Deutsche weichen Stau über Almweg aus

Militärmanöver hat begonnen Was plant Putin wirklich mit "Sapad 2025"?

Von dpa , reuters Aktualisiert am 12.09.2025 - 09:25 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Am "Sapad"-Manöver 2021 waren 200.000 Soldaten aus Russland und Belarus beteiligt (Archivbild). (Quelle: Vadim Savitskiy/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Der Startschuss ist gefallen: Russland und Belarus haben mit der großangelegten Militärübung "Sapad 2025" begonnen. Die Sorge in Polen wächst.

Russland und Belarus haben die gemeinsame großangelegte Militärübung "Sapad 2025" ("Westen 2025") gestartet. "Die gemeinsamen strategischen Manöver der russischen und belarussischen Streitkräfte (…) haben begonnen", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitagmorgen mit. Das Manöver finde in beiden Ländern sowie in der Ost- und Barentssee statt, hieß es aus Moskau.

Loading...

Die große Militärübung Sapad findet alle vier Jahre statt. Russland hatte die vorhergehende Übung "Sapad 2021" genutzt, um Waffen und schweres Gerät für den im Februar 2022 erfolgten Angriff auf die Ukraine zu verlegen.

Nachbar Polen ist besorgt

In der gespannten Lage wegen des andauernden Krieges ist der Anrainer Polen besorgt und hat für die Zeit des Manövers seine Grenze zu Belarus geschlossen. Auch der grenznahe Luftraum Polens und Lettlands ist gesperrt. Wegen des Eindringens russischer Drohnen nach Polen am Mittwoch hat sich der Konflikt zwischen Russland und der Nato weiter zugespitzt.

Video | So sieht der "Ostschild" aus Player wird geladen Quelle: t-online

Das belarussische Militär hatte schon im Mai mitgeteilt, dass einige geplante Übungsteile gestrichen und andere tiefer ins Landesinnere verlegt werden sollen. Der belarussische Verteidigungsminister Viktor Chrenin bestätigte kürzlich, dass für den Einsatz von Atomwaffen und der neuen nuklearfähigen Mittelstreckenrakete Oreschnik aus Russland trainiert werde.

Teilen Sie Ihre Meinung mit