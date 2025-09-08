Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland meldet 221 abgefangene ukrainische Drohnen

Moskau meldet massiven Angriff aus Kiew. Russland und Belarus beginnen ihr strategisches Großmanöver. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Freitag, 12. September

Russland meldet 221 abgefangene ukrainische Drohnen in der Nacht

Russland hat bekannt gegeben, in der Nacht zu Freitag 221 ukrainische Drohnen abgefangen zu haben. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Dies sei einer der massivsten Angriffe des Kiewer Militärs in der dreieinhalbjährigen russischen Offensive, heißt es aus Moskau.

Kreise: Deutschland wirbt für restriktivere Visavergabe an Russen

Die Bundesregierung wirbt im Zuge der laufenden EU-Planungen für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen auch für eine restriktivere Vergabe von Einreiseerlaubnissen in den Schengenraum. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird in einem Positionspapier die vollständige Umsetzung von 2022 veröffentlichten Leitlinien der EU-Kommission gefordert. Mit diesen sollte die Vergabe von Visa an russische Staatsbürger für touristische Reisen oder Shoppingtouren in EU-Staaten eigentlich längst stark eingeschränkt werden.

Jüngste Zahlen zeigen, dass dies offensichtlich nicht passiert. So wurden nach EU-Daten im vergangenen Jahr durch Konsulate in Russland rund 542.000 Visa für Kurzzeitaufenthalte in EU-Ländern oder in anderen Schengenstaaten wie der Schweiz erteilt. Das waren zwar deutlich weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019, aber rund ein Fünftel mehr als noch 2023.

Russland und Belarus beginnen Großmanöver

Russland und sein Verbündeter Belarus haben ein großangelegtes Militärmanöver an der Ostflanke der Nato begonnen. "Die gemeinsamen strategischen Manöver der russischen und belarussischen Streitkräfte (...) haben begonnen", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitagmorgen mit.

Besonders in Polen wird die bis zum 16. September laufende Militärübung Sapad 2025 (Westen 2025) mit Besorgnis verfolgt, nachdem kürzlich mehrere russische Drohnen in den Luftraum des Landes eingedrungen und einige abgeschossen worden waren. Die Bundeswehr geht davon aus, dass an dem Manöver etwa 13.000 Soldaten in Belarus und weitere 30.000 auf russischem Gebiet beteiligt sein werden.