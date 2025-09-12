Sorge in Europa Putins Angriff – das ist die Schwachstelle der Nato

Von dpa Aktualisiert am 12.09.2025 - 07:08 Uhr Lesedauer: 4 Min.

Polens Premier Donald Tusk vor einem F-16 Kampfjet der polnischen Luftwaffe. (Quelle: Tomasz Stanczak/Reuters)

Russische Drohnen fliegen bis nach Polen – und die Nato sucht nach schnellen Lösungen. Warum die Verteidigungslücke an der Ostflanke so schwer zu schließen ist.

Das Eindringen russischer Militärdrohnen in den polnischen Nato-Luftraum alarmiert das Bündnis und legt eine Schwäche offen. Auch wenn Kampfflugzeuge einen Teil der unbemannten Fluggeräte abschießen konnten, hat sich die Außengrenze als leicht überwindbar erwiesen. Deutschland und anderen europäischen Nato-Partnern ist die Verteidigungslücke bewusst, die erst langsam geschlossen werden kann. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu dem Thema:

Wie steht es um die Fähigkeit zur Drohnenabwehr?

Bei dem Drohnenvorfall in der Nacht auf Mittwoch ließ der Generalstab der polnischen Armee die Flugobjekte von polnischen und in Polen stationierten niederländischen Kampfjets abschießen. Das ist aufwendig, dient aber der Sicherheit der Bevölkerung. "Denn es kommt nicht auf den Wert dieser Rakete an, sondern auf den Wert dessen, was diese Drohne zerstören kann. Wir werden eine 100-mal teurere Rakete einsetzen, wenn wir damit auch nur das Leben eines einzigen Polen retten können", sagte Generalstabschef Wieslaw Kukula.

In Deutschland hat der Inspekteur des Heeres, Generalleutnant Alfons Mais, die fehlenden Fähigkeiten zur Abwehr von Drohnen als größte Schwäche bezeichnet. Er sprach für die Bundeswehr, in anderen Nato-Streitkräften ist die Lage aber kaum anders. Nun soll wieder eine Heeresflugabwehr aufgebaut werden. Die Bundeswehr wartet dafür auf Waffensysteme wie den Skyranger, ein mobiles Flugabwehrsystem auf Fahrzeugen.

Die Ukraine bekommt diese Waffe noch vor der Bundeswehr. Das Heer setzt auch auf die sogenannte Fliegerabwehr aller Truppen. Dabei werden auch Waffen genutzt, die nicht zuvorderst für den Einsatz gegen Ziele in der Luft gedacht sind. Mais nannte als Beispiel die 30-Millimeter-Kanone des Schützenpanzers Puma und Änderungen am Feuerleitrechner des Systems.

Was kann schnell getan werden?

Nato-Militärs berieten am Mittwoch, wie und mit welchen Systemen die Luftverteidigung an der Ostflanke verstärkt werden könnte. Der Einsatz von Kampfflugzeugen wie des Tarnkappenjets F-35 und Lenkflugkörpern ist teuer, viel teurer als die Herstellung der russischen Drohnen.

Dass es sich beim Einflug um ein Versehen handelt, erscheint nach Prüfungen aus Militärkreisen unwahrscheinlich. Der Großteil der Drohnen oder möglicherweise sogar alle seien mit Sprengstoff bestückt gewesen. Auffällig ist allerdings, dass mehrere Drohnen ohne Detonation am Boden einschlugen. Mindestens eine Drohne sei aber in Richtung des Verteilzentrums für die Ukraine-Militärhilfe am Flughafen Rzeszow gesteuert, wurde der dpa aus Nato-Kreisen erklärt. Auch der "Spiegel" berichtete darüber.

Was fordert Polen von den Nato-Partnern?