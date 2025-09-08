t-online - Nachrichten für Deutschland
Such IconE-Mail IconMenü Icon
HomePolitikUkraine

Ukraine-Krieg: Polen schließt Grenze zu Belarus – Russland reagiert

Schlagzeilen
AlleAlle anzeigen
TextSchlagersängerin Anja Hauptmann ist tot
TextUmfrage: Höcke-AfD bei fast 40 Prozent
TextPromipaar zeigt sich erstmals bei Event
TextOffiziell: Ex-Bayern-Star wird Co-Trainer
TextNeuer Risikofaktor für Herzinfarkte

Newsblog zum Ukraine-Krieg
Polen schließt Grenze zu Belarus – Russland mit schweren Vorwürfe

Von S. Cleven, N. Breuer, C. Cöln, T. Schibilla, J. Seiferth
Aktualisiert am 11.09.2025 - 21:12 UhrLesedauer: 22 Min.
Video lädt
Player wird geladen
Im Video: Insgesamt drei russische Drohnen wurden über Polen abgeschossen. (Quelle: t-online)
News folgen

Russland wirft Polen Eskalation vor. Lettland reagiert auf den Drohnen-Vorfall in Polen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Inhaltsverzeichnis

Donnerstag, 11. September

Loading...

Moskau wirft Polen Eskalation vor

Vor dem gemeinsamen Großmanöver von Russland und Belarus hat die russische Außenamtssprecherin Maria Sacharowa Polen wegen geschlossener Grenzübergänge Eskalation vorgeworfen. Die "konfrontativen Schritte" der polnischen Regierung dienten dazu, die "weitere Eskalation der Spannungen im Zentrum Europas zu rechtfertigen", schrieb sie bei Telegram.

Russland und sein enger Verbündeter Belarus wollen von Freitag bis Dienstag die gemeinsame Großübung Sapad 2025 abhalten. Das Manöver Sapad findet alle vier Jahre statt. Russland nutzte die vorhergehende Übung Sapad 2021, um Waffen und schweres Gerät zu verlegen für den Angriff auf die Ukraine im Februar 2022.

Polen ist wegen der gespannten Lage aufgrund des Kriegs in seinem Nachbarland Ukraine besorgt und schließt für die Zeit der Militärübung seine Grenze zu Belarus. Auch der grenznahe Luftraum Polens und Lettlands ist gesperrt. Nach der Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen hat sich der Konflikt zwischen Russland und der Nato weiter zugespitzt.

Slowakei stellt Bedingungen für neue EU-Sanktionen gegen Russland

Der slowakische Ministerpräsident Robert Fico stellt Bedingungen für eine Zustimmung zu neuen EU-Sanktionen gegen Russland: Sein Land könne weitere Strafmaßnahmen nur unterstützen, wenn es von der EU Vorschläge zur Anpassung der Klimaziele an die Bedürfnisse der Automobil- und Schwerindustrie sowie zur Eindämmung der Strompreise in der Staatengemeinschaft erhalte.

In der EU soll ein 19. Sanktionspaket auf den Weg gebracht werden. Die Kommission will sich jedoch noch nicht auf einen Zeitplan festlegen, wann sie das Paket vorstellt. Dafür sei es noch zu früh, sagt ein Sprecher der Brüsseler Behörde nach der Rückkehr einer EU-Delegation aus Washington. Die Gespräche mit den USA und anderen Partnern in der Welt würden fortgesetzt. Details will der Sprecher nicht nennen.

Selenskyj bittet Trump um Langstreckenwaffen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj bittet US-Präsident Donald Trump um die Lieferung von Langstreckenwaffen, sollte Russland einen Waffenstillstand weiter ablehnen. Dies sagt er bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem finnischen Präsidenten Alexander Stubb in Kiew.

