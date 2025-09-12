"Technologisches Wettrennen" Russland rüstet offenbar Shahed-Drohnen auf

Von t-online 12.09.2025

Shahed-Drohne (Archivbild): Diese werden nun offenbar aufgerüstet. (Quelle: IMAGO/Anonymous/imago)

Russland und die Ukraine liefern sich ein Wettrennen bei der Optimierung ihrer Luftwaffen. Jetzt haben russische Drohnen wohl eine entscheidende neue Funktion.

Russland rüstet seine Shahed-Drohnen offenbar zu First-Person-View-Drohnen (FPV) um. So stattet das Militär die Drohnen mit Modems und Kameras aus, um diese präziser steuern zu können, berichtet "Defense Express".

Zunächst sei diese Technologie auf einfachen schaumgefüllten Gerbera-Drohnen getestet worden, seit Juli auch auf den Shahed-Drohnen. Seit diesem Monat ist die Technologie demnach zur Serienlösung für die iranischen Shahed-Drohnen sowie das baugleiche russische Äquivalent Geran-2 geworden.

Das haben Untersuchungen von abgestürzten Drohnen gezeigt, heißt es in dem Bericht. Gewöhnlich sei das schwierig, zu verifizieren, da die Drohnen beim Aufprall in der Regel verbrennen oder zerbersten.

Bei den angebrachten Kameras handelt es sich um einfache Modelle, die üblicherweise in Sicherheitsüberwachungssystemen verwendet werden. Sie werden offenbar an der Nase der Drohnen angebracht und ermöglichen ausschließlich eine nach vorn gerichtete Sicht.

Oberbefehlshaber warnt vor russischen Drohnen

Die Modems zur Datenübertragung stammen demnach aus China, konkret soll es sich um das Modell Xingkai Tech Mesh Network XK-F358 handeln. Nicht eindeutig ist allerdings, wie die Daten übertragen werden. Mögliche Optionen sind im ganzen Land verteilte Bodenrepeater oder eine Kette aus Drohnen, die gegenseitig ihre Signale weitergeben.