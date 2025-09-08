Newsblog zum Ukraine-Krieg Wegen USA: Der Ukraine könnte bald die Munition ausgehen
Rheinmetall liefert der Ukraine ein neues Abwehrsystem. Doch den Verteidigern könnte bald die Munition ausgehen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Dienstag, 9. September
Ukraine droht Munitionsknappheit
Der Ukraine droht ein gefährlicher Mangel an Luftabwehrwaffen. Nach Informationen der "Financial Times", die sich auf Nato- und ukrainische Quellen bezieht, verzögern sich die zugesagten US-Lieferungen deutlich.
Grund dafür ist wohl eine Überprüfung der US-Militärhilfe durch das Pentagon im Juni. Seitdem kommen weniger Waffen an, als ursprünglich geplant. Besonders kritisch ist das für die ukrainische Luftverteidigung: Sollte Russland das aktuelle Angriffstempo beibehalten oder weiter steigern, könnten die vorhandenen Bestände bald nicht mehr ausreichen.
"Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Munition ausgeht", zitiert die "Financial Times" eine Quelle, die direkt mit den Lieferungen zu tun haben soll. Das Pentagon bestreitet, der Ukraine die dringend benötigten Abwehrwaffen zu verweigern: "Das Kriegsministerium arbeitet jeden Tag daran, die Anforderungen der Ukraine zu erfüllen", erklärte ein Sprecher des Weißen Hauses der Zeitung.
Lawrow: "Wir wollen keine Mauern errichten"
Trotz der Konfrontation mit dem Westen wegen des Krieges gegen die Ukraine hat sich Russland durch seinen Außenminister als gesprächsbereit dargestellt. "Wir wollen keine Mauern errichten", versicherte Sergej Lawrow bei einem Treffen mit Studenten in der Eliteuniversität MGIMO in Moskau. Das vom Kreml erklärte Ziel einer multipolaren Welt schließe den Westen ein, behauptete er. "Es wäre im Stil des Westens, 'Berliner Mauern' zwischen sich und unserem großen eurasischen Raum, welcher die Sowjetunion war und jetzt der postsowjetische Raum ist, zu errichten", sagte der Chefdiplomat.
1961 hatte die DDR auf Geheiß Moskaus um Westberlin ein Grenzbefestigungssystem errichtet, das aus einer Mauer, Stacheldraht und Wachtürmen bestand. So sollte die Flucht von DDR-Bürgern verhindern werden. Die Einheitspartei SED begründete den Bau mit dem angeblichen Schutz vor faschistischen Kräften aus dem Westen und betitelte ihn als "antifaschistischen Schutzwall". 1989 öffnete die DDR die Grenzen nach der friedlichen Revolution.
Moskau wolle sich nicht rächen und strebe einen Dialog auf gleichberechtigter Basis an. "Zorn ist ein schlechter Ratgeber", sagte Lawrow weiter. Doch der Westen müsse einsehen, dass Versuche, Russland gefügig zu machen, zum Scheitern verurteilt seien. Lawrow gilt als einer der treuesten Unterstützer von Diktator Wladimir Putin. Der russische Außenminister fällt dabei durch scharfe Rhetorik auf. Er droht dem freien Westen regelmäßig mit Konsequenzen, sollten die Regierungen Europas und der USA das seiner Ansicht nach "nazistische Regime" in der Ukraine weiterhin unterstützen.
Kiew greift Donezk und Makijiwka mit Drohnen und Raketen an
Bei ukrainischen Drohnen- und Raketenangriffen auf den russisch besetzten Teil des Gebietes Donezk sind nach Medienberichten mindestens zwei Zivilisten getötet worden. 16 weitere wurden den Berichten zufolge verletzt. Ein neunstöckiges Wohnhaus in Makijiwka sei durch eine Drohne getroffen worden. Videos in sozialen Netzwerken zeigten heftige Raketeneinschläge, offenbar unter anderem bei einer ehemaligen Fabrik für militärische Überwachungssysteme in Donezk. Zudem soll ein Umspannwerk bei Makijiwka Ziel gewesen sein.
Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Gut 70 Prozent der ostukrainischen Region Donezk einschließlich der gleichnamigen Gebietshauptstadt stehen unter russischer Kontrolle.
Präsidialamtschef: Moskau nutzte bei Angriff Iskander-Rakete
Russland hat ukrainischen Angaben zufolge bei dem Angriff auf den Kiewer Regierungssitz vom Sonntag eine ballistische Rakete eingesetzt. "Erstmals hat der Feind den Sitz der ukrainischen Regierung attackiert, ein Angriff mit einer ballistischen Iskander-Rakete", schrieb der ukrainische Präsidialamtschef Andrij Jermak am Montag im Onlinedienst X. Er habe in einem Telefonat mit US-Außenminister Marco Rubio über den Angriff und eine Verschärfung der Sanktionen gegen Russland gesprochen.
Russland hatte die Ukraine in der Nacht zum Sonntag mit so vielen Raketen und Drohnen angegriffen wie noch nie seit Kriegsbeginn vor mehr als dreieinhalb Jahren. Der Regierungssitz in Kiew war dabei in Brand geraten. Landesweit wurden mehrere Menschen getötet und verletzt.
Die EU-Botschafterin in der Ukraine, Katarina Mathernova, sagte nach einem Besuch des beschädigten Gebäudes am Montag, die Rakete sei nicht vollständig detoniert – nur deswegen sei das mehrstöckige Gebäude nicht dem Erdboden gleichgemacht worden. Dem Chef des ukrainischen Rettungsdiensts, Andrij Danyk, zufolge verursachte der Angriff Schäden auf einem Gebiet von 800 bis 900 Quadratmetern.
Bessent über starke Sanktionen gegen Russland
Die USA stellen neue Sanktionen gegen Russland in Aussicht. US-Finanzminister Scott Bessent schreibt auf der Online-Plattform X, im Rahmen der Strategie zur Unterstützung von Friedensverhandlungen von US-Präsident Donald Trump lägen alle Optionen auf dem Tisch. "Wir sind bereit, starke Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen, aber unsere europäischen Partner müssen sich uns dabei voll anschließen, damit dies erfolgreich ist", erklärt Bessent nach einem Treffen mit dem EU-Sanktionsbeauftragten David O'Sullivan. Der EU-Kommission zufolge berät O'Sullivan derzeit mit einem Expertenteam in Washington über weitere Sanktionen gegen Russland.
Rheinmetall liefert Ukraine Drohnenabwehr-System
Der Rüstungskonzern Rheinmetall will der Ukraine zur Drohnenabwehr sein neues Luftverteidigungssystem Skyranger liefern. Ein entsprechender Vertrag werde am Mittwoch auf der Verteidigungsmesse DSEI in London unterzeichnet, sagte Vorstandschef Armin Papperger dem ZDF-Magazin "Wiso". "In diesem Jahr werden die ersten noch geliefert." Nach Angaben des Magazins handelt es sich um ein Geschäft in dreistelliger Millionenhöhe.
Skyranger ist ein mobiles Flugabwehrsystem, welches auf Fahrzeuge montiert werden kann. "Jedes dieser Systeme kann viermal vier Kilometer abdecken, um komplett drohnenfrei zu sein", erklärte Papperger.
Die Ukraine wird von Russland derzeit mit schwersten Luftangriffen seit Kriegsbeginn attackiert. Mit Hunderten gleichzeitig angreifender Drohnen gelingt es den Russen dabei immer wieder, die ukrainische Luftabwehr zu überlasten.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters