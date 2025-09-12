Auch der Sprecher des ukrainischen Grenzschutzes, Andrij Demtschenko, hält einen Einmarsch aus Richtung Belarus für unwahrscheinlich. Ohnehin beteiligen sich laut ukrainischen Angaben weniger russische und vor allem belarussische Soldaten an der Übung. "Glücklicherweise wurde zuvor keine Angriffsgruppe gebildet, die schon bereit wäre, in Richtung der ukrainischen Grenze zu marschieren." Er betonte im nationalen Fernsehen, dass die Arbeiten zu Befestigungen an der Grenze fortliefen und weitere Minen ausgelegt würden.

"Aber natürlich dürfen wir nicht nachlassen und sollten genau beobachten, wie sich diese Übungen entwickeln, denn Provokationen oder Informationskriegsführung können nicht ausgeschlossen werden", fasste Demchenko zusammen.

Ukrainischer Geheimdienst warnt vor Desinformation

Damit rechnet auch der ukrainische Geheimdienst HUR. Sein Chef, Kyrylo Budanow, warnte bereits Ende August vor gezielten Desinformationskampagnen. "Es wird von Beginn an starken Informationsdruck geben", sagte Budanow laut der Nachrichtenagentur RBC Ukraine beim Forum "Informationskrieg: Vom Widerstand zur Resilienz". Dabei werde der Großteil der Falschinformationen aus Russland stammen. "Es wird eine Hysterie geschürt werden", sagte er.

Diese richtet sich jedoch vor allem gegen den Westen. "Diese Übungen werden zunehmend nicht nur als Manöver, sondern als mehr wahrgenommen. Darin liegt das Problem", so der HUR-Chef. Der eigentliche Fokus der Übung liege nicht auf der Ukraine, sondern auf der symbolischen Wirkung gegenüber Europa – insbesondere gegenüber den baltischen Staaten.

Vilnius und die Suwałki-Lücke im Fokus bei "Sapad-2025"

Dort verorteten auch die Militärexperten Pawlo Rad und Pawlo Lakitschuk im Gespräch mit dem ukrainischen Portal "Expres" das größte Eskalationsrisiko. Rad legte dabei den Fokus auf die sogenannte Suwałki-Lücke, den knapp 100 Kilometer schmalen Landstreifen, der die russische Exklave Kaliningrad von Belarus trennt. Es ist die einzige Landverbindung zwischen dem Baltikum und den restlichen Nato-Staaten. Auch die litauische Hauptstadt Vilnius sei potenziell gefährdet, so der Analyst der Denkfabrik Ukrainian Prism.

"Im Falle einer Invasion könnten russische Truppen meiner Meinung nach Vilnius sehr schnell einnehmen und dann in Richtung Ostsee vorrücken", erklärte Rad. "Die Russische Föderation träumt schon lange davon, die Ostsee vom Rest Kontinentaleuropas abzuschneiden", führte er aus. "Daher muss die Nato bereit sein, schnell auf mögliche Provokationen des Kremls zu reagieren."