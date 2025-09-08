Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Bei einem massiven russischen Luftangriff wird auch ein wichtiges Regierungsgebäude getroffen. Wladimir Putin startet damit eine neue Eskalationsstufe in seinem Krieg und ruft Donald Trump auf den Plan.

Schon wieder war die Kiewer Feuerwehr am Wochenende im Großeinsatz. Viele Häuser brannten in der Nacht zum Sonntag, auch im Gebäude des ukrainischen Kabinetts – dem wichtigsten Regierungsgebäude, dem Sitz der Ministerpräsidentin Julia Swyrydenko – wüteten die Flammen. Offenbar wurde es von einer russischen Rakete getroffen. Die Rauchsäule war am Sonntag bei Tagesanbruch noch zu erkennen. Als die Menschen Schutzräume und Keller in der ukrainischen Hauptstadt verlassen konnten, sahen manche ausgebrannte Autos auf den Straßen und Gebäude, von denen Teile weggesprengt worden waren.

Es war der größte russische Luftangriff auf die Ukraine seit Kriegsbeginn.

Die russische Luftwaffe feuerte in dieser Nacht nach ukrainischen Angaben mindestens 810 Drohnen und 13 Raketen ab. In Kiew wurden mehrere Hochhäuser beschädigt, drei Menschen wurden getötet, sechs weitere Todesopfer gab es nach Behördenangaben in anderen Landesteilen.

Für die Ukraine sind russische Drohnen- und Luftangriffe eigentlich Alltag. Dass Moskau aber ein Regierungsgebäude angreift, ist eine neue Dimension. Bislang hatte der Kreml darauf verzichtet. Weder das Hauptquartier des ukrainischen Geheimdienstes SBU noch der Präsidentenpalast von Wolodymyr Selenskyj wurden bislang bombardiert.

Nun leitet Russland in seinem Krieg gegen das Nachbarland die nächste Eskalationsstufe ein. Doch warum schickt Kremlchef Wladimir Putin gerade jetzt einen Feuersturm?

Darüber gibt es aktuell viele Spekulationen. Einige Beobachter sprechen von einem Versehen. Andere Experten sehen ein russisches Ablenkungsmanöver, als Racheakt für die laufenden ukrainischen Drohnen- und Raketenangriffe auf die Ölindustrie in Russland. Mit Sicherheit lässt sich nur sagen: Putin hat erneut demonstriert, dass er keinen Frieden möchte. Für viele Menschen in der Ukraine steht der Angriff auf das Regierungsgebäude symbolhaft für Russlands Krieg gegen die ukrainische Souveränität. Letztlich könnte der massive russische Luftangriff der Ukraine aber sogar helfen.

Operative Pause der russischen Armee