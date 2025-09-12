Leser über russische Drohnen-Provokation "Wir sollten einen kühlen Kopf bewahren"

Aktualisiert am 12.09.2025

Ein Eurofighter bei einem Übungsflug (Symbolbild): Ob die Nato auf die russische Provokation reagieren sollte, ist umstritten. (Quelle: Christoph Reichwein / dpa)

Die russischen Drohnen in Polen lassen die Frage aufkommen, wie auf die Provokation des Kremls zu reagieren ist. t-online-Leser haben unterschiedliche Ansichten.

Seit am Mittwoch russische Drohnen in den polnischen Luftraum eingedrungen sind, ist die Aufregung und Besorgnis in der Nato groß. Verteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) bezeichnete den Vorgang als inakzeptabel und als eine gezielte Provokation gegen Polen, die Nato und die europäische Sicherheitsordnung.

Besorgt über den Vorfall sind auch zahlreiche t-online-Leser. Doch sie sind sich uneins darüber, ob und welche Maßnahmen nun ergriffen werden müssen.

"Stärke zeigen ist das beste Mittel"

Dieter Wolf sieht großen Handlungsbedarf: "Der Westen sollte so schnell wie möglich Truppen an die Ostgrenzen verlegen. Stärke zeigen ist das beste Mittel, deshalb muss die Aufrüstung beschleunigt werden. Ferner muss die Wehrpflicht in Deutschland komplett wiedereingeführt werden."

Ulfried Kolk rät von überstürzter "Kampfentschlossenheit" ab: "Sicherlich war das ein Test, aber wer sich vorschnell provozieren lässt, ist kein guter Stratege", schreibt der t-online-Leser. "Ich empfehle, ruhig zu bleiben. Die Provokation kann auch eine Gegenreaktion als Ziel haben, die dann wiederum beantwortet werden muss. So ist Putins Logik. Also Vorsicht und keep cool."

Thomas Arp mailt: "Russische Drohnen, die Nato-Gebiet überfliegen, stellen eine Gefahr dar, weil nicht auszuschließen ist, dass sie entweder zu Spionagezwecken eingesetzt werden, oder sogar Munition und Sprengstoff tragen und somit zu Sabotagezwecken eingesetzt werden können. Daher sollten russische Drohnen über Nato-Gebiet schnellstmöglich abgeschossen werden – auch um Putin das Signal zu geben: Bis hierhin und nicht weiter."

"Es ist große Vorsicht geboten"

Birgit Hoffmann befürchtet, dass ein Einschreiten der Nato dazu führen könnte, dass Deutschland in einen Krieg verwickelt wird: "Es ist große Vorsicht geboten, weil wir uns im Klaren darüber sein müssen, dass wir militärisch in einer sehr schlechten Position sind, weil wir keine klaren Sicherheitsgarantien seitens der USA haben. Wir verfügen über kein Militär, das Russland auch nur annähernd die Stirn bieten könnte."