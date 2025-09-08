Newsblog zum Ukraine-Krieg Russische Drohnen – Polen schlägt Alarm
Russlands Militärausgaben reißen ein Loch in den Finanzhaushalt des Landes. In der Ostukraine sterben 20 Zivilisten bei einem Bombenanschlag. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Mittwoch, 10. September
Warnung vor russischen Drohnen – Polen sichert Luftraum
Polen und seine Verbündeten sichern wegen einer Warnung vor russischen Drohnen den polnischen Luftraum. "Polnische und verbündete Flugzeuge operieren in unserem Luftraum, während die bodengestützten Luftabwehr- und Radaraufklärungssysteme in höchste Alarmbereitschaft versetzt wurden", teilt das Einsatzkommando der polnischen Streitkräfte auf der Plattform X mit.
Die ukrainische Luftwaffe hatte zuvor gewarnt, russische Drohnen seien in den Luftraum des Nato-Mitglieds eingedrungen. Den ukrainischen Angaben zufolge sind die Drohnen in Richtung Westen unterwegs und bedrohen die polnische Stadt Zamosc. Ukrainische Medien berichten zudem, mindestens eine Drohne fliege in Richtung der westpolnischen Stadt Rzeszow. Wie viele Drohnen sich im polnischen Luftraum befinden, ist zunächst unklar.
Dienstag, 9. September
Pistorius kündigt Initiative für Langstreckendrohnen für die Ukraine an
Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) hat eine Initiative zur Lieferung von Langstreckenwaffen an die Ukraine angekündigt. Deutschland werde eine neue Initiative für Angriffe mit hoher Reichweite starten, sagte Pistorius am Dienstag bei einem Treffen der Ukraine-Kontaktgruppe in London. Deutschland erarbeite dafür derzeit Verträge über die Lieferung mehrerer tausend Langstreckendrohnen ukrainischer Produktion im Wert von 300 Millionen Euro, erläuterte der Minister, der auf Englisch sprach.
Die Verträge enthielten Optionen für höhere Mengen an Drohnen, führte Pistorius weiter aus. Berlin biete zudem "allen unseren Partnern die Möglichkeit", an der Initiative teilzunehmen. Mit der Initiative solle die Fähigkeit der Ukraine gestärkt werden, "Russlands Kriegsmaschine im Hinterland zu schwächen", sagte der Verteidigungsminister.
Neue Russland-Sanktionen: USA zu "starken Maßnahmen" bereit
Im Ringen um verschärfte Russland-Sanktionen haben sich die USA zu "starken Maßnahmen" bereit erklärt. "Alle Optionen bleiben auf dem Tisch", versicherte US-Finanzminister Scott Bessent am Montagabend im Onlinedienst X nach Beratungen mit dem EU-Sanktionsbeauftragten David O'Sullivan in Washington. US-Präsident Donald Trump hatte sich am Wochenende "nicht glücklich" über die neuen russischen Angriffe auf die Ukraine geäußert und sich grundsätzlich offen für schärfere Strafmaßnahmen gezeigt.
"Wir sind bereit, starke Maßnahmen gegen Russland zu ergreifen, aber unsere europäischen Partner müssen sich uns dabei vollständig anschließen, damit wir erfolgreich sind", schrieb Bessent, ohne sich inhaltlich zu möglichen Sanktionen zu äußern. "Business as usual hat nicht funktioniert", fügte er hinzu.
Entscheidung über Auslieferung von Ukrainer vertagt
Drei Jahre nach den Anschlägen auf die Nord-Stream-Gaspipelines in der Ostsee ist die Entscheidung über die Auslieferung eines Tatverdächtigen aus Italien an Deutschland vertagt worden. Ein Berufungsgericht in Bologna kam nach stundenlangen Beratungen noch zu keinem Ergebnis, wie der Verteidiger des Ukrainers der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Damit bleibt der 49-Jährige zunächst weiter in Italien in Untersuchungshaft.
Rechtsanwalt Nicola Canestrini zufolge wird das Gericht die Entscheidung in den nächsten Tagen schriftlich bekanntgeben. Einen genauen Termin dafür gibt es nicht. Der Ukrainer war Ende August an der italienischen Adriaküste festgenommen worden, wo er zusammen mit seiner Familie Urlaub machte.
Auch Litauen verstärkt Grenzschutz zu Belarus und Russland
Auch Litauen reagiert auf das russische Militärmanöver "Sapad". Man werde die Schutzmaßnahme zu Belarus und Russland verstärken, teilt der Grenzschutz des baltischen Landes mit.
Polen schließt Grenze zu Belarus
Polen schließt ab Donnerstag seine Grenze zum östlichen Nachbarn Belarus. Das erklärte Ministerpräsident Donald Tusk am Dienstag. Die Schließung soll ab Mitternacht erfolgen. Wann die Grenze wieder geöffnet werden soll, ist derzeit nicht bekannt.
Die polnische Regierung begründet die Maßnahme mit dem anstehenden russisch-belarussischen Militärmanöver "Sapad 2025". Die Übung beginne am Freitag "sehr nah an der polnischen Grenze" und sei aus militärischer Perspektive "sehr aggressiv", so Tusk. Lesen Sie hier mehr dazu.
Finanzminister: Russland muss sich mehr Geld leihen als geplant
Russland muss zur Deckung seines steigenden Haushaltsdefizits in diesem Jahr mehr Schulden aufnehmen als geplant. Finanzminister Anton Siluanow kündigte am Dienstag an, eine Erhöhung der Schulden sei möglich. "Ich möchte gleich sagen, dass dies in einem vernünftigen Rahmen geschehen wird", sagte Siluanow dem Radiosender RBK.
"Es wird keine großen Unwuchten für den Haushalt geben." Sein Ressort hatte jüngst die Defizitprognose für dieses Jahr von ursprünglich 0,5 Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) auf 1,7 Prozent angehoben. Wegen der hohen Militärausgaben für den Krieg in der Ukraine dürfte das Defizit diese Zahl jedoch noch übersteigen.
Hohe Zinsen, ein starker Rubel und ein mauer Kapitalmarkt schränken die Möglichkeiten der Regierung jedoch ein. Russland plante für das laufende Jahr ursprünglich eine Kreditaufnahme von 4,8 Billionen Rubel (49 Milliarden Euro). Mit 4,2 Billionen Rubel wurde das Jahresziel aber bereits fast erreicht.
