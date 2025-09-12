Leser über russische Drohnen-Provokation "Wir sollten einen kühlen Kopf bewahren"
Die russischen Drohnen in Polen lassen die Frage aufkommen, wie auf die Provokation des Kremls zu reagieren ist. t-online-Leser haben unterschiedliche Ansichten.
Seit am Mittwoch russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen sind, ist die Aufregung und Besorgnis in der Nato groß. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bezeichnete den Vorgang als inakzeptabel und als eine gezielte Provokation gegen Polen, die Nato und die europäische Sicherheitsordnung.
Besorgt über den Vorfall sind auch zahlreiche t-online-Leser. Doch sie sind sich uneins darüber, ob und welche Maßnahmen nun ergriffen werden müssen.
- Russische Drohnen in Polen: Trump nennt Übergriff einen Fehler
- CDU-Politiker fordert: Drohnen auch über Ukraine abschießen
"Stärke zeigen ist das beste Mittel"
Dieter Wolf sieht großen Handlungsbedarf: "Der Westen sollte so schnell wie möglich Truppen an die Ostgrenzen verlegen. Stärke zeigen ist das beste Mittel, deshalb muss die Aufrüstung beschleunigt werden. Ferner muss die Wehrpflicht in Deutschland komplett wiedereingeführt werden."
Ulfried Kolk rät von überstürzter "Kampfentschlossenheit" ab: "Sicherlich war das ein Test, aber wer sich vorschnell provozieren lässt, ist kein guter Stratege", schreibt der t-online-Leser. "Ich empfehle, ruhig zu bleiben. Die Provokation kann auch eine Gegenreaktion als Ziel haben, die dann wiederum beantwortet werden muss. So ist Putins Logik. Also Vorsicht und keep cool."
Thomas Arp mailt: "Russische Drohnen, die Nato-Gebiet überfliegen, stellen eine Gefahr dar, weil nicht auszuschließen ist, dass sie entweder zu Spionagezwecken eingesetzt werden, oder sogar Munition und Sprengstoff tragen und somit zu Sabotagezwecken eingesetzt werden können. Daher sollten russische Drohnen über Nato-Gebiet schnellstmöglich abgeschossen werden – auch um Putin das Signal zu geben: Bis hierhin und nicht weiter."
"Es ist große Vorsicht geboten"
Birgit Hoffmann befürchtet, dass ein Einschreiten der Nato dazu führen könnte, dass Deutschland in einen Krieg verwickelt wird: "Es ist große Vorsicht geboten, weil wir uns im Klaren darüber sein müssen, dass wir militärisch in einer sehr schlechten Position sind, weil wir keine klaren Sicherheitsgarantien seitens der USA haben. Wir verfügen über kein Militär, das Russland auch nur annähernd die Stirn bieten könnte."
Roland Biesenberger schreibt: "Mir fällt ein ähnlich provokanter Vorgang durch russisches Militär in der Türkei ein, der sich vor einigen jahren ereignete. Nach mehrmaliger Warnung schoss die türkische Luftabwehr damals ein russisches Flugzeug ab – eine Militärmaschine, keine Drohne. Das Ergebnis war zwar eine starke Verstimmung zwischen Putin und Erdoğan mit gegenseitigen Sanktionen. Passiert ist jedoch nichts weiter, da Putin offenbar erkannte: Da ist eine militärische Präsenz mit dem Willen zur Verteidigung durch das türkische Militär."
Der t-online-Leser bemängelt: "Ein solcher Wille ist in Europa unterentwickelt. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass der Wehrdienst nur freiwillig ist und dass man nur auf das Mehr-miteinander-Reden oder vielleicht mehr Sanktionen setzt. Mit diesem Business as usual kann ich nur sagen: Gute Nacht!"
Embed
"Wir sollten einen kühlen Kopf bewahren"
"Selbstverständlich ist diese Drohnenaktion ernst zu nehmen, aber wir sollten erst einmal einen kühlen Kopf bewahren", mahnt Martin Hoffmann, der dies als Weckruf ansieht. "Der Westen hat jetzt die Gelegenheit, mit modernerer Technologie in Sachen Luftabwehr zu antworten. Herr Putin ist zwar ein Schwerverbrecher, aber kein Idiot. Er kann und wird es sich nicht leisten, sich mit dem größten Militärbündnis der Welt (auch ohne die USA) anzulegen."
Ralph Westphalen kritisiert: "Es ist erstaunlich, wie sich westliche Regierungschefs von dem Aggressor aus Russland wie Bären am Nasenring vorführen lassen. Sicherheit von Europa lässt sich nur durch entschlossenes Handeln gegen Provokateure erreichen. Wenn das bloße verbale Auffordern zur Unterlassung nicht ausreicht, müssen Taten folgen. Mein Vorschlag lautet deshalb: Jedes russische Flugobjekt, das in den hoheitlichen Luftraum eines jeweiligen Landes eindringt, gehört ohne Vorwarnung abgeschossen – und das bereits nach 20 Metern und nicht erst nach Hunderten."
- Zuschriften von t-online-Lesern