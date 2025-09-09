Neue Details So will die Bundeswehr den Taurus modernisieren
Über den Taurus-Marschflugkörper hält sich die Bundesregierung bedeckt. Jetzt sind Details bekannt geworden, was die Luftwaffe künftig können soll.
Er ist eines der Schlüsselelemente der Luftwaffe und der Nato: der Marschflugkörper Taurus. Taurus, das steht für Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity System. Die weitreichendste Präzisionswaffe der Bundeswehr ist auch mit Blick auf Lieferungen in die Ukraine von besonderem Interesse.
Bereits Ende 2024 hatte die Bundeswehr angekündigt, den Taurus-Marschflugkörper umfassend modernisieren zu wollen. Jetzt wurden Details öffentlich, wie genau die Modernisierung aussehen könnte.
Wie das Verteidigungsmagazin "Hartpunkt" berichtet, hat das Verteidigungsministerium ein entsprechendes Dokument an das Parlament übermittelt. Es umfasse eine Liste von Vorhaben, die der Haushalts- und Verteidigungsausschuss in der zweiten Jahreshälfte billigen soll.
Punkt 75 dieses Dokuments trage den Titel "MAW Taurus Neo inkl. Aufbau einer Fertigungslinie". In Kombination mit Verbesserungsvorschlägen, die der Hersteller bereits vor Jahren publik gemacht hatte, schließen Experten damit jetzt auf mögliche Neuerungen.
Wirkung und Aussehen
Die Tatsache, dass der Flugkörper Taurus Neo und nicht etwa Taurus 2 heißen soll, interpretieren gut informierte Kreise laut "Hartpunkt" so, dass sich das neue Modell äußerlich wenig vom bisherigen Taurus unterscheiden werde. Der Vorteil: So bleibt der Flugkörper mit bisherigen Trägersystemen kompatibel und auf langwierige Flugtests kann verzichtet werden. Das macht den Taurus Neo deutlich schneller verfügbar, als wenn er komplett neu entwickelt werden würde.
Zudem habe der Hersteller des Taurus bereits in der Vergangenheit eingebracht, dass Selbstschutzsysteme für eine höhere Überlebens- und entsprechend höhere Durchsetzungsfähigkeit beim Taurus sorgen könnten. Das Magazin legt jetzt nahe, dass diese Neuerung beim Taurus Neo Beachtung finden könnte. Im Detail bestand der Vorschlag darin, im Bauraum Düppel- oder Flarewerfer einzurüsten – oder auch Täuschkörper, die im elektromagnetischen Spektrum wirken.
Deutlicher Sprung bei Sensorik und Elektronik
Als gesichert gelte in Fachkreisen, dass die Elektronik des Taurus leistungsfähiger werden soll. Hier habe es immerhin den größten Entwicklungssprung gegeben. "Hartpunkt" verweist erneut auf einen Vorschlag, den der Hersteller bereits in den 2010er Jahren eingebracht habe. Demnach solle der Infrarotsuchkopf modernisiert werden, was wiederum die Navigationssysteme verbessern und auch die Rechenschritte innerhalb des Flugkörpers beschleunigen würde. Auch die Planung von Missionen würde so erleichtert werden.
Dass der Aufbau des Gefechtskopfes modernisiert wird, nehmen Experten laut dem Bericht nicht an. Der aktuelle Gefechtskopf gelte weiterhin als der leistungsfähigste seiner Art.
Uneinigkeit über den Antrieb
Bei möglichen Modernisierungen des Antriebssystems gehen die Meinungen offenbar auseinander. Zwar gelte das aktuell verbaute Triebwerk als besonders leistungsfähig, allerdings sitzt der Hersteller des Systems – Williams International – in den USA. So unterliegt auch er der Zollpolitik des US-Präsidenten Donald Trump, was die Planungssicherheit gefährdet.
Letztlich heißt es unter Berufung auf Fachkreise, dass das Triebwerk auch für Taurus Neo weitergenutzt wird – schlicht wegen fehlender Alternativen. "Eine Neuentwicklung eines europäischen Triebwerks mit vergleichbaren oder verbesserten Leistungsdaten würde Fachleuten zufolge mehrere Jahre dauern und mit Entwicklungsrisiken verbunden sein", analysiert "Hartpunkt".
Möglich sei dennoch, dass der Taurus Neo eine höhere Maximalflugreichweite hat. Dem Bericht zufolge könne diese dann bei rund 1.000 km liegen. Bisher liegt die offizielle Reichweite bei 500 km.
Die Flugbahn des Taurus ist nicht linear. Vielmehr ist die Luftwaffe in der Lage, zu manövrieren, um Hindernissen auszuweichen und Lücken der feindlichen Luftabwehr zu nutzen. So muss der Marschflugkörper unter Umständen 500 km zurücklegen, um ein deutlich näher gelegenes Ziel zu erreichen. Abgeschossen wird der Taurus luftgestützt von Kampfflugzeugen.
Nachdem der Tornado ausgemustert wurde, soll nun wohl der Eurofighter als Trägerflugzeug für den Taurus herhalten. Das Magazin beruft sich auf Kenner des Projekts und berichtet, entsprechende Integrationsarbeiten fänden derzeit statt.
Ankündigung erfolgte bereits Ende 2024
Ende 2024 hieß es seitens der Rüstungsunternehmen lediglich, das Taurus-System werde technologische Upgrades erhalten, um den steigenden Anforderungen an moderne Waffensysteme gerecht zu werden. Die Bundeswehr und die Taurus Systems GmbH hatten dazu 2024 einen Vertrag über die Wartung und Modernisierung der Marschflugkörper unterzeichnet.
Bei der Taurus Systems GmbH handelt es sich um ein Joint Venture der Rüstungsunternehmen MBDA Deutschland und SAAB. So sollte sichergestellt werden, dass der Taurus bis mindestens 2045 einsatzfähig ist.
Die Bundesregierung hüllt sich indes in Schweigen. Über eine mögliche Lieferung der von der Ukraine bis nach Moskau reichenden Taurus-Marschflugkörper wird – wie auch über andere deutsche Waffensysteme für die Ukraine – nicht mehr öffentlich gesprochen. Begründung: Man wolle Russland darüber im Ungewissen lassen.