Wolodymyr SelenskyjVergrößern des Bildes
Der ukrainische Präsident Selenskyj bittet Trump um Hilfe. (Archivfoto) (Quelle: Efrem Lukatsky/AP/dpa/dpa-bilder)

Lettland schließt Luftraum an Grenze zu Russland und Belarus

Lettland wird wegen der abgeschossenen Drohnen über Polen seinen Luftraum an der Ostgrenze zu Belarus und Russland für eine Woche sperren. Die Anordnung werde bis zum 18. September mit der Möglichkeit einer Verlängerung gelten, kündigte Verteidigungsminister Andris Spruds auf einer Pressekonferenz in Riga an. Die Entscheidung basiere auf einer Lageeinschätzung der Armee des baltischen EU- und Nato-Landes.

Meistgelesen
MiG-Kampfflugzeuge der polnischen Luftwaffe (Symbolbild): Wegen russischer Angriffe auf die Westukraine schickt Polen Flugzeuge in die Luft.Vergrößern des Bildes
MiG-Kampfflugzeuge der polnischen Luftwaffe (Symbolbild): Wegen dem Drohnen-Vorfall in Polen schließt Lettland seinen Luftraum. (Quelle: IMAGO/Björn Trotzki)

Spruds sagte, dass das Eindringen russischer Drohnen eine eklatante Verletzung des Nato-Luftraums darstelle. Lettland müsse handeln. Er versicherte, dass gegenwärtig keine direkte Bedrohung bestehe, aber Präventivmaßnahmen nötig seien.

Polen, Ukraine, Litauen: Drohnen-Einflug bewusste Provokation

Die Außenminister von Polen, der Ukraine und Litauen verurteilen das Eindringen mutmaßlich russischer Drohnen in den polnischen Luftraum. In einer gemeinsamen Erklärung bezeichnen sie den Vorfall vom Mittwoch als eine bewusste und beispiellose Provokation Russlands.

Tusk warnt vor russischer Desinformation

Nach dem Eindringen mehrerer russischer Drohnen in Polens Luftraum hat Regierungschef Donald Tusk vor Desinformationskampagnen Moskaus gewarnt. Er mahnte zugleich, diese nicht weiterzuverbreiten. "Die Verbreitung russischer Propaganda und Desinformation in der heutigen Situation ist ein Akt zum Schaden des polnischen Staates, der direkt auf die Sicherheit des Vaterlandes und seiner Bürger abzielt", schrieb Tusk auf der Plattform X. Dummheit und bestimmte politische Ansichten könnten nicht als "mildernde Umstände" für diese Handlungen gelten.

Das polnische Digitalisierungsministerium warnte ebenfalls vor Desinformation im Netz und veröffentlichte eine Liste der Erzählungen, die von russischen und belarussischen Quellen verbreitet werden. Dazu gehört etwa die Behauptung, dass die Ukraine das EU- und Nato-Mitglied Polen in den Krieg mit Russland hineinziehen wolle und daher selbst die Drohnen ins Nachbarland geschickt habe. Auch die Behauptung, Polen stehe den Drohnen vollkommen hilflos gegenüber, sei russische Propaganda und diene der Panikmache, heißt es vom Digitalisierungsministerium.

Polnischer Ministerpräsident TuskVergrößern des Bildes
Donald Tusk: Der polnische Regierungschef warnt davor, Russlands Darstellung des Drohnen-Vorfalls weiterzuverbreiten (Archivbild). (Quelle: Czarek Sokolowski/AP/dpa/dpa-bilder)

Nach Drohnen-Vorfall: Polen schränkt Flugverkehr im Osten ein

Nach der Verletzung des polnischen Luftraums durch russische Drohnen hat Warschau den Flugverkehr an der Ostgrenze des Landes eingeschränkt. Die bis Anfang Dezember geltende Beschränkung solle "die nationale Sicherheit gewährleisten", erklärte die polnische Flugsicherheitsbehörde (PAZP) am Donnerstag.

