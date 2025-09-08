Newsblog zum Ukraine-Krieg Plötzlich gibt sich Lawrow ganz verständnisvoll

Russlands Chefdiplomat und Getreuer von Diktator Putin: Sergej Lawrow. (Quelle: Alexander Nemenov/dpa)

Rheinmetall liefert der Ukraine ein neues Abwehr-System. Offenbar nutzte Moskau nutzte bei Angriffauf Regierungsgebäude in Kiew eine Iskander-Rakete. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Dienstag, 9. September

Lawrow: "Wir wollen keine Mauern errichten"

Trotz der Konfrontation mit dem Westen wegen des Krieges gegen die Ukraine hat sich Russland in Gestalt seines Außenministers vermeintlich gesprächsbereit erklärt. "Wir wollen keine Mauern errichten", versicherte Sergej Lawrow bei einem Treffen mit Studenten in der Eliteuniversität MGIMO in Moskau. Das vom Kreml erklärte Ziel einer multipolaren Welt schließe den Westen ein, behauptete er. "Es wäre im Stil des Westens, 'Berliner Mauern' zwischen sich und unserem großen eurasischen Raum, welcher die Sowjetunion war und jetzt der postsowjetische Raum ist, zu errichten", sagte der Chefdiplomat.

1961 hatte die DDR auf Geheiß Moskaus um Westberlin ein Grenzbefestigungssystem errichtet, das aus einer Mauer, Stacheldraht und Wachtürmen bestand. So sollte die Flucht von DDR-Bürgern verhindern werden. Die Einheitspartei SED begründete den Bau mit dem angeblichen Schutz vor faschistischen Kräften aus dem Westen und betitelte ihn als "antifaschistischen Schutzwall". 1989 öffnete die DDR die Grenzen nach der friedlichen Revolution.

Moskau wolle sich nicht rächen und strebe einen Dialog auf gleichberechtigter Basis an. "Zorn ist ein schlechter Ratgeber", sagte Lawrow weiter. Doch müsse der Westen einsehen, dass Versuche, Russland gefügig zu machen, zum Scheitern verurteilt seien. Lawrow gilt als einer der treuesten Unterstützer von Diktator Wladimir Putin. Der russische Außenminister fällt dabei durch scharfe Rhetorik auf, er droht dem freien Westen regelmäßig mit Konsequenzen, sollten die Regierungen Europas und der USA das seiner Ansicht nach "nazistische Regime" in der Ukraine weiterhin unterstützen.

Kiew greift Donezk und Makijiwka mit Drohnen und Raketen an

Bei ukrainischen Drohnen- und Raketenangriffen auf den russisch besetzten Teil des Gebietes Donezk sind nach Medienberichten mindestens zwei Zivilisten getötet worden. 16 weitere wurden den Berichten zufolge verletzt. Ein neunstöckiges Wohnhaus in Makijiwka sei durch eine Drohne getroffen worden. Videos in sozialen Netzwerken zeigten heftige Raketeneinschläge, offenbar unter anderem bei einer ehemaligen Fabrik für militärische Überwachungssysteme in Donezk. Zudem soll ein Umspannwerk bei Makijiwka Ziel gewesen sein.

Die Ukraine wehrt sich seit mehr als dreieinhalb Jahren gegen eine russische Invasion. Gut 70 Prozent der ostukrainischen Region Donezk einschließlich der gleichnamigen Gebietshauptstadt stehen unter russischer Kontrolle.

Präsidialamtschef: Moskau nutzte bei Angriff Iskander-Rakete