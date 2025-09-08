Newsblog zum Ukraine-Krieg Russland meldet 221 abgefangene ukrainische Drohnen
Moskau meldet massiven Angriff aus Kiew. Russland und Belarus beginnen ihr strategisches Großmanöver. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Freitag, 12. September
Russland meldet 221 abgefangene ukrainische Drohnen in der Nacht
Russland hat bekannt gegeben, in der Nacht zu Freitag 221 ukrainische Drohnen abgefangen zu haben. Das meldet die Nachrichtenagentur AFP unter Berufung auf das russische Verteidigungsministerium. Dies sei einer der massivsten Angriffe des Kiewer Militärs in der dreieinhalbjährigen russischen Offensive, heißt es aus Moskau.
Kreise: Deutschland wirbt für restriktivere Visavergabe an Russen
Die Bundesregierung wirbt im Zuge der laufenden EU-Planungen für ein neues Paket mit Russland-Sanktionen auch für eine restriktivere Vergabe von Einreiseerlaubnissen in den Schengenraum. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur wird in einem Positionspapier die vollständige Umsetzung von 2022 veröffentlichten Leitlinien der EU-Kommission gefordert. Mit diesen sollte die Vergabe von Visa an russische Staatsbürger für touristische Reisen oder Shoppingtouren in EU-Staaten eigentlich längst stark eingeschränkt werden.
Jüngste Zahlen zeigen, dass dies offensichtlich nicht passiert. So wurden nach EU-Daten im vergangenen Jahr durch Konsulate in Russland rund 542.000 Visa für Kurzzeitaufenthalte in EU-Ländern oder in anderen Schengenstaaten wie der Schweiz erteilt. Das waren zwar deutlich weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019, aber rund ein Fünftel mehr als noch 2023.
Russland und Belarus beginnen Großmanöver
Russland und sein Verbündeter Belarus haben ein großangelegtes Militärmanöver an der Ostflanke der Nato begonnen. "Die gemeinsamen strategischen Manöver der russischen und belarussischen Streitkräfte (...) haben begonnen", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitagmorgen mit.
Besonders in Polen wird die bis zum 16. September laufende Militärübung Sapad 2025 (Westen 2025) mit Besorgnis verfolgt, nachdem kürzlich mehrere russische Drohnen in den Luftraum des Landes eingedrungen und einige abgeschossen worden waren. Die Bundeswehr geht davon aus, dass an dem Manöver etwa 13.000 Soldaten in Belarus und weitere 30.000 auf russischem Gebiet beteiligt sein werden.
Gemeinsame Militärübungen der beiden Nachbarstaaten gibt es immer mal wieder. In der EU und Nato sind die Folgen der vorhergehenden Übung Sapad 2021 in schlechter Erinnerung geblieben: Diese nutzte Russland damals, um Waffen und schweres Gerät zur Vorbereitung seines Angriffs auf die Ukraine im Februar 2022 zu verlegen. Die Regierung in Belarus kündigte zuletzt an, den Umfang des diesjährigen Manövers zu verringern und es von der Westgrenze ins Landesinnere zu verlegen, um Spannungen mit dem Westen zu verringern.
Russland: Behörden melden Drohnenangriffe
Laut einer Mitteilung des Bürgermeisters von Moskau hat die russische Flugabwehr am frühen Morgen neun ukrainische Drohnen im Anflug auf die russische Hauptstadt zerstört. Sergej Sobjanin erklärte auf Telegram, Spezialteams untersuchten die Trümmer der Drohnen. Der Gouverneur der Region Leningrad mit Russlands zweitgrößter Stadt St. Petersburg meldet, die Luftabwehr sei gegen einen Drohnenangriff im Einsatz.
Verteidigung gegen Russland: SPD fordert mehr Skyranger
Angesichts des Eindringens russischer Drohnen in den polnischen Luftraum fordert die SPD-Bundestagsfraktion eine bessere Ausstattung der Bundeswehr zur Luftverteidigung. "Unsere Luftverteidigungskapazitäten müssen weiterhin dringend ausgebaut werden", sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende Siemtje Möller der Funke-Mediengruppe.
Neben der bereits angestoßenen Nachbeschaffung der an die Ukraine abgegebenen Patriot- und Iris-T-Systeme brauche es vor allem eine deutlich höhere Zahl an Skyrangern – ist ein mobiles Flugabwehrsystem auf Fahrzeugen. "Die bislang bestellten 18 Stück reichen bei weitem nicht aus", sagte Möller.
Auch der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, hatte jüngst die fehlenden Fähigkeiten zur Abwehr von Drohnen als größte Schwäche der Bundeswehr bezeichnet. Er riet zur größtmöglichen Anstrengung beim weiteren Aufbau der Abwehr von Drohnen.
Trump: Russischer Drohnenangriff könnte ein Fehler gewesen sein
US-Präsident Donald Trump sagt, der russische Drohnenangriff auf Polen könnte ein Fehler gewesen sein. "Ich bin nicht glücklich über die ganze Situation, aber ich hoffe, dass sie zu einem Ende kommt", fügt Trump vor Reportern hinzu.
Russische Drohnen: Frankreich schickt Kampfjets zum Schutz
Als Reaktion auf das Eindringen russischer Drohnen in den polnischen Luftraum schickt Frankreich drei Rafale-Kampfjets. Die Flieger sollten zum Schutz des polnischen Luftraums und der Ostflanke der Nato beitragen, schrieb Frankreichs Präsident Emmanuel Macron auf X. Wo genau die Jets zum Einsatz kommen sollen, teilte Macron nicht mit.
Der französische Staatschef betonte, die Sicherheit Europas sei prioritär. "Wir werden uns den zunehmenden Einschüchterungsversuchen Russlands nicht beugen."
Während eines russischen Luftangriffs auf die Ukraine in der Nacht auf Mittwoch war eine große Zahl Drohnen in den Luftraum Polens und damit der Nato geraten. Die polnische Luftwaffe und andere Nato-Verbündete in Polen schossen erstmals einige russische Drohnen ab.
