Neue Details So will die Bundeswehr den Taurus modernisieren

Von Nilofar Breuer 09.09.2025 - 10:16 Uhr Lesedauer: 3 Min.

Ein Pilot übt das Abfeuern eines Taurus-Marschflugkörpers: Die Waffe wird derzeit generalüberholt (Archivbild). (Quelle: Andrea Bienert/Bundeswehr/dpa/dpa-bilder)

Über den Taurus-Marschflugkörper hält sich die Bundesregierung bedeckt. Jetzt sind Details bekannt geworden, was die Luftwaffe künftig können soll.

Er ist eines der Schlüsselelemente der Luftwaffe und der Nato: der Marschflugkörper Taurus. Taurus, das steht für Target Adaptive Unitary and Dispenser Robotic Ubiquity System. Die weitreichendste Präzisionswaffe der Bundeswehr ist auch mit Blick auf Lieferungen in die Ukraine von besonderem Interesse.

Bereits Ende 2024 hatte die Bundeswehr angekündigt, den Taurus-Marschflugkörper umfassend modernisieren zu wollen. Jetzt wurden Details öffentlich, wie genau die Modernisierung aussehen könnte.

Wie das Verteidigungsmagazin "Hartpunkt" berichtet, hat das Verteidigungsministerium ein entsprechendes Dokument an das Parlament übermittelt. Es umfasse eine Liste von Vorhaben, die der Haushalts- und Verteidigungsausschuss in der zweiten Jahreshälfte billigen soll.

Punkt 75 dieses Dokuments trage den Titel "MAW Taurus Neo inkl. Aufbau einer Fertigungslinie". In Kombination mit Verbesserungsvorschlägen, die der Hersteller bereits vor Jahren publik gemacht hatte, schließen Experten damit jetzt auf mögliche Neuerungen.

Wirkung und Aussehen

Die Tatsache, dass der Flugkörper Taurus Neo und nicht etwa Taurus 2 heißen soll, interpretieren gut informierte Kreise laut "Hartpunkt" so, dass sich das neue Modell äußerlich wenig vom bisherigen Taurus unterscheiden werde. Der Vorteil: So bleibt der Flugkörper mit bisherigen Trägersystemen kompatibel und auf langwierige Flugtests kann verzichtet werden. Das macht den Taurus Neo deutlich schneller verfügbar, als wenn er komplett neu entwickelt werden würde.

Zudem habe der Hersteller des Taurus bereits in der Vergangenheit eingebracht, dass Selbstschutzsysteme für eine höhere Überlebens- und entsprechend höhere Durchsetzungsfähigkeit beim Taurus sorgen könnten. Das Magazin legt jetzt nahe, dass diese Neuerung beim Taurus Neo Beachtung finden könnte. Im Detail bestand der Vorschlag darin, im Bauraum Düppel- oder Flarewerfer einzurüsten – oder auch Täuschkörper, die im elektromagnetischen Spektrum wirken.

Deutlicher Sprung bei Sensorik und Elektronik

Als gesichert gelte in Fachkreisen, dass die Elektronik des Taurus leistungsfähiger werden soll. Hier habe es immerhin den größten Entwicklungssprung gegeben. "Hartpunkt" verweist erneut auf einen Vorschlag, den der Hersteller bereits in den 2010er Jahren eingebracht habe. Demnach solle der Infrarotsuchkopf modernisiert werden, was wiederum die Navigationssysteme verbessern und auch die Rechenschritte innerhalb des Flugkörpers beschleunigen würde. Auch die Planung von Missionen würde so erleichtert werden.

Dass der Aufbau des Gefechtskopfes modernisiert wird, nehmen Experten laut dem Bericht nicht an. Der aktuelle Gefechtskopf gelte weiterhin als der leistungsfähigste seiner Art.

Uneinigkeit über den Antrieb