Vermutlich liegen die Opferzahlen aber noch deutlich höher, da die Recherche nur auf öffentliche Quellen wie Todesanzeigen, Social-Media-Posts von Verwandten, Presseberichte oder offizielle Mitteilungen zurückgriff. Nicht enthalten sind Verluste in den bereits zuvor besetzten Gebieten Donezk und Luhansk.

Offizielle Angaben über Verluste gibt es selten. Nach Aussagen der ukrainischen Armee hat Russland seit Kriegsbeginn insgesamt 1.092.780 Soldaten verloren – dazu zählen aber sowohl Tote als auch Verletzte.

Russland meldet Einnahme von Dorf in Südostukraine

Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau die Ortschaft Nowomykolajiwka in der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk eingenommen. Zudem sei die ukrainische Infrastruktur für Langstreckendrohnen angegriffen worden, meldeten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Ministerium. Auch seien innerhalb des vergangenen Tages 340 ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite zunächst nicht überprüft werden.

Russische Truppen schleichen durch Tunnel nach Kupjansk

Die Kämpfe um die Frontstadt Kupjansk im Osten der ukrainischen Region Charkiw nehmen nach Angaben von Militärbeobachtern an Schärfe zu. Russischen Soldaten sei es gelungen, in kleinen Gruppen durch eine unterirdische Röhre in die Stadt einzudringen, berichten die Experten des militärnahen Blogs "Deepstate". Es ist nicht das erste Mal, dass Moskau diese Taktik für seine Vorstöße einsetzt.

Kupjansk ist ein strategisch wichtiger Verkehrsknotenpunkt, der am Fluss Oskil liegt. Der Fluss selbst dient als Barriere gegen das Vordringen russischer Truppen. Allerdings ist es dem russischen Militär an einigen Stellen bereits gelungen, ihn zu überwinden. Mithilfe der Röhre, die einen Eingang am Ostufer des Flusses besitzt, verstärkt das Militär nun seinen Brückenkopf am Westufer. Lesen Sie hier mehr dazu.

Prinz Harry besucht Ukraine

Der britische Prinz Harry hat am Freitag die Ukraine besucht. Dies teilt sein Büro mit. Prinz Harry sei mit einem Team seiner Invictus-Games-Stiftung nach Kiew gereist, um Pläne für die Rehabilitation verwundeter Soldaten vorzustellen. Harry sei von Ministerpräsidentin Julija Swyrydenko und der Leiterin des Rehabilitationszentrums Superhumans, Olga Rudnewa, eingeladen worden. Er habe sich privat mit Veteranenministerin Natalja Kalmykowa sowie der Regierungschefin getroffen und auf dem Maidan-Platz einen Kranz niedergelegt.