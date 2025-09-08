Newsblog zum Ukraine-Krieg Selenskyj: Russland schickte acht Drohnen gezielt nach Polen

Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj: Er ist überzeugt, dass Russland absichtlich Drohnen auf Polen abfeuerte. (Quelle: Kay Nietfeld/dpa/dpa-bilder)

In der Nacht meldet Polen einen Angriff russischer Drohnen. Offenbar wurden die "feindlichen Objekte" abgeschossen. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Mittwoch, 10. September

Selenskyj: Acht Drohnen auf Polen gerichtet

Nach dem Abschuss mehrerer Drohnen im polnischen Luftraum hat der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj eine starke Reaktion gefordert. Moskau teste immer die Grenzen des Möglichen und bleibe, wenn es keine starke Reaktion gebe, auf einer neuen Eskalationsstufe, schrieb er in sozialen Medien.

Er sprach von einem "äußerst gefährlichen Präzedenzfall für Europa". Seinen Informationen nach drangen mindestens acht russische Drohnen iranischer Bauart in den polnischen Luftraum ein. Auch nach Angaben der polnischen Regierung stammen die abgeschossenen Drohnen aus Russland.

Selenskyj warnte, wenn Maßnahmen gegen Russland und dessen Verbündete verzögert würden, nähme die Brutalität der Angriffe nur zu. Ausreichend Waffen seien nötig, um Russland abzuschrecken.

Bericht: Mehrere polnische Flughäfen geschlossen

Die polnischen Behörden haben mehrere Flughäfen geschlossen, darunter den in der Hauptstadt Warschau. Das berichteten mehrere Medien unter Berufung auf die US-Luftfahrtbehörde FAA. In einer Mitteilung für Piloten heiße es, der Flughafen Warschau-Chopin sei "aufgrund ungeplanter militärischer Aktivitäten im Zusammenhang mit der Gewährleistung der staatlichen Sicherheit" nicht verfügbar.

Betroffen waren demnach zudem die Flughäfen in Lublin und Rzeszow. Es war zunächst unklar, wie viele Drohnen sich im polnischen Luftraum befanden. Laut ukrainischer Luftwaffe waren Drohnen in der Nähe zur polnischen Grenze unterwegs.

Polens Verteidigungsminister: Flugzeuge haben auf "feindliche Objekte" geschossen

Nach "Verletzungen" des polnischen Luftraums während eines russischen Angriffs auf die Westukraine haben Flugzeuge nach den Worten des polnischen Verteidigungsministers auf "feindliche Objekte" geschossen. "Die Flugzeuge haben ihre Waffen gegen feindliche Objekte eingesetzt", erklärte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz am Mittwoch im Onlinedienst X. "Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem Nato-Kommando."

USA zu Ausweitung von Zöllen für Käufer von russischem Öl bereit

Die USA sind nach Angaben eines Regierungsvertreter bereit, die Zölle für Käufer von russischem Öl auszuweiten – wenn die Europäische Union (EU) mitzieht. Bei Gesprächen zwischen US- und EU-Vertretern habe US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit von Zöllen zwischen 50 und 100 Prozent für Ölabnehmer wie China und Indien angesprochen, sagte ein US-Regierungsvertreter am Dienstag.