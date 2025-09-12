Der Gesprächspartner muss auf jede unserer Fragen antworten. Anschließend bekommt er seine Antworten vorgelegt und kann sie autorisieren.Zum journalistischen Leitbild von t-online.
Bedrohung durch "Sapad 2025"? "Dann muss der Kreml eigentlich nicht mehr viel tun"
Wie gefährlich ist das Manöver "Sapad 2025" für die Nato? Der Militärexperte Christian Mölling warnt davor, aus der Vergangenheit einfache Schlüsse zu ziehen.
Das Großmanöver ist angelaufen: Seit Freitagmorgen trainieren in Belarus und Russland Zehntausende Soldaten gemeinsam bei der Übung "Sapad 2025". Die Übung, die alle vier Jahre hauptsächlich auf belarussischem Gebiet stattfindet, wird auch von den Nachbarstaaten genau beobachtet: Denn vor vier Jahren diente die Übung dazu, den russischen Überfall auf die Ukraine vorzubereiten.
Am Mittwoch hatten bereits zahlreiche russische Drohnen den polnischen Luftraum verletzt. Könnten durch "Sapad 2025" weitere Provokationen oder gar ein Militärschlag auf Polen oder das Baltikum drohen? t-online hat bei dem Militärexperten Christian Mölling nachgefragt.
t-online: Russland hat zusammen mit Belarus heute seine Sapad-Übung begonnen. Die Aufregung ist groß, obwohl Politiker wie Experten immer wieder betonen, dass man keinen militärischen Angriff durch dieses Manöver erwartet. Hat Russland mit dieser Verunsicherung schon ein Ziel dieser Übung erreicht?
Christian Mölling: Absolut. Wenn aus dieser Operation heraus die Erzählung entsteht, dass von dort der nächste Krieg gegen die Nato losgetreten wird, dann muss der Kreml eigentlich nicht mehr viel tun. Tatsächlich hat Russland aber den eigentlichen Beginn von "Sapad" ja schon vorverlegt, als am Mittwoch die russischen Drohnen über Polen abgeschossen wurden.
Aus Ihrer Sicht muss die Nato keinen Angriff unter dem Deckmantel dieser Übung erwarten?
Es gibt einen psychologischen Mechanismus, der sich "Mirror Imaging" nennt. Dabei überträgt man einen Vorgang, den man in der Vergangenheit gesehen hat, auf die nächste Situation, ohne darüber nachzudenken, ob die Situationen überhaupt identisch sind.
Zur Person
Christian Mölling (geb. 1973) ist Senior Advisor beim European Policy Centre. Zuvor war er Direktor des Programms "Europas Zukunft" der Bertelsmann-Stiftung sowie für die "Deutsche Gesellschaft für Auswärtige Politik" (DGAP) tätig. Er studierte Politik-, Wirtschafts- und Geschichtswissenschaften an den Universitäten Duisburg und Warwick und promovierte an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Was meinen Sie damit?
Russland hatte "Sapad 2021" dafür genutzt, um den Krieg in der Ukraine vorzubereiten. Nur weil das ein Mal passiert ist, muss es nicht wieder geschehen. Es gibt auch einen entscheidenden Unterschied zu damals: Russland befindet sich jetzt bereits in einem Krieg gegen die Ukraine – und der läuft nicht besonders gut. Putin müsste jetzt seine Leute überzeugen, in einen weiteren Krieg zu ziehen und dann auch noch gegen die Nato, die ein deutlich stärkerer Gegner ist. So viel Risikobereitschaft würde ich ihm nicht unterstellen.
Es muss von dieser Übung ja auch gar nicht zu einem großen Angriff oder Krieg kommen. Es gibt doch noch zahlreiche Provokationen, die deutlich unter dieser Schwelle liegen, aber trotzdem auf die Nato Eindruck machen könnten.
Das haben wir ja bereits gesehen, als die russischen Drohnen über Polen gesichtet wurden. Der Vorfall hat eine Schwäche der Nato aufgezeigt, das ist für Russland enorm hilfreich. Zu solchen Situationen kann es wieder kommen. Polen hat allerdings richtig reagiert, indem es die Grenze und den Luftraum geschlossen hat. Dadurch kann Russland nicht mehr argumentieren, dass es sich bei einer weiteren Grenzverletzung um ein Versehen gehandelt habe.
Die Zahl der Soldaten ist offiziell auch deutlich geringer als bei der Übung 2021. Belarus teilte zuvor mit, dass man die Hauptteile des Manövers vom Grenzgebiet ins Landesinnere verlegen will. Sollte man sich auf diese Angaben verlassen?
Zu 100 Prozent sollte man dem nicht trauen. Aber die Zahl der Soldaten ist auch nicht entscheidend, sondern eher der Zweck der Übung: Die Truppen könnten dort tatsächlich üben, wie man eine Operation gegen die Nato aus Belarus startet. Die Übung kann zweitens aus russischer Sicht auch dazu dienen, Belarus klarzumachen, wer von beiden den Ton angibt.
Das Manöver ist also auch ein Druckmittel auf den belarussischen Machthaber Alexander Lukaschenko?
"Sapad" ist ein russisches Manöver, bei dem Belarus nicht mitentscheidet. Putin will schon länger das Land in Russland reintegrieren. "Sapad" kann auch dazu dienen, auf die belarussische Innenpolitik einzuwirken. Es geht Russland vermutlich auch nicht darum, eine weitere Front gegenüber der Ukraine zu eröffnen. Dafür ist die Nordgrenze dort mittlerweile zu gut gesichert. Russland sendet mit der Übung aber auch ein Signal an die Nato: Man kann es sich leisten, trotz des Krieges in der Ukraine ein solches Manöver abzuhalten. Das soll der europäischen Bevölkerung Angst machen.
Die Nato hat jetzt auf den Vorfall reagiert: Man will die Ostflanke stärken. Dafür sollen mehrere Länder "eine Reihe von Ressourcen" zur Verfügung stellen.
Die Nato verfolgt schon eine gemeinsame Linie. Aber es fehlen die Mittel, um jetzt irgendetwas konkret an der Situation an der Ostflanke zu ändern. Die Bundeswehr kann natürlich ihre Luftüberwachung aufstocken. Mit Kampfflugzeugen Drohnen abzufangen, ist sehr teuer, aber immer noch besser, als den Schaden in Kauf zu nehmen. Aber man muss festhalten: Wir haben in der Luftverteidigung aktuell nicht die richtigen Mittel. Das fällt der Nato auf die Füße. Die entscheidende Frage lautet: Wie lange will sich die Nato noch Zeit lassen, um effektiver und effizienter zu werden?
Gerade der Aufbau von Flugabwehr braucht seine Zeit.
Auch in Deutschland war schon lange geplant, die Luftverteidigung auszubauen. Allerdings war dazu die Rüstungsindustrie bislang nicht in der Lage. Auch die Infrastruktur wurde bisher nicht dafür geschaffen. Es gibt in Deutschland noch zu viele hohle Strukturen, die größtenteils aus Ankündigungen bestehen. Es herrscht immer noch der Glaube, dass Putin uns die Zeit gibt, bis sich die Bundeswehr vernünftig aufgestellt hat. Das ist natürlich Quatsch.
Der CDU-Politiker Thomas Röwekamp sprach davon, man könne als Konsequenz aus der Situation in Polen auch von dort russische Drohnen im ukrainischen Luftraum abschießen. Ist das ein sinnvoller Vorschlag?
Das ist an sich eine gute Idee. Aber dafür müssen einige Voraussetzungen geschaffen werden: Eine solche Entscheidung muss politisch vereinbart werden und durchhaltbar sein. Wenn die Nato das ankündigt, ihr aber nach einem Monat die Raketen oder Flugzeuge dafür ausgehen, bringt das nichts. Die Ukraine muss zudem in die Luftverteidigung der Nato eingebunden werden. Das wäre machbar, aber dafür müssen alle Nato-Staaten zustimmen. Zwei Staaten können das nicht allein beschließen, denn dafür sind die Strukturen in dem Bündnis zu stark vernetzt.
Dass Russland einen solchen Schritt als Kriegseintritt der Nato werten könnte, spielt für Sie keine Rolle?
Das ist eine Art Selbstabschreckung: Russland sagt ohnehin schon die ganze Zeit, dass es sich im Krieg mit der Nato befindet. Ich glaube nicht, dass ein solcher Schritt irgendwas für Russland ändern würde.
Zurück zu Sapad: Bei der Übung soll unter anderem die russische Rakete Oreschnik getestet werden. Sie soll auch atomar bestückbar sein und könnte in Zukunft auch in Belarus stationiert werden. Welche Gefahr geht von dieser Waffe aus?
Wenn Russland schon die Aufmerksamkeit hat, kann es die Übung auch wieder für atomares Säbelrasseln nutzen. Wir wissen bei der Oreschnik nicht, wie viele dieser Raketen bislang überhaupt hergestellt wurden. Auch wenn sie atomar bestückbar sein soll, weiß man auch nicht, ob für die Rakete überhaupt schon Sprengköpfe hergestellt wurden. Russland nutzt also mit dieser Ankündigung einfach die große Bühne, vor der der Westen bereits Platz genommen hat. Jetzt schauen wir einer Horrorshow zu. Und wir gruseln uns, weil die Russen uns drohen und wir in gewissen Teilen ohnmächtig sind. Denn gegen Bedrohungen aus der Luft sind wir nicht gut aufgestellt.
- Interview mit Christian Mölling