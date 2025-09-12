Geheime Putin-Pläne? "Russische Truppen könnten Vilnius schnell einnehmen"
Bis zu 30.000 Soldaten sollen am russisch-belarussischen Manöver "Sapad-2025" teilnehmen. Ukrainische Experten warnen vor allem vor Risiken für den Westen. Was könnte Putin planen?
Russland und Belarus haben an diesem Freitag mit ihrem gemeinsamen Militärmanöver "Sapad-2025" an der Nato-Ostflanke begonnen. Westliche Militärs sowie Experten beobachten die Übung mit Argwohn und erwarten nach dem jüngsten Eindringen mehrerer russischer Drohnen in den polnischen Luftraum weitere Provokationen. Vor allem die Nato-Mitglieder Polen, Litauen und Lettland sind wachsam, weil die Übungen unweit von ihren Grenzen stattfinden.
Grund zu erhöhter Wachsamkeit hat jedoch auch die Ukraine. Russland nutzte die "Sapad"-Manöver im Herbst 2021 dazu, den Überfall auf das Nachbarland vorzubereiten. Im folgenden Februar marschierten russische Soldaten auch von belarussischem Territorium ein. Nun befinden sich erneut Tausende russische Soldaten in Belarus, wenn auch deutlich weniger als 2021: Damals nahmen rund 200.000 Soldaten an den Übungen teil, in diesem Jahr sollen es laut litauischen Schätzungen bis zu 30.000 sein.
Trotz des geringeren Umfangs von "Sapad-2025" geben ukrainische Experten keine Entwarnung. Zwar sieht die Mehrheit von ihnen keine unmittelbare Gefahr einer erneuten Invasion aus dem Norden, wohl aber Eskalationsrisiken andernorts. t-online gibt einen Überblick über die ukrainische Perspektive auf das russisch-belarussische Manöver.
Ukraine erwartet keine neue Invasion aus Belarus
Dmytro Schmailo, Mitgründer des Thinktanks Ukrainian Security and Cooperation Center (USCC), sieht zwar eine "Obsession" in Russland, eine zweite Offensive in Richtung Kiew zu starten. Doch noch konzentriere das russische Militär seine größten Kräfte im Raum Pokrowsk in der Region Donezk. Dies ziele darauf ab, dort einen strategischen Durchbruch zu erreichen, sagte er dem ukrainischen Sender Espreso TV.
Mit Blick auf die aktuell in Belarus laufende Übung sagte der Militärexperte: "Ich habe ernsthafte Zweifel daran, dass es während der gemeinsamen russisch-weißrussischen Manöver 'Sapad-2025' zu größeren Provokationen an der ukrainischen Grenze kommen wird." Die Grenze zu Belarus sei auf ukrainischer Seite gut befestigt, so Schmailo. Und Russland versuche aktuell nicht, neue Fronten zu eröffnen. "Ihre Offensive in der Region Sumy ist gescheitert, und in Charkiw konnten sie die Front nicht ausweiten." Dennoch könne es "zu Provokationen in Form von Drohnen kommen".
Hat Lukaschenko Angst?
Roman Switan, Oberst der Reserve der ukrainischen Armee, sagte dem Nachrichtenportal "TSN", er glaube nicht, dass der belarussische Präsident Alexander Lukaschenko eine erneute Invasion aus seinem Land zulassen werde – wohl aus Angst. "Wenn Belarus eine zweite Front eröffnet, sind ukrainische Waffen in der Lage, strategische Einrichtungen sowie die Energie- und Transportinfrastruktur innerhalb weniger Stunden zu zerstören. Lukaschenko ist sich dessen vollkommen bewusst", so Switan.
Auch der Sprecher des ukrainischen Grenzschutzes, Andrij Demtschenko, hält einen Einmarsch aus Richtung Belarus für unwahrscheinlich. Ohnehin beteiligen sich laut ukrainischen Angaben weniger russische und vor allem belarussische Soldaten an der Übung. "Glücklicherweise wurde zuvor keine Angriffsgruppe gebildet, die schon bereit wäre, in Richtung der ukrainischen Grenze zu marschieren." Er betonte im nationalen Fernsehen, dass die Arbeiten zu Befestigungen an der Grenze fortliefen und weitere Minen ausgelegt würden.
"Aber natürlich dürfen wir nicht nachlassen und sollten genau beobachten, wie sich diese Übungen entwickeln, denn Provokationen oder Informationskriegsführung können nicht ausgeschlossen werden", fasste Demchenko zusammen.
Ukrainischer Geheimdienst warnt vor Desinformation
Damit rechnet auch der ukrainische Geheimdienst HUR. Sein Chef, Kyrylo Budanow, warnte bereits Ende August vor gezielten Desinformationskampagnen. "Es wird von Beginn an starken Informationsdruck geben", sagte Budanow laut der Nachrichtenagentur RBC Ukraine beim Forum "Informationskrieg: Vom Widerstand zur Resilienz". Dabei werde der Großteil der Falschinformationen aus Russland stammen. "Es wird eine Hysterie geschürt werden", sagte er.
Diese richtet sich jedoch vor allem gegen den Westen. "Diese Übungen werden zunehmend nicht nur als Manöver, sondern als mehr wahrgenommen. Darin liegt das Problem", so der HUR-Chef. Der eigentliche Fokus der Übung liege nicht auf der Ukraine, sondern auf der symbolischen Wirkung gegenüber Europa – insbesondere gegenüber den baltischen Staaten.
Vilnius und die Suwałki-Lücke im Fokus bei "Sapad-2025"
Dort verorteten auch die Militärexperten Pawlo Rad und Pawlo Lakitschuk im Gespräch mit dem ukrainischen Portal "Expres" das größte Eskalationsrisiko. Rad legte dabei den Fokus auf die sogenannte Suwałki-Lücke, den knapp 100 Kilometer schmalen Landstreifen, der die russische Exklave Kaliningrad von Belarus trennt. Es ist die einzige Landverbindung zwischen dem Baltikum und den restlichen Nato-Staaten. Auch die litauische Hauptstadt Vilnius sei potenziell gefährdet, so der Analyst der Denkfabrik Ukrainian Prism.
"Im Falle einer Invasion könnten russische Truppen meiner Meinung nach Vilnius sehr schnell einnehmen und dann in Richtung Ostsee vorrücken", erklärte Rad. "Die Russische Föderation träumt schon lange davon, die Ostsee vom Rest Kontinentaleuropas abzuschneiden", führte er aus. "Daher muss die Nato bereit sein, schnell auf mögliche Provokationen des Kremls zu reagieren."
Lakitschuk, der die Sicherheitsprogramme des Zentrums für globale Studien "Strategie XXI" leitet, wies zudem darauf hin, dass Russland und Belarus bereits beim Manöver "Sapad-2017" einen Angriff auf das Baltikum und einen Durchbruch durch die Suwałki-Lücke geübt hätten. Damals hätten die Russen die Pläne jedoch nicht in die Tat umgesetzt. Seiner Ansicht nach bestehe nun aber die Möglichkeit, dass dies geschehe.
Plant Russland eine "verdeckte Mobilisierung"?
Dieses Szenario hält Wasyl Pechnjo hingegen für das am wenigsten realistische. Der ukrainische Militäranalyst teilt hingegen eine Einschätzung des lettischen Geheimdienstes. "Sie glauben, dass dies eine Form der verdeckten Mobilisierung in Russland sein könnte", sagte Pechnjo Espreso TV. Reservisten könnten demnach nicht wegen der "speziellen Militäroperation" (als solche wird der Ukraine-Krieg in Russland offiziell bezeichnet, Anm. d. Red.), sondern unter dem Deckmantel der Teilnahme an "sicheren Übungen" im befreundeten Belarus zu "Sapad-2025" gebracht werden.
Das laut Pechnjo russische Kalkül: "Dort könnten sie eine bestimmte Anzahl von Truppen versammeln und somit sofort über mobilisierte Ressourcen verfügen", sagte der Analyst. Diese Truppen könnten dann entweder an die Pokrowsk-Front im Donbass oder aber als Druckmittel in die Nähe der baltischen Staaten verlegt werden, so Pechnjo. Letzteres würde die "Informationsflut" gegen den Westen fortsetzen. "Deshalb halte ich dieses Szenario für sehr wahrscheinlich – als zusätzliches Mobilisierungselement für die Russische Föderation."
Übungen in Russland und Belarus sowie in Ost- und Barentssee
"Sapad-2025" findet laut dem russischen Verteidigungsministerium in Russland und Belarus sowie in der Ost- und Barentssee statt. Ziel des bis zum 16. September geplanten Manövers sei es, die Fähigkeiten von Kommandeuren und Stäben sowie die Zusammenarbeit und die Ausbildung von Truppen zu verbessern, teilte das Ministerium auf Telegram weiter mit.
In einer ersten Phase sollen die Truppen die Abwehr eines Angriffs auf Russland und dessen Verbündeten Belarus simulieren. Die zweite Phase konzentriere sich auf die "Wiederherstellung der territorialen Integrität des Unionsstaates und die Zerschlagung des Feindes", hieß es weiter. Kremlsprecher Dmitri Peskow hatte am Donnerstag erklärt, die Übungen, auch die in der Nähe der polnischen Grenze, richteten sich nicht gegen ein anderes Land.
