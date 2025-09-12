t-online - Nachrichten für Deutschland
"Sapad"-Übung: Russland und Belarus beginnen Militärmanöver

Militärmanöver hat begonnen
Was plant Putin wirklich mit "Sapad 2025"?

Von dpa, reuters
Aktualisiert am 12.09.2025 - 09:25 UhrLesedauer: 2 Min.
Am Sapad-Manöver 2021 waren 200.000 Soldaten aus Russland und Belarus beteiligt. (Archivbild)Vergrößern des Bildes
Am "Sapad"-Manöver 2021 waren 200.000 Soldaten aus Russland und Belarus beteiligt (Archivbild). (Quelle: Vadim Savitskiy/Russian Defense Ministry Press Service/AP/dpa)
Der Startschuss ist gefallen: Russland und Belarus haben mit der großangelegten Militärübung "Sapad 2025" begonnen. Die Sorge in Polen wächst.

Russland und Belarus haben die gemeinsame großangelegte Militärübung "Sapad 2025" ("Westen 2025") gestartet. "Die gemeinsamen strategischen Manöver der russischen und belarussischen Streitkräfte (…) haben begonnen", teilte das Verteidigungsministerium in Moskau am Freitagmorgen mit. Das Manöver finde in beiden Ländern sowie in der Ost- und Barentssee statt, hieß es aus Moskau.

Die seit Längerem geplante Übung findet zu einem äußerst angespannten Zeitpunkt statt, zwei Tage nach dem Abschuss mutmaßlicher russischer Drohnen über Polen. Nach Angaben des russischen Präsidialamtssprechers Dmitri Peskow richtet sich das Manöver, das auch in der Nähe der polnischen Grenze stattfindet, nicht gegen ein anderes Land.

Die große Militärübung Sapad findet alle vier Jahre statt. Russland hatte die vorhergehende Übung "Sapad 2021" genutzt, um Waffen und schweres Gerät für den im Februar 2022 erfolgten Angriff auf die Ukraine zu verlegen.

Nachbar Polen ist besorgt

In der gespannten Lage wegen des andauernden Krieges ist der Anrainer Polen besorgt und hat für die Zeit des Manövers seine Grenze zu Belarus geschlossen. Auch der grenznahe Luftraum Polens und Lettlands ist gesperrt. Wegen des Eindringens russischer Drohnen nach Polen am Mittwoch hat sich der Konflikt zwischen Russland und der Nato weiter zugespitzt.

Das belarussische Militär hatte schon im Mai mitgeteilt, dass einige geplante Übungsteile gestrichen und andere tiefer ins Landesinnere verlegt werden sollen. Der belarussische Verteidigungsminister Viktor Chrenin bestätigte kürzlich, dass für den Einsatz von Atomwaffen und der neuen nuklearfähigen Mittelstreckenrakete Oreschnik aus Russland trainiert werde.

Wie soll die Nato auf die russischen Drohnen in Polen reagieren? Schreiben Sie eine E-Mail an Lesermeinung@stroeer.de. Bitte nutzen Sie den Betreff "Drohnen" und begründen Sie.

Verwendete Quellen
  • Nachrichtenagenturen Reuters und dpa
