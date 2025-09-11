Soldaten teilen Video Wassermangel verrät russische Truppenverlegung

Von t-online , wan Aktualisiert am 12.09.2025 - 00:12 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Russische Soldaten stehen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Donezk. (Quelle: Screenshot/X.com)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Russische Soldaten bedanken sich per Video für Spenden. Doch sie verraten damit auch ihren Aufenthaltsort.

Ein Video, das in sozialen Netzwerken geteilt wurde, gibt Aufschluss über russische Truppenbewegungen in Donezk. Marinesoldaten der russischen 61. Brigade bedanken sich darin für Wasserspenden, die sie erhalten haben. Sie waren bisher in Cherson stationiert. Das Video, das vor einem ukrainischen Supermarkt aufgenommen wurde, konnte aber vom Open-Source-Kanal Unit Observer lokalisiert werden. Es handelt sich demnach um einen Supermarkt in der Stadt Donezk.

Loading...

Die drei Soldaten, die in dem Video zu sehen sind, bedanken sich für Wasser, das in großen Tanks auf einen Lkw geladen wird. Einem nur notdürftig übermalten Zeichen auf dem Lastwagen zufolge sind sie Teil der 61. Marineinfanteriebrigade. Unklar ist der Zeitpunkt der Aufnahme. Da die Brigade aber bislang in der Südukraine kämpfte, liegt der Schluss nahe, dass sie gerede erst verlegt wurden. Ziel dürfte die Verstärkung der Truppen sein, die die umkämpfte Stadt Pokrowsk angreifen.

Auch von der 336. Marineinfanteriebrigade gibt es Aufnahmen, die eine Verlegung nahelegen. Ein Foto, das im russischen Netzwerk VK geteilt wurde, zeigt Soldaten der Einheit mit einer Flagge. Das Bild wurde von einem Nutzer geteilt, der um Hilfe für die Brigade bat. Er schrieb, dass ein Freund Teil der Einheit sei und diese gerade nach Pokrowsk verlegt worden sei. Die Soldaten benötigten Generatoren, Kettensägen, Drohnendetektoren, Taschen, um Drohnen zu transportieren ,Soldatenhelme sowie Tarnnetze.

Das ukrainische Militär hatte bereits vergangene Woche über Verlegungen von russischen Marinesoldaten berichtet. Das amerikanische Institut für Kriegsstudien schrieb in seiner Lageeinschätzung vom Mittwoch, dass das russische Militärkommando Teile mehrerer Marineinfanterieeinheiten aus dem Gebiet Kursk in das Gebiet Dobropillya und andere nicht näher bezeichnete Gebiete des Gebiets Donezk verlegt hat. Es handelt sich nach Ansicht des ISW wohl um einen Teil der umfassenderen Umgruppierungsbemühungen zur Intensivierung der Offensive nordöstlich von Pokrowsk.