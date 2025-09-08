Newsblog zum Ukraine-Krieg Rumänien bestätigt: Drohne stammte aus Russland
Rumänien nennt Details zur am Samstag gesichteten Drohne. In Polen und Rumänien steigen kurzzeitig Kampfjets auf. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Rumänien bestätigt: Über Staatsgebiet gesichtete Drohne stammte aus Russland
- Ukraine warnt vor steigenden Kosten im Krieg gegen Russland
- Russland hat Hyperschallrakete bei "Sapad"-Manöver getestet
- Drohnenangriff löst Feuer in großer russischer Ölraffinerie aus
- Baerbock hält UN-Blauhelme in der Ukraine für möglich
Sonntag, 14. September
Sabotage in Russland: Ukraine greift auf altbewährten Trick zurück
Die Ukraine hat den Nachschub für die russischen Truppen nach eigener Darstellung empfindlich getroffen und gestört. Dabei gerieten am Wochenende der Bahnverkehr im russischen Hinterland ins Visier ukrainischer Militärs und Geheimdienste; es kam zu mehreren Entgleisungen.
Rumänien bestätigt: Über Staatsgebiet gesichtete Drohne stammte aus Russland
Die in Rumänien am Samstag gesichtete Drohne stammt nach Angaben des dortigen Verteidigungsministeriums aus Russland. Der Flugkörper vom Typ Geran werde bei Angriffen auf die Ukraine benutzt, teilte das Ministerium mit. "Solche Vorfälle zeigen den mangelnden Respekt der Russischen Föderation gegenüber den Normen des Völkerrechts und gefährden nicht nur die Sicherheit der rumänischen Bürger, sondern auch die kollektive Sicherheit der Nato", hieß es.
Das Objekt sei etwa 50 Minuten lang von Nordosten Richtung Südwesten geflogen, entlang des Donauarms Chilia, der die Grenze Rumäniens zur Ukraine bildet. In Höhe der rumänischen Ortschaft Pardina sei die Drohne Richtung Ukraine geflogen und habe den rumänischen Luftraum verlassen.
Zwei rumänische F-16-Kampfjets seien aufgestiegen und hätten die Drohne beobachtet. Zwei deutsche Eurofighter Typhoon hätten die Überwachungsaktion unterstützt. Die Drohne habe keine bewohnten Gebiete auf rumänischem Territorium überflogen und keine Gefahr dargestellt, hatte das Verteidigungsministerium bereits am Samstag mitgeteilt.
Den Angaben nach hatten die rumänischen Kampfpiloten die Genehmigung, diese Drohne abzuschießen. Sie hätten sich jedoch dagegen entschieden, "um kollaterale Risiken" zu vermeiden, teilte das Ministerium mit. Erst im Juli dieses Jahres hatte Rumäniens Parlament entschieden, dass die Armee des Landes ohne eine offizielle Kriegserklärung Drohnen abschießen darf, die unerlaubt im Luftraum erscheinen. Zu dieser Entscheidung war es gekommen, weil die Armeeführung vorher beklagt hatte, die rechtliche Grundlage fehle dafür.
"Nahezu blank": Röttgen fordert schnelle Beschaffung von Abwehrdrohnen
Nach dem Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum hat der CDU-Außenpolitiker Norbert Röttgen ein Beschaffungsprogramm für Abwehrdrohnen gefordert. "Die Nato braucht Drohnen zur Abwehr russischer Drohnen", sagte Röttgen der "Rheinischen Post". Für Deutschland, das auf dem Gebiet "nahezu blank" sei, gelte das in gesteigertem Maße. "Die Bundesregierung muss hier schnellstens ein Beschaffungsprogramm auflegen."
Die Nato dürfe und könne es nicht dulden, dass Russland für Angriffe auf die Ukraine in eklatant völkerrechtswidriger Weise in den Luftraum von Nato-Staaten eindringe, sagte Röttgen. "Die Nato muss sich hierfür schnellstens angemessen ausrüsten. Das heißt, Drohnen können nicht dauerhaft mit aufwendigen und teuren konventionellen Luftabwehrsystemen bekämpft werden". Es biete sich eine Zusammenarbeit mit der Ukraine an.
Ukraine warnt vor steigenden Kosten im Krieg gegen Russland
Die Ukraine benötigt 2026 mindestens 120 Milliarden Dollar für ihre Verteidigung, sollte der Krieg mit Russland in sein viertes Jahr gehen. Das sagte Verteidigungsminister Denys Schmyhal am Samstagabend (Ortszeit) auf einer Konferenz in Kiew. Die Mittel seien unerlässlich, um die Linien zu halten, mehr Drohnen und andere Waffen zu produzieren, den Luftraum zu schützen und jede weitere russische Aggression abzuschrecken. "Die Ökonomie des Krieges zeigt: Wenn wir weniger Geld ausgeben als Russland, bezahlen wir mit unseren Gebieten – und, was am wichtigsten ist, mit unserem Leben", sagte Schmyhal.
