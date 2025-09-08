Ex-US-General: Putin prüft Europa

Der frühere US-General Ben Hodges sieht in den russischen Drohnen, die in der Nacht zu Mittwoch in den polnischen Luftraum eingedrungen sind, einen Test für Europa. Im Gespräch mit "Bild" sagte er, Russlands Präsident Wladimir Putin probe damit den Ernstfall und teste die Verteidigungskapazitäten der Nato. "Sie prüfen, wie schnell wir reagieren können, wie gut unser Radar ist. Und ja, das ist ein Test, um zu sehen, ob wir tatsächlich etwas unternehmen würden", zitiert das Medium den Ex-US-General.

Hodges zufolge bedeute das nicht, dass definitiv ein größerer Angriff aus Russland bevorstehe. Die Aktion gebe Russland vielmehr "Informationen über unsere Fähigkeiten, während sie über mögliche Angriffe nachdenken oder sich darauf vorbereiten".

Reste von 16 Drohnen in Polen gefunden

Nach dem Eindringen russischer Kampfdrohnen in den Luftraum über Polen sind nach Angaben des Innenministeriums bis zum Abend die Trümmer von 16 unbemannten Flugobjekten gefunden worden. Dies sei der Stand von 20.00 Uhr Ortszeit, teilte das Ministerium in Warschau mit.

Dazu zählt ein Fund bei Korytnica östlich der Hauptstadt, wie die Nachrichtenagentur PAP meldete. In Nowe Miasto an der Pilica südwestlich von Warschau sei eine Drohne nahe einer Kaserne der polnischen Territorialverteidigung abgestürzt, berichtete der Radiosender RMF24.

Später kamen zwei weitere Fundstellen in der zentralpolnischen Woiwodschaft Heiligkreuz dazu. Andere Funde hatte es zuvor in der Woiwodschaft Lublin im Osten sowie in den Woiwodschaften Lodz und Ermland-Masuren gegeben.

Merz sieht "Gefährdung des Friedens in ganz Europa"

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) sieht den Frieden in Europa gefährdet. Er teile die Einschätzung des polnischen Regierungschefs Donald Tusk, "dass dies eine ernsthafte Gefährdung des Friedens in ganz Europa ist", so Merz am Mittwochabend in Berlin. Es teile auch Tusks Einschätzung, dass "die russische Darstellung, dies sei ein Zufall oder ein Versehen gewesen, nicht glaubhaft ist", betonte Merz. Innerhalb der Nato und der EU müssten nun die Konsequenzen des Vorfalls besprochen werden.

Merz sprach von einer "neuen Qualität von Angriffen, die wir aus Russland sehen". Die Nato-Luftabwehr habe zwar funktioniert, aber nicht so gut, wie sie hätte funktionieren müssen. "Das wird Diskussionen in der Nato auslösen. Das wird Diskussionen natürlich auch in der Europäischen Union auslösen."