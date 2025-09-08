Nie gearbeitet: So hoch ist die Rente

Newsblog zum Ukraine-Krieg Drohne dringt in rumänischen Luftraum ein

Rumänischer F-16-Jet: Wegen der Sichtung einer Drohne ließ das Land kurzzeitig zwei Kampfjets aufsteigen. (Archivfoto) (Quelle: Cristian Cristel/imago-images-bilder)

In Polen und Rumänien steigen kurzzeitig Kampfjets auf. In Russland brennt eine Ölanlage. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Samstag, 13. September

Rubio zweifelt, ob Russland Drohnen absichtlich nach Polen gelenkt hat

US-Außenminister Marco Rubio bezeichnet das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum als inakzeptabel. Es sei jedoch unklar, ob Russland die Drohnen absichtlich in polnisches Gebiet gesteuert habe, sagt Rubio. In der Nacht zum Mittwoch waren mehrere russische Drohnen in den polnischen Luftraum geflogen.

Drohne in rumänischem Luftraum gesichtet

Rumänien hat wegen einer Drohne im Luftraum des Landes Kampfflugzeuge aufsteigen lassen. Die Drohne sei während eines russischen Angriffs auf die ukrainische Infrastruktur nahe der Grenze eingedrungen, teilt das Verteidigungsministerium mit. Zwei F-16-Jets hätten das Flugobjekt verfolgt, bis es vom Radar verschwunden sei. Eine unmittelbare Gefahr für die Bevölkerung habe nicht bestanden.

Polen lässt Kampfjets aufsteigen

Wegen der Gefahr eines russischen Drohnenangriffs auf die Ukraine hat Polen Kampfjets aufsteigen lassen. Der Start der Abfangjäger gilt als Vorsichtsmaßnahme. Mehr dazu lesen Sie hier.

Russische Ölanlage brennt nach Drohnenangriff

Ein Drohnenangriff hat russischen Angaben zufolge ein Feuer in einer Anlage eines Ölkonzerns in der russischen Region Baschkortostan ausgelöst. Dies teilte der Gouverneur der Region, Radij Chabirow, auf Telegram mit. Eine Drohne sei über dem Produktionsgelände abgeschossen worden und habe das Feuer entfacht, das nun gelöscht werde.

Der Schaden an der Anlage sei begrenzt, Verletzte habe es nicht gegeben. Eine zweite Drohne sei ebenfalls abgeschossen worden. Die Ukraine erwähnte er in seinem Beitrag nicht.

Auf lokalen Telegram-Kanälen veröffentlichte, nicht verifizierte Videos zeigen, wie ein Objekt in die Anlage fliegt, gefolgt von einem großen Feuerball. Die Stadt Ufa, in der sich die Ölanlage befindet, liegt rund 1.400 Kilometer von der Grenze zur Ukraine entfernt.

Video | Drohnen treffen russische "Transneft"-Ölpumpstation Player wird geladen Quelle: t-online

Trump fordert Nato-Staaten zum Einkaufsstopp für russisches Öl auf