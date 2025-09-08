Newsblog zum Ukraine-Krieg Trump fordert von EU 100-Prozent-Zoll gegen Russland
In der Nacht meldet Polen einen Angriff russischer Drohnen. Offenbar wurden die "feindlichen Objekte" abgeschossen. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Inhaltsverzeichnis
- Bericht: Mehrere polnische Flughäfen geschlossen
- Polens Verteidigungsminister: Flugzeuge haben auf "feindliche Objekte" geschossen
- Trump kündigt Telefonat mit Putin an
- Warnung vor russischen Drohnen – Polen sichert Luftraum
- Neue Russland-Sanktionen: USA zu "starken Maßnahmen" bereit
- Finanzminister: Russland muss sich mehr Geld leihen als geplant
Mittwoch, 10. September
Bericht: Mehrere polnische Flughäfen geschlossen
Die polnischen Behörden haben mehrere Flughäfen geschlossen, darunter den in der Hauptstadt Warschau. Das berichteten mehrere Medien unter Berufung auf die US-Luftfahrtbehörde FAA. In einer Mitteilung für Piloten heiße es, der Flughafen Warschau-Chopin sei "aufgrund ungeplanter militärischer Aktivitäten im Zusammenhang mit der Gewährleistung der staatlichen Sicherheit" nicht verfügbar.
Betroffen waren demnach zudem die Flughäfen in Lublin und Rzeszow. Es war zunächst unklar, wie viele Drohnen sich im polnischen Luftraum befanden. Laut ukrainischer Luftwaffe waren Drohnen in der Nähe zur polnischen Grenze unterwegs.
Polens Verteidigungsminister: Flugzeuge haben auf "feindliche Objekte" geschossen
Nach "Verletzungen" des polnischen Luftraums während eines russischen Angriffs auf die Westukraine haben Flugzeuge nach den Worten des polnischen Verteidigungsministers auf "feindliche Objekte" geschossen. "Die Flugzeuge haben ihre Waffen gegen feindliche Objekte eingesetzt", erklärte Verteidigungsminister Wladyslaw Kosiniak-Kamysz am Mittwoch im Onlinedienst X. "Wir stehen in ständigem Kontakt mit dem Nato-Kommando."
"Während des heutigen Angriffs der Russischen Föderation auf Ziele in der Ukraine wurde unser Luftraum wiederholt von Drohnen verletzt", erklärte das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte am Mittwoch in Onlinenetzwerken.
Seit Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine im Februar 2022 haben Polen und die baltischen Staaten immer wieder Verletzungen ihres Luftraums durch russische Drohnen gemeldet.
USA zu Ausweitung von Zöllen für Käufer von russischem Öl bereit
Die USA sind nach Angaben eines Regierungsvertreter bereit, die Zölle für Käufer von russischem Öl auszuweiten – wenn die Europäische Union (EU) mitzieht. Bei Gesprächen zwischen US- und EU-Vertretern habe US-Präsident Donald Trump die Möglichkeit von Zöllen zwischen 50 und 100 Prozent für Ölabnehmer wie China und Indien angesprochen, sagte ein US-Regierungsvertreter am Dienstag.
"Die Geldquelle für die russische Kriegsmaschinerie sind die Öleinkäufe Chinas und Indiens", sagte der US-Regierungsvertreter. "Wenn man nicht an die Geldquelle herankommt, gibt es keine Möglichkeit, die Kriegsmaschinerie zu stoppen." Trump sei zwar bereit, allerdings müsse es eine Zusammenarbeit mit der EU geben.
Zuvor hatten sich die USA im Ringen um verschärfte Russland-Sanktionen zu "starken Maßnahmen" bereit erklärt. "Alle Optionen bleiben auf dem Tisch", versicherte US-Finanzminister Scott Bessent am Montagabend im Onlinedienst X nach Beratungen mit dem EU-Sanktionsbeauftragten David O'Sullivan in Washington. Trump hatte sich am Wochenende "nicht glücklich" über die neuen russischen Angriffe auf die Ukraine geäußert und sich grundsätzlich offen für schärfere Strafmaßnahmen gezeigt.
Trump kündigt Telefonat mit Putin an
US-Präsident Donald Trump will nach eigenen Angaben noch in dieser oder Anfang nächster Woche mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin telefonieren.
Warnung vor russischen Drohnen – Polen sichert Luftraum
Polen und seine Verbündeten sichern wegen einer Warnung vor russischen Drohnen den polnischen Luftraum. "Polnische und verbündete Flugzeuge operieren in unserem Luftraum, während die bodengestützten Luftabwehr- und Radaraufklärungssysteme in höchste Alarmbereitschaft versetzt wurden", teilt das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte auf der Plattform X mit.
Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor gewarnt, russische Drohnen seien in den Luftraum des Nato-Mitglieds eingedrungen. Den ukrainischen Angaben zufolge sind die Drohnen in Richtung Westen unterwegs und bedrohen die polnische Stadt Zamosc. Ukrainische Medien berichten zudem, mindestens eine Drohne fliege in Richtung der westpolnischen Stadt Rzeszow. Wie viele Drohnen sich im polnischen Luftraum befinden, ist zunächst unklar.
Dienstag, 9. September
Pistorius kündigt Initiative für Langstreckendrohnen für die Ukraine an
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat eine Initiative zur Lieferung von Langstreckenwaffen an die Ukraine angekündigt. Deutschland werde eine neue Initiative für Angriffe mit hoher Reichweite starten, sagte Pistorius am Dienstag bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in London. Deutschland erarbeite dafür derzeit Verträge über die Lieferung mehrerer tausend Langstreckendrohnen ukrainischer Produktion im Wert von 300 Millionen Euro, erläuterte der Minister, der auf Englisch sprach.
Die Verträge enthielten Optionen für höhere Mengen an Drohnen, führte Pistorius weiter aus. Berlin biete zudem "allen unseren Partnern die Möglichkeit", an der Initiative teilzunehmen. Mit der Initiative solle die Fähigkeit der Ukraine gestärkt werden, "Russlands Kriegsmaschine im Hinterland zu schwächen", sagte der Verteidigungsminister.
Neue Russland-Sanktionen: USA zu "starken Maßnahmen" bereit
Im Ringen um verschärfte Russland-Sanktionen haben sich die USA zu "starken Maßnahmen" bereit erklärt. "Alle Optionen bleiben auf dem Tisch", versicherte US-Finanzminister Scott Bessent am Montagabend im Onlinedienst X nach Beratungen mit dem EU-Sanktionsbeauftragten David O'Sullivan in Washington. US-Präsident Donald Trump hatte sich am Wochenende "nicht glücklich" über die neuen russischen Angriffe auf die Ukraine geäußert und sich grundsätzlich offen für schärfere Strafmaßnahmen gezeigt.