Die Kosten des Krieges würden stetig steigen, sagte auch die Vorsitzende des parlamentarischen Haushaltsausschusses, Roksolana Pidlassa. In diesem Jahr koste ein Kriegstag im Schnitt 172 Millionen Dollar, verglichen mit etwa 140 Millionen Dollar im vergangenen Jahr. Darin seien Soldatengehälter, Waffen und Zahlungen an auf dem Schlachtfeld Verletzte oder Getötete enthalten. "Wir müssen alle notwendigen Quellen und das gesamte benötigte Geld auftreiben", sagte Pidlassa.
Die Verteidigungsausgaben der Ukraine machen bereits mehr als 31 Prozent ihres Bruttoinlandsprodukts aus. Für das laufende Jahr sind mindestens 63 Milliarden Dollar im Staatshaushalt vorgesehen, hinzu kommen Waffenlieferungen der westlichen Verbündeten. Ukrainische Regierungsvertreter haben an die Verbündeten appelliert, Wege zu finden, eingefrorene russische Vermögenswerte zur Finanzierung zu nutzen.
Kampf gegen Drohnen: Ukraine will Mobilfunk bei Angriffen einschränken
Die Ukraine erwägt wegen der fortwährenden russischen Drohnenangriffe eine Drosselung ihres Mobilfunknetzes. "Dies ist keine Unterbrechung der mobilen Kommunikation, sondern eine Einschränkung der Qualität in bestimmten Gebieten", sagte der Chef des Generalstabs, Andrij Hnatow, am Sonntag dem ukrainischen Online-Videosender Novyny Live. So könne die 4G- und 5G-Kommunikation beschränkt werden, die besonders schnelle Datenübertragungen ermöglichen. Dadurch solle verhindert werden, dass die in den Drohnen verwendeten Modems auf das Internet der ukrainischen Kommunikationsanbieter zugreifen können.
Russland hat in den vergangenen Monaten seine Angriffe auf die Ukraine verstärkt, seine Technologie verbessert und die Zahl der eingesetzten Drohnen erhöht, um den Schaden an strategischen Zielen und wichtiger Infrastruktur zu maximieren. Lokalen Medienberichten zufolge ist die Abschaltung des schnellen mobilen Internets sinnvoll, um Drohnen zu bekämpfen, die mit Kameras ausgestattet sind und für die Übertragung von Bildern eine 4G-Verbindung benötigen. Russland hat seinerseits während des Krieges wiederholt die Abschaltung des mobilen Internets angeordnet, um ukrainische Drohnenangriffe zu stören.
Russland hat Hyperschallrakete bei "Sapad"-Manöver getestet
Russland hat nach eigenen Angaben eine Hyperschall-Rakete erfolgreich getestet. Die Rakete vom Typ Zirkon sei am Sonntag während des Militärmanövers "Sapad-2025" auf ein Ziel in der Barentssee abgefeuert worden, teilte das Verteidigungsministerium in Moskau mit. Den in Echtzeit erhaltenen objektiven Überwachungsdaten zufolge sei das Ziel durch einen direkten Treffer zerstört worden. Die Barentssee liegt nördlich von Norwegen und dem europäischen Teil Russlands. Lesen Sie hier mehr dazu.
Drohnenangriff löst Feuer in großer russischer Ölraffinerie aus
In der großen russischen Erdölraffinerie Kirischi ist nach dem Absturz einer Drohne ein Feuer ausgebrochen. Der Brand in der Anlage in der nordwestrussischen Region Leningrad sei inzwischen gelöscht, teilte der dortige Gouverneur Alexander Drosdenko am Sonntag mit. Verletzt wurde demnach niemand. Das Feuer sei durch herabfallende Trümmerteile der zuvor abgeschossenen Drohne ausgelöst worden, hieß es.
Bei der Anlage handelt es sich um die Raffinerie Kinef, die zum Konzern Surgutneftegas gehört. Sie ist eine der beiden größten Raffinerien in Russland. Dort werden jährlich etwa 17,7 Millionen Tonnen russisches Rohöl verarbeitet, was 355.000 Barrel pro Tag entspricht. Der Anteil an der gesamten Raffineriekapazität des Landes liegt damit bei 6,4 Prozent.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters