Denys Schmyhal sprach jetzt von der Möglichkeit einer Kooperation. Lesen Sie hier mehr zu Frage, ob der Gepard auch in der Ukraine gebaut werden könnte.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters