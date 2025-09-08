Newsblog zum Ukraine-Krieg Russischer Militärhelikopter verletzt Nato-Luftraum
Russland ist in den Luftraum Estlands eingedrungen. Der Gründer von Blackwater will offenbar ukrainische Firmen kaufen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Montag, 8. September
Russischer Hubschrauber verletzt Luftraum
Das baltische EU- und Nato-Mitglied Estland hat erneut die Verletzung seines Luftraums durch Russland gemeldet. Ein Helikopter vom Typ MI-8 sei am Sonntagmittag nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt für etwa vier Minuten in den Luftraum eingedrungen, teilte die Armee in Tallinn mit.
Das Außenministerium bestellte einer Mitteilung zufolge wegen des Vorfalls den Geschäftsträger der russischen Botschaft ein und überreichte eine Protestnote. Den Angaben zufolge war es die dritte Luftraumverletzung durch Russland in diesem Jahr.
Russischer Putin-Gegner verliert Staatsbürgerschaft
Dem im Exil lebenden russischen Oppositionellen Ilja Jaschin ist nach eigenen Angaben die Staatsbürgerschaft aberkannt worden. Sein Anwalt habe ein Dokument erhalten, das ihn (Jaschin) als "staatenlose Person" einstufe und ihm die Einreise nach Russland verbiete, erklärte Jaschin am Montag im Onlinedienst X. In anderen Worten heiße das: "Mir wurde die russische Staatsbürgerschaft entzogen."
Der 42-jährige Jaschin erklärte, dass gegen ihn ein Strafverfahren eingeleitet worden sei, weil er sich geweigert habe, den Status als "ausländischer Agent" anzuerkennen. Laut russischen Medien bat die Richterin, die mit dem Fall betraut ist, die Staatsanwaltschaft um eine Erklärung zu Jaschins Einstufung als "staatenlose Person". Wenn sich die Informationen bestätigten, die das Innenministerium dem Gericht vorgelegt habe, sei das ein "neuer Präzedenzfall und eine neue Runde von Willkür", erklärte Jaschin.
Der frühere Moskauer Stadtratsabgeordnete Jaschin ist einer der prominentesten russischen Oppositionspolitiker. Er gilt als Verbündeter des im vergangenen Jahr in Haft gestorbenen Kremlkritikers Alexej Nawalny. Wegen seiner Kritik am russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine war Jaschin in Russland zu einer achtjährigen Haftstrafe verurteilt worden. Im vergangenen Jahr wurde er gegen seinen Willen im Rahmen eines Austauschs freigelassen. Die russische Verfassung verbietet es eigentlich, Russen die Staatsbürgerschaft zu entziehen. Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine haben Politiker im Land jedoch wiederholt gefordert, "Verrätern" die Staatsbürgerschaft abzuerkennen.
Oberbefehlshaber: Ukrainische Armee hat Boden gutgemacht
Die ukrainische Armee hat nach Angaben ihres Oberbefehlshabers Olexander Syrskyj die russische Sommeroffensive aufgehalten und sogar kleine Geländegewinne erzielt. "Wir haben uns hauptsächlich darauf konzentriert, den Feind aufzuhalten und ihm möglichst große Verluste zuzufügen", teilte der General auf Facebook mit.
Es sei gelungen, die Lage an gefährdeten Frontabschnitten wie Lyman, Dobropillja und Pokrowsk zu stabilisieren. Durch eine "aktive Verteidigungstaktik" seien im August mehrere Orte und insgesamt 58 Quadratkilometer Land zurückerobert worden, schrieb Syrskyj.
Als jüngste Rückeroberung nannte der Generalstab in Kiew das Dorf Saritschne bei Lyman im Gebiet Donezk. Auch ukrainische Militärblogs sehen den Ort in der Hand der Kiewer Truppen. Der Ort ist strategisch wichtig, weil er am Westufer des Flusses Scherebez liegt, der den Vormarsch der Russen in dem Gebiet bremst. Der Blog "Deepstate" bescheinigte den ukrainischen Soldaten zudem, einen russischen Vorstoß bei Dobropillja weitgehend zunichtegemacht zu haben.
Ex-Kremlchef Medwedew wirft Finnland Kriegsvorbereitung vor
Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew hat dem benachbarten Finnland einen Kriegskurs gegen Russland vorgeworfen und Reparationsforderungen aus dem Zweiten Weltkrieg geltend gemacht. "Nach dem Nato-Beitritt fährt Helsinki unter dem Vorwand von Abwehrmaßnahmen einen Konfrontationskurs in Vorbereitung auf einen Krieg mit Russland und bereitet scheinbar einen Brückenkopf für einen Angriff auf uns vor", schrieb der als Vizechef des nationalen Sicherheitsrats immer noch einflussreiche Medwedew in einer Kolumne für die staatliche Nachrichtenagentur Tass.
Medwedew beklagte, dass in "unmittelbarer Nähe zur russischen Grenze" Stabsstrukturen für Heereseinheiten in Lappland geschaffen würden. Es sei klar, gegen wen sich diese Strukturen richteten, da die Nato Russland zum Feind erklärt habe, schrieb er. Die Kolumne selbst trägt die Überschrift: "Finnlands neue Doktrin: Dummheit, Lüge, Undankbarkeit".
Bundesregierung begrüßt US-Andeutungen zu schärferen Russland-Sanktionen
Die Bundesregierung hat die Andeutungen von US-Präsident Donald Trump begrüßt, eventuell die US-Sanktionen gegen Russland zu verschärfen. "Wir wissen alle, dass die USA den Schlüssel zu einem erhöhten Druck auf Russland in ihren Händen halten", sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Montag in Berlin. "Insofern nehmen wir diese Äußerung des amerikanischen Präsidenten positiv auf", fügte er hinzu. Die Europäer bemühten sich seit Wochen, dass auch die USA ihren Aktionsdruck auf Russland erhöhten. Kornelius betonte, dass es derzeit keine Reiseplanungen für einen erneuten Besuch von Kanzler Friedrich Merz nach Washington gebe.
Er warf zugleich dem russischen Präsidenten Wladimir Putin vor, keinen Frieden mit der Ukraine zu wollen. Die Bundesregierung sei empört über den fortgesetzten "Terrorkrieg auf die ukrainische Zivilbevölkerung", fügte Kornelius hinzu. "Die Angriffe von gestern und der letzten Tage zeigen erneut, dass Russland weiter bereit ist, zu eskalieren." Der Charakter des Terrorkrieges habe am Wochenende noch einmal eine neue Qualität bekommen. "Diese fortdauernde Kriegseskalation zeigt, dass Putin nicht verhandeln will." Er wolle Fakten schaffen. Man könne ihn nur aufhalten, indem man die Ukraine befähige, die Verteidigung aufrechtzuerhalten, und Putin keinen Erfolg habe.
Umstrittener US-Militärunternehmer will wohl in der Ukraine einsteigen
Erik Prince, einstiger Chef der berüchtigten, aber mittlerweile aufgelösten Sicherheitsfirma Blackwater und Vertrauter von Donald Trump, versucht laut einem Bericht des britischen "Guardian", in der Ukraine erneut Fuß zu fassen – dieses Mal im lukrativen Geschäft mit Drohnentechnologie. Mehrere anonyme Quellen berichten, Prince bewege sich derzeit in Kiewer Kreisen, um sich mit führenden Akteuren der ukrainischen Rüstungsindustrie zu treffen. Ziel sei es, Drohnenfirmen zu kaufen oder sich anderweitig in den strategisch wichtigen Sektor einzukaufen.
"Erik ist unterwegs, um Drohnenunternehmen zu kaufen", zitiert die Zeitung einen Insider. Für viele in der Ukraine gelten diese Firmen jedoch als systemrelevant. Ein Verkauf an einen ausländischen Geschäftsmann mit umstrittenem Ruf dürfte schwierig werden.
Prince war demnach bereits 2020 mit einem Milliardenplan an Präsident Wolodymyr Selenskyj herangetreten – vergeblich. Damals wollte er mit seiner privaten Armee beim Krieg in der Ostukraine mitmischen. Auch seine Aktivitäten in Haiti, wo er Drohnen für gezielte Tötungen eingesetzt haben soll, werfen Fragen auf. Blackwater-Söldner wurden wegen Massaker im Irakkrieg verurteilt, Trump begnadigte einige von ihnen jedoch in seiner ersten Amtszeit.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters