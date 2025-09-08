Newsblog zum Ukraine-Krieg Offenbar mindestens 130.000 Russen in der Ukraine gestorben
Der US-Präsident zeigt sich enttäuscht über den russischen Präsidenten. Kurz nach seiner Freilassung wird Mikola Statkewitsch in Belarus vermisst. Alle Entwicklungen im Newsblog.
Samstag, 13. September
Offenbar mindestens 130.000 Russen in der Ukraine gestorben
Beim Krieg in der Ukraine sind nach Recherchen mindestens 130.000 russische Soldaten gestorben. Untersuchungen des unabhängigen russischen Medienunternehmens Mediazona haben 130.150 gestorbene russische Militärangehörige vom 24. Februar 2022 bis zum 11. September 2025 identifiziert.
Vermutlich liegen die Opferzahlen aber noch deutlich höher, da die Recherche nur auf öffentliche Quellen wie Todesanzeigen, Social-Media-Posts von Verwandten, Presseberichte oder offizielle Mitteilungen zurückgriff. Nicht enthalten sind Verluste in den bereits zuvor besetzten Gebieten Donezk und Luhansk.
Offizielle Angaben über Verluste gibt es selten. Nach Aussagen der ukrainischen Armee hat Russland seit Kriegsbeginn insgesamt 1.092.780 Soldaten verloren – dazu zählen aber sowohl Tote als auch Verletzte.
Russland meldet Einnahme von Dorf in Südostukraine
Russische Truppen haben nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau die Ortschaft Nowomykolajiwka in der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk eingenommen. Zudem sei die ukrainische Infrastruktur für Langstreckendrohnen angegriffen worden, meldeten russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Ministerium. Auch seien innerhalb des vergangenen Tages 340 ukrainische Drohnen abgeschossen worden. Die Angaben konnten von unabhängiger Seite zunächst nicht überprüft werden.
Russische Truppen schleichen durch Tunnel nach Kupjansk
Die Kämpfe um die Frontstadt Kupjansk im Osten der ukrainischen Region Charkiw nehmen nach Angaben von Militärbeobachtern an Schärfe zu. Russischen Soldaten sei es gelungen, in kleinen Gruppen durch eine unterirdische Röhre in die Stadt einzudringen, berichten die Experten des militärnahen Blogs "Deepstate". Es ist nicht das erste Mal, dass Moskau diese Taktik für seine Vorstöße einsetzt.
Kupjansk ist ein strategisch wichtiger Verkehrsknotenpunkt, der am Fluss Oskil liegt. Der Fluss selbst dient als Barriere gegen das Vordringen russischer Truppen. Allerdings ist es dem russischen Militär an einigen Stellen bereits gelungen, ihn zu überwinden. Mithilfe der Röhre, die einen Eingang am Ostufer des Flusses besitzt, verstärkt das Militär nun seinen Brückenkopf am Westufer. Lesen Sie hier mehr dazu.
Prinz Harry besucht Ukraine
Der britische Prinz Harry hat am Freitag die Ukraine besucht. Dies teilt sein Büro mit. Prinz Harry sei mit einem Team seiner Invictus-Games-Stiftung nach Kiew gereist, um Pläne für die Rehabilitation verwundeter Soldaten vorzustellen. Harry sei von Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko und der Leiterin des Rehabilitationszentrums Superhumans, Olga Rudnewa, eingeladen worden. Er habe sich privat mit Veteranenministerin Natalja Kalmykowa sowie der Regierungschefin getroffen und auf dem Maidan-Platz einen Kranz niedergelegt.
Ukraine: Kooperation mit Gepard-Firma gewünscht
Kiew hat Interesse am deutschen Luftabwehrpanzer Gepard. Der bei der Bundeswehr ausrangierte Panzer wird bereits in der Ukraine eingesetzt. Verteidigungsminister Denys Schmyhal sprach jetzt von der Möglichkeit einer Kooperation. Lesen Sie hier mehr zu Frage, ob der Gepard auch in der Ukraine gebaut werden könnte.
Freitag, 12. September
USA werfen Russland Rechtsbruch vor
Die USA und westliche Verbündete werfen Russland nach dem Einflug russischer Drohnen nach Polen einen Bruch des Völkerrechts und der UN-Charta vor. In der gemeinsamen Erklärung, die von einem polnischen Regierungsvertreter vor einer Sitzung des Sicherheitsrates verlesen wird, wird die Regierung in Moskau zudem aufgefordert, ihren Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beenden und weitere Provokationen zu unterlassen. US-Präsident Donald Trump hatte am Donnerstag erklärt, möglicherweise sei der Drohnenvorstoß ein Versehen gewesen.
Trump sagt, seine Geduld mit Putin sei am Ende
US-Präsident Donald Trump hat erklärt, seine Geduld mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin sei am Ende. In einem Interview mit Fox News erklärte Trump: "Meine Geduld läuft aus – und das aber schnell". Er habe lange Zeit ein gutes Verhältnis zu Putin gehabt, doch nun sei er frustriert, dass dieser den Krieg nicht beenden würde.
Der US-Präsident erklärte zudem: "Wir müssen sehr hart durchgreifen." Er gab zwar an, dass Sanktionen gegen Banken und Ölfirmen ebenso wie Zölle eine Option wären, doch er kündigte keine neuen Maßnahmen an. "Ich habe bereits viel getan", so Trump mit Blick auf die Zölle gegen Indien. Wegen Indiens Importe russischen Öls hat Trump 50-Prozent-Zölle gegen den vormals engen Handelspartner verhängt. Das habe zu einer Kluft mit Indien geführt, räumte Trump ein. Lesen Sie hier mehr zu Trump und seinem Frust mit Putin.
Selenskyj: China "keine Bestrebungen" Krieg zu beenden
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat China mangelndes Interesse an einem Frieden in der Ukraine vorgeworfen. "Sicherlich hat China die Möglichkeit, die Russen dazu zu bringen, mit dem Töten aufzuhören. Jedoch hat die Welt keine Bestrebungen Chinas gesehen, das bezüglich Russlands umzusetzen", sagte der Staatschef bei einem Auftritt in Kiew. Zwar habe Peking zu einem Ende des Krieges aufgerufen und vor einer Ausweitung gewarnt, nur habe der russische Präsident Wladimir Putin nichts getan.
"Und das hält China nicht davon ab, Putin gastfreundlich zu empfangen und mit ihm über das Wichtigste zu sprechen: Langlebigkeit", warf er Peking im Hinblick auf den kürzlichen viertägigen Staatsbesuch Putins in China vor. Dabei war zufällig ein Gespräch zwischen Putin und Staatschef Xi Jinping über das Altern mitgeschnitten worden.
Sowohl Russland als auch China sind bei der Drohnenproduktion auf die Lieferung chinesischer Einzelteile angewiesen. China ist inzwischen einer der Hauptabnehmer von russischem Erdöl- und Erdgas.
- Eigene Recherche
- Mit Material der Nachrichtenagenturen dpa, AFP und Reuters