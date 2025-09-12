Es muss von dieser Übung ja auch gar nicht zu einem großen Angriff oder Krieg kommen. Es gibt doch noch zahlreiche Provokationen, die deutlich unter dieser Schwelle liegen, aber trotzdem auf die Nato Eindruck machen könnten.

Das haben wir ja bereits gesehen, als die russischen Drohnen über Polen gesichtet wurden. Der Vorfall hat eine Schwäche der Nato aufgezeigt, das ist für Russland enorm hilfreich. Zu solchen Situationen kann es wieder kommen. Polen hat allerdings richtig reagiert, indem es die Grenze und den Luftraum geschlossen hat. Dadurch kann Russland nicht mehr argumentieren, dass es sich bei einer weiteren Grenzverletzung um ein Versehen gehandelt habe.

Die Zahl der Soldaten ist offiziell auch deutlich geringer als bei der Übung 2021. Belarus teilte zuvor mit, dass man die Hauptteile des Manövers vom Grenzgebiet ins Landesinnere verlegen will. Sollte man sich auf diese Angaben verlassen?

Zu 100 Prozent sollte man dem nicht trauen. Aber die Zahl der Soldaten ist auch nicht entscheidend, sondern eher der Zweck der Übung: Die Truppen könnten dort tatsächlich üben, wie man eine Operation gegen die Nato aus Belarus startet. Die Übung kann zweitens aus russischer Sicht auch dazu dienen, Belarus klarzumachen, wer von beiden den Ton angibt.

Das Manöver ist also auch ein Druckmittel auf den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko?

"Sapad" ist ein russisches Manöver, bei dem Belarus nicht mitentscheidet. Putin will schon länger das Land in Russland reintegrieren. "Sapad" kann auch dazu dienen, auf die belarussische Innenpolitik einzuwirken. Es geht Russland vermutlich auch nicht darum, eine weitere Front gegenüber der Ukraine zu eröffnen. Dafür ist die Nordgrenze dort mittlerweile zu gut gesichert. Russland sendet mit der Übung aber auch ein Signal an die Nato: Man kann es sich leisten, trotz des Krieges in der Ukraine ein solches Manöver abzuhalten. Das soll der europäischen Bevölkerung Angst machen.

Die Nato hat jetzt auf den Vorfall reagiert: Man will die Ostflanke stärken. Dafür sollen mehrere Länder "eine Reihe von Ressourcen" zur Verfügung stellen.

Die Nato verfolgt schon eine gemeinsame Linie. Aber es fehlen die Mittel, um jetzt irgendetwas konkret an der Situation an der Ostflanke zu ändern. Die Bundeswehr kann natürlich ihre Luftüberwachung aufstocken. Mit Kampfflugzeugen Drohnen abzufangen, ist sehr teuer, aber immer noch besser, als den Schaden in Kauf zu nehmen. Aber man muss festhalten: Wir haben in der Luftverteidigung aktuell nicht die richtigen Mittel. Das fällt der Nato auf die Füße. Die entscheidende Frage lautet: Wie lange will sich die Nato noch Zeit lassen, um effektiver und effizienter zu werden?