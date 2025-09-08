t-online - Nachrichten für Deutschland
Ukraine-Krieg: Wadephul sichert Kiew deutsche Sicherheitsgarantien zu

"Es liegt an uns"
Wadephul bekennt sich zu Ukraine-Sicherheitsgarantien

Von dpa
Aktualisiert am 08.09.2025 - 11:31 UhrLesedauer: 2 Min.
Johann Wadephul, CDU, bei einem Besuch in Estland (Archivbild): Der Außenminister wirbt für einen deutschen Sitz im UN-Sicherheitsrat.Vergrößern des Bildes
Johann Wadephul, CDU, bei einem Besuch in Estland (Archivbild): Der Außenminister wirbt für einen deutschen Sitz im UN-Sicherheitsrat. (Quelle: IMAGO/Rasmus Rebase/imago-images-bilder)
Der Außenminister betont Deutschlands Rolle bei einem Waffenstillstand in der Ukraine. CSU-Chef Söder bleibt skeptisch.

Außenminister Johann Wadephul versucht, Zweifel an der Beteiligung Deutschlands an Sicherheitsgarantien für die Ukraine im Falle eines Waffenstillstands oder einer Friedenslösung auszuräumen.

"Natürlich wird Deutschland seinen Teil zu Sicherheitsgarantien für die Ukraine beitragen", sagte der CDU-Politiker laut Redemanuskript bei der Eröffnung der jährlichen Konferenz der deutschen Botschafterinnen und Botschafter im Auswärtigen Amt in Berlin. Wie die Garantien konkret aussehen könnten, sagte er nicht.

Söder: "Es ist für mich kaum vorstellbar, dass Nato-Truppen dort stationiert sind"

CSU-Chef Markus Söder hatte sich gegen Überlegungen gestellt, die Bundeswehr im Rahmen von Sicherheitsgarantien für die Ukraine in dem Land einzusetzen. Damit geht er anders vor als Kanzler Friedrich Merz (CDU), der in dieser Frage aktuell noch nichts ausschließen will. "Es ist für mich kaum vorstellbar, dass Nato-Truppen dort stationiert sind. Das würde Russland keinesfalls akzeptieren. Denn es wäre die Vorstufe des Beitritts der Ukraine in die Nato", sagte Söder der "Rheinischen Post".

Wadephul betonte indes laut Manuskript: "Russland wird sein aggressives Verhalten fortsetzen und noch stärker gegen uns richten – wenn wir es nicht davon abhalten." Drei Wochen nach dem Alaska-Gipfel müsse man feststellen, dass Russland jede Ausflucht nutze, um seinen Krieg weiterzuführen und einem Dreiergipfel aus dem Weg zu gehen. "Es liegt an uns. Wir müssen viel stärker selbst die Verantwortung für unsere Sicherheit übernehmen."

Deutschland will Mitglied im Sicherheitsrat werden

Der Außenminister warb bei den Botschafterinnen und Botschaftern um Unterstützung bei der deutschen Kandidatur für einen nichtständigen Sitz im mächtigen Sicherheitsrat der Vereinten Nationen (UN). Deutschland kandidiert für einen nichtständigen Sitz im UN-Sicherheitsrat für den Zeitraum 2027 bis 2028. Zwar sei der Sicherheitsrat blockiert, dort werde gestritten, nicht entschieden.

Das Völkerrecht sei schwer angeschlagen, der Multilateralismus am Taumeln. Gerade vor diesem Hintergrund sagte Wadephul: "Deutschland gehört als einer der zentralen europäischen Gewichte an diesen Tisch."

Zudem eröffne die Mitgliedschaft im Sicherheitsrat gerade in einem immer raueren geopolitischen Klima Zugänge zu Entscheidungen, Formaten und Informationen. "Zugänge, die auch Jahre nach unserer Mitgliedschaft geöffnet bleiben", fügte er hinzu.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagentur dpa