imago images 0830711032Vergrößern des Bildes
Polnische F-16-Kampfjets fliegen im Rahmen einer Parade über Warschau (Archivbild): Polen begrenzt den Flugverkehr im Osten des Landes. (Quelle: IMAGO/Artur Widak/imago)
Loading...
Loading...
Mehr aus dem Ressort

Polen ruft nach Drohnen-Abschuss UN-Sicherheitsrat an

Der UN-Sicherheitsrat befasst sich auf Antrag der Regierung in Warschau in einer Dringlichkeitssitzung mit der Verletzung des polnischen Luftraums durch Russland. Das teilt das polnische Außenministerium mit. Polen hatte in der Nacht zum Mittwoch mit Unterstützung von Nato-Verbündeten mehrere russische Drohnen abgeschossen, die in seinen Luftraum eingedrungen waren. Es ist das erste Mal seit Beginn des Ukraine-Krieges, dass ein Nato-Mitglied russisches Militärgerät über dem eigenen Territorium zerstört hat.

Russischer Gouverneur warnt vor ukrainischem Angriff

In der russischen Oblast Belgorod ordnen die Behörden wegen eines ukrainischen Angriffs an, dass Schulkinder zu Hause bleiben sollen. Einkaufszentren müssten geschlossen werden, teilt Gouverneur Wjatscheslaw Gladkow mit. Er spricht von einem "massiven" ukrainischen Drohnenangriff. Belgorod grenzt direkt an die Ukraine und war wiederholt Ziel von Angriffen der ukrainischen Streitkräfte.

Ex-US-General: Putin prüft Europa

Der frühere US-General Ben Hodges sieht in den russischen Drohnen, die in der Nacht zu Mittwoch in den polnischen Luftraum eingedrungen sind, einen Test für Europa. Im Gespräch mit "Bild" sagte er, Russlands Präsident Wladimir Putin probe damit den Ernstfall und teste die Verteidigungskapazitäten der Nato. "Sie prüfen, wie schnell wir reagieren können, wie gut unser Radar ist. Und ja, das ist ein Test, um zu sehen, ob wir tatsächlich etwas unternehmen würden", zitiert das Medium den Ex-US-General.

Verwendete Quellen
  • Eigene Recherche
  • Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...

ShoppingAnzeigen

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Neueste Artikel
Themen
Donald TrumpDrohnenangriff auf PolenEUEuropaFriedrich MerzKiewLettlandLitauenLuftwaffeMoskauNatoPolenRobert FicoRusslandSlowakeiTrump und Putin treffen sich in AlaskaUSAUkraineWarschauWashingtonWladimir PutinWolodymyr Selenskyj
t-online - Nachrichten für Deutschland
Das Unternehmen
Ströer Digital PublishingJobs & KarrierePresseWerbenKontaktImpressumDatenschutzhinweiseDatenschutzhinweise (PUR)Datenschutz-ManagerUtiq verwaltenJugendschutz
Produkte & Services
T-Online-BrowserPUR-AboNewsletterPodcastsVideosRSS-FeedsAlle ThemenEilmeldungenJobsuche
Netzwerk & Partner
Das Telefonbuchwatson.degiga.dedesired.dekino.defamilie.destatista.destayfriends.de
Über t-online
Über t-onlineSo arbeitet die RedaktionAutoren bei t-onlineNachricht oder Meinung
Bleiben Sie dran!
App StorePlay Store
Auf Facebook folgenAuf X folgenAuf Instagram folgenAuf YouTube folgenAuf Spotify folgen
Telekom
Telekom Produkte & Services
KundencenterFreemailSicherheitspaketVertragsverlängerung FestnetzVertragsverlängerung MobilfunkHilfe & ServiceFrag Magenta
Telekom Tarife
DSLTelefonierenMagentaTVMobilfunk-TarifeDatentarifePrepaid-TarifeMagenta EINS
Telekom