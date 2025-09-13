Interesse auf Messe gezeigt Baut die Ukraine bald diesen deutschen Panzer?

Von t-online , wan Aktualisiert am 13.09.2025 - 11:07 Uhr Lesedauer: 2 Min.

Ein Gepard-Panzer aus deutscher Produktion (Archivbild): Wird er bald auch in der Ukraine gebaut? (Quelle: IMAGO/Marek Antoni Iwanczuk/imago)

Vorlesen 0:00 0:00 News folgen Artikel teilen

Die Ukraine will beim deutschen Gepard-Panzer die Zusammenarbeit mit dem Hersteller KNDS im Land ausbauen. Kiew setzt auf mehr heimische Waffenproduktion.

Die Ukraine hat offenbar ein größeres Interesse am deutschen Flugabwehrpanzer Gepard selbst als nur an dessen Einsatz an der Front. Bei der internationalen Waffenmesse DSEI in London sprach der ukrainische Verteidigungsminister Denys Schmyhal nach eigenen Angaben mit Ralph Ketzel, Chef des Rüstungskonzerns KNDS.

Loading...

Dabei soll es um die Umsetzung einer Vereinbarung gegangen sein, die sich auf den Gepard bezieht. Neben weiterer technischer Unterstützung und Nachschub an Ersatzteilen lässt aber auch ein Punkt aufhorchen. Schmyhal spricht auf Telegram von einer gemeinsamen Produktion des Gepard-Luftabwehrsystems. Der Fokus liege auf einer gemeinsamen Firma, die KNDS derzeit mit einem ukrainischen Partner ins Leben rufe. Unklar ist, ob damit nur das Abwehrsystem gemeint ist oder die Ukraine auch den Panzer selbst bauen will. KNDS machte bislang keine weiteren Angaben.

Dutzende Geparden an die Ukraine geliefert

Der Gepard ist ein deutscher Flugabwehrkanonenpanzer, der in den 1970er-Jahren entwickelt wurde und bei der Bundeswehr bis 2010 im Einsatz war. Er basiert auf dem Fahrgestell des Kampfpanzers Leopard 1 und ist mit zwei 35-Millimeter-Oerlikon-Kanonen ausgestattet, die sowohl gegen Flugzeuge und Hubschrauber als auch gegen Drohnen und Marschflugkörper eingesetzt werden können. Dank eines integrierten Radarsystems kann der Gepard Ziele selbstständig erfassen und verfolgen. Trotz seiner Ausmusterung in Deutschland gilt er aufgrund seiner Zuverlässigkeit und einfachen Handhabung weiterhin als wirkungsvolles Luftabwehrsystem, das derzeit vor allem in der Ukraine wieder große Bedeutung erlangt.

Die Ukraine erhielt aus Lagerbeständen Dutzende der Panzer. Kiew setzt auch ähnliche Modelle aus niederländischer Produktion ein. Die ukrainische Armee kann die Fahrzeuge mittlerweile in Zusammenarbeit mit KNDS reparieren.

Noch sind Geparden in Rumänien und in Brasilien vorhanden, unklar ist aber, ob diese der Ukraine gegeben werden. Eine eigene Produktion wäre für die Ukraine wohl eine bessere Lösung. Möglich ist auch, dass nur die Abwehrsysteme gebaut und auf anderen Fahrzeugen verwendet werden. Ende Mai hatte Deutschland bereits der Ukraine zugesagt, bei der Produktion weitreichender Waffensysteme zu helfen.

Kooperationen mit US-Rüstungsfirmen

Die Ukraine will auch mit amerikanischen Firmen kooperieren. So hat Schmyhal nach eigenen Angaben mit Vertretern von Lockheed Martin gesprochen, die Himars und Atacms sowie die F-16-Kampfjets bauen. Man habe über eine Zusammenarbeit mit ukrainischen Firmen gesprochen. Auch dabei sei es um die Produktion gegangen. Derzeit ist die Ukraine abhängig von den Raketen, die die USA bezahlen, liefern oder zur Lieferung genehmigen.